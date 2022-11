Greiz macht die Liga spannend - Weimar gewinnt Verfolger Vier Heimsiege, ein Unentschieden und zwei Auswärtssiege - so die Bilanz der Landesklasse 1 vom Wochenende.

Tabellenführer Neustadt/Orla verliert in Greiz erstmals in dieser Saison. In der Verfolgergruppe schieben sich Schmölln und Weimar näher ran. Kahla konnte mit einem Sieg Bad Lobenstein überflügeln. Stadtroda feiert einen klaren Sieg gegen Teichel, während Ilmenau/Manebach das Kellerduell gegen Niederpöllnitz knapp für sich entscheidet.

