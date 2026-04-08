Greis dominiert weiter – Kommt die Konkurrenz noch einmal heran?

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisklassen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Der alles überragende Mann in der Zugspitz-Kreisklassen kommt weiter vom TSV Finning. Dennis Greis erzielte bereits 25 Saisontore und damit mehr als die Hälfte der geschossenen Tore des TSV. Im Rennen um die 15 Kästen Erdinger bleibt er damit weiter der klare Favorit.
Der Verfolger Nummer eins kommt vom TSV Otterfing. Andreas Eder kämpft mit den Otterfingern um den Aufstieg in die Kreisliga. Seine 19 Saisontore haben großen Anteil an der erfolgreichen Saison des TSV. Sechs Tore hinter dem überragenden Greis liegt er auf Platz zwei der Torjägerliste.
Dicht auf seinen Fersen liegt Maximilian Scheidl. Für die SpVgg Wildenroth kommt Scheidl auf 18 Tore in der laufenden Spielzeit. Im März erzielte er einen Doppelpack gegen den 1. SC Gröbenzell.
1. Dennis Greis, TSV Finning, KK Zugspitze Gruppe 4: 25 Tore
2. Andreas Eder, TSV Otterfing, KK Zugspitze Gruppe 2: 19 Tore
3. Maximilian Scheidl, SpVgg Wildenroth, KK Zugspitze Gruppe 1: 18 Tore
4. Marcel Berger, SC Schöngeising, KK Zugspitze Gruppe 1: 17 Tore
4. Christian Wacker, TSV Weyarn, KK Zugspitze Gruppe 2: 17 Tore
6. Fabian Schwarz, TSV Hohenpeißenberg, KK Zugspitze Gruppe 4: 15 Tore
6. Denny Krämer, (SG 1) Antdorf/Iffeldorf, KK Zugspitze Gruppe 3: 15 Tore
6. Lino Missel, (SG 1) Wielenbach/Pähl, KK Zugspitze Gruppe 3: 15 Tore
6. Constantin Irzinger, TSV Pentenried, KK Zugspitze Gruppe 1: 15 Tore
6. Vincent Nitsch, SG Starnberg/Söcking, KK Zugspitze Gruppe 3: 15 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!