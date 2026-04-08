Greis dominiert weiter – Kommt die Konkurrenz noch einmal heran?

Dennis Greis (mi.) ist in den Zugspitz-Kreisklassen weiter nicht zu stoppen. – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisklassen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Der alles überragende Mann in der Zugspitz-Kreisklassen kommt weiter vom TSV Finning. Dennis Greis erzielte bereits 25 Saisontore und damit mehr als die Hälfte der geschossenen Tore des TSV. Im Rennen um die 15 Kästen Erdinger bleibt er damit weiter der klare Favorit.

Der Verfolger Nummer eins kommt vom TSV Otterfing. Andreas Eder kämpft mit den Otterfingern um den Aufstieg in die Kreisliga. Seine 19 Saisontore haben großen Anteil an der erfolgreichen Saison des TSV. Sechs Tore hinter dem überragenden Greis liegt er auf Platz zwei der Torjägerliste.