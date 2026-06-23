Greiz rüstet auf: Regionalligaerfahrung und eigene Jugend

Torwart Dominik Reissig bringt Erfahrung aus Regional- und Oberliga mit nach Greiz. – Foto: © Alexander Grimm

Beim 1. FC Greiz laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Nach den Veränderungen auf der Trainerposition haben die Ostthüringer die ersten Neuzugänge vorgestellt und gleichzeitig mehrere Talente aus dem eigenen Nachwuchs in den Männerbereich befördert.

Wunschlösung zwischen den Pfosten

Nachdem feststand, dass Nils Ole Petersen die Möglichkeit erhält, sich in den USA zu beweisen, mussten die Verantwortlichen reagieren. Die Wahl fiel auf Dominik Reissig, den der FC laut Vereinsangaben als Wunschlösung für die vakante Position ausgemacht hatte. Der neue Mann zwischen den Pfosten bringt reichlich Erfahrung mit an den Tempelwald. In seiner Laufbahn absolvierte Reissig 77 Partien in der Oberliga sowie drei Einsätze in der Regionalliga. Ausgebildet wurde er beim Chemnitzer FC, anschließend stand er unter anderem für Bischofswerda, Hohenstein-Ernstthal, Glauchau und Meerane zwischen den Pfosten. Mit seiner Erfahrung soll er der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen.

Jugend forscht - auch am Tempelwald

Darüber hinaus verstärkt sich der 1. FC Greiz mit Subhi Alaboud. Der Außenverteidiger wechselt aus der U19 des Reichenbacher FC nach Greiz und ist nach Vereinsangaben ein Spieler für die Zukunft. Gleichzeitig setzen die Greizer weiterhin auf den eigenen Nachwuchs. Mit Philipp Steinhorst, Lex Oettler, Pierre Förster und Toni Pfafl haben vier Spieler aus der U19 den Sprung in die Männermannschaft geschafft. Für das Quartett bietet sich damit die Chance, erste Erfahrungen im Männerbereich zu sammeln und sich langfristig für höhere Aufgaben zu empfehlen. Der Verein gratulierte den vier Nachwuchsspielern in seiner Mitteilung ausdrücklich zum Schritt in den Herrenbereich und betonte, dass sie die Chance erhalten sollen, sich auf diesem Niveau weiterzuentwickeln.