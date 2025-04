Greift 1860 München nochmal oben an? „Wir nehmen es auf jeden Fall ins Auge“

Nach dem vierten Sieg in Folge ist 1860 München schon Siebter in der 3. Liga. Vier Spiele haben die Löwen noch und dürfen ein bisschen träumen.

München – „Jetzt ist die heißeste Phase der Saison und wer weiß, wo es noch hingehen kann“, frohlockte der gelbgesperrte Anderson Lucoqui beim Spielstand von 1:0 für die Löwen im Halbzeit-Interview bei MagentaTV. „Wir wissen natürlich auch, dass die Liga verrückt ist und wir wollen die maximale Punktausbeute holen.“ Knapp 60 Minuten später hatten seine Kollegen durch ein spätes Tor von David Philipp in der 89. Minute zum vierten Mal in Folge gewonnen.

Als Belohnung für 51 Punkte und Rang sieben. Zum Tabellendritten Energie Cottbus fehlen 1860 München noch sieben Zähler. Saarbrücken spielt am Sonntag noch und könnte die Lausitzer wieder überflügeln. Die Saarländer stehen auf Rang vier, der zumindest die lukrative Teilnahme am DFB-Pokal sichern würde. Mit Rostock, Essen und Verl treffen Patrick Glöckner noch auf drei potenzielle Konkurrenten im Kampf um Platz drei bzw. vier. Am letzten Spieltag kommt der FC Erzgebirge Aue ins Grünwalder Stadion.

„Das wäre ein Riesenerfolg. Erstmal natürlich nicht ganz so realistisch, aber wir nehmen es auf jeden Fall ins Auge.“

Matchwinner David Philipp hat Rang vier noch nicht abgeschrieben.

Soweit möchte der Cheftrainer nicht vorausschauen. „Ich bin hergekommen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Das haben wir geschafft. Gemeinsam mit allen, die dazugehören hier“, analysierte der 1860-Coach. „Man muss alles dafür tun, um einen Sieg zu erzwingen und das haben wir heute einfach geschafft. Es sind noch vier Spiele und die wollen wir einfach genießen.“

Matchwinner David Philipp, der kurz vor Schluss zum Sieg traf, strahlte im TV-Interview Selbstvertrauen aus: „Wir haben jetzt in den letzten Spielen gezeigt, dass wir eigentlich alle Mannschaften hier schlagen können. Heute ist ein bisschen Wille, natürlich auch ein bisschen Glück dabei, aber ich glaube, das erarbeitet man sich dann über die anderen Spiele.“ An der Ostsee muss der 25-Jährige eine Gelbsperre absitzen. Danach will er mit der Mannschaft alles in die Waagschale werfen, um vielleicht noch Platz vier zu erobern. „Das wäre ein Riesenerfolg. Erstmal natürlich nicht ganz so realistisch, aber wir nehmen es auf jeden Fall ins Auge.“ (jb)