Greifswalder FC: Regionalligist verstärkt sein Trainerteam

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Der Greifswalder FC stellt sich für die neue Saison 2026/2027 in der Regionalliga Nordost neu auf. Mit Jonathan Fendler übernimmt ein wissenschaftlich fundierter Fachmann die Position des Athletiktrainers. Der Neuzugang hat die Arbeit mit der Mannschaft bereits aufgenommen, um den Kader physisch optimal auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten.

Die personelle Erweiterung im Trainerstab des Greifswalder FC ist beschlossene Sache. Der 28-jährige Jonathan Fendler zeichnet für den athletischen Bereich verantwortlich. Bereits seit dem offiziellen Trainingsauftakt arbeitet er intensiv mit der Mannschaft zusammen und übernahm in den ersten Einheiten die Durchführung der Leistungsdiagnostik. Dabei konnte er die Verantwortlichen mit seiner Fachkompetenz umgehend überzeugen.

Der Wechsel an die Ostseeküste vollzog sich in kurzer Zeit. In der Pressemitteilung des Vereins wird Jonathan Fendler wie folgt zitiert: „Ich wollte schon immer am Meer leben und als ich die Ausschreibung des Greifswalder FC gesehen habe, habe ich mich sofort beworben. Matze Rahn hat mich dann angerufen und dann ging es ganz schnell“

Wissenschaftliches Fundament und namhafte Stationen

Dass die Wahl auf den engagierten Experten fiel, kommt keineswegs überraschend, da er trotz seines jungen Alters bereits ein beachtliches Maß an theoretischer und praktischer Erfahrung vorweisen kann. Jonathan Fendler absolvierte seinen Bachelor-Studiengang in Sportwissenschaften in Frankfurt am Main und hängte anschließend ein Master-Studium in Leipzig an, bei dem er den klaren Schwerpunkt auf die Bereiche Rehabilitation und Prävention legte. Gegen Ende dieses akademischen Abschnitts absolvierte er ein langfristiges Praktikum beim Traditionsverein Eintracht Frankfurt. Nach einer darauffolgenden Beschäftigung in einem Reha-Zentrum war er zuletzt als Athletiktrainer für den Hessischen Tennisverband aktiv, ehe der Ruf aus dem Nordosten folgte.

Abwechslung gegen den verletzungsbedingten Ausfall

In seiner täglichen Arbeit auf dem Platz verfolgt der neue Mann eine klare Philosophie, die über die reine Pflichterfüllung der Spieler hinausgeht. Es ist zwar nicht sein primäres Hauptaugenmerk, dass sich die Akteure ununterbrochen freuen, dennoch legt er großen Wert darauf, die oft ungeliebte Aktivierung sowie die Athletikeinheiten so abwechslungsreich zu gestalten, dass keine Monotonie aufkommt. In der Pressemitteilung des Vereins erklärt Jonathan Fendler hierzu: „Ich glaube, wenn man abwechslungsreich trainieren lässt und den Jungs einen gewissen Spaß vermittelt, dass sie dann auch den Sinn dahinter verstehen. Und wenn sie merken, dass man kleinere Wehwehchen so auch in den Griff kriegt, dann fangen sie auch an einem zu vertrauen und merken, was ihnen guttut“ Ein zentraler Aspekt ist für ihn zudem die korrekte Umsetzung der Übungen im Kraftraum, um muskuläre Verletzungen präventiv bestmöglich auszuschließen.

Mit Höchstgeschwindigkeit und kollegialer Hilfe durch die Saison

Für die anstehende Spielzeit hat sich der neue Athletiktrainer an seiner neuen Wirkungsstätte ehrgeizige Ziele gesteckt, um das Maximum aus der Mannschaft herauszuholen. In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Jonathan Fendler wie folgt: „Mein persönliches Ziel ist es, dass jeder in dieser Saison Top Speed läuft und wir möglichst fit durch die Saison kommen, ohne viele Verletzungen“ Innerhalb des Teams fühlt er sich bereits gut angekommen. Die Eingewöhnung am neuen Standort wird dadurch erleichtert, dass ein Großteil des Gefüges relativ neu zusammengestellt ist. Als feste Orientierungshilfe erweist sich dabei ein erfahrener Kollege. In der Pressemitteilung des Vereins betont Jonathan Fendler abschließend: „Wobei Stefan Kalweit eine Riesenunterstützung ist. Er ist ja schon länger im Verein und ihn kann man immer fragen. Kalle weiß immer Bescheid“