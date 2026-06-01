Greifswalder FC: Luis Ackermann und Felix Schubart kommen

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Der Greifswalder FC treibt seine Kaderplanung für die neue Spielzeit 2026/2027 in der Regionalliga Nordost voran und verzeichnet die ersten personellen Zugänge. Mit dem 23-jährigen Torwart Luis Ackermann vom FC Carl Zeiss Jena und dem 18-jährigen Offensivspieler Felix Schubart aus dem Nachwuchs von Energie Cottbus setzt der Verein auf junge Kräfte, die den eingeschlagenen Neustart mitgestalten sollen.

Der Greifswalder FC hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit unter Vertrag genommen. Der 23-jährige Torhüter Luis Ackermann wechselt an die Ostsee und unterschrieb einen Kontrakt, der bis zum 30. Juni 2027 Gültigkeit besitzt. Zuletzt stand der Schlussmann beim thüringischen Traditionsverein FC Carl Zeiss Jena zwischen den Pfosten, um nun den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung zu gehen.

Sportliche Leitung lobt Professionalität und Mentalität

Die Vereinsführung verspricht sich viel von der neuen Personalie auf der Torwartposition. In einer Pressemitteilung des Vereins äußerte sich Sportdirektor Matthias Rahn über den Neuzugang wie folgt: „Bei den Gesprächen mit Luis hat man vom ersten Moment an seine Professionalität und seine klare Einstellung zum Fußball gespürt. Er weiß genau, was er will, arbeitet sehr gewissenhaft und bringt die Mentalität mit, die wir in unserer Mannschaft sehen möchten. Neben seinen charakterlichen Qualitäten überzeugt er uns natürlich auch sportlich. Luis verfügt über ein starkes Torwartprofil und bringt viele Fähigkeiten mit, die ihn zu einem sehr interessanten Spieler für unseren Weg machen. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für Greifswald gewinnen konnten.“

Der bisherige Ausbildungsweg des neuen Schlussmanns

Der im westfälischen Warenburg aufgewachsene Torhüter blickt bereits auf eine vielseitige Ausbildung im Juniorenbereich zurück. In seiner Jugendzeit erlernte Luis Ackermann das Fußballspielen bei Preußen Münster, Rot-Weiss Ahlen, Arminia Bielefeld und dem SV Lippstadt. Seine ersten Schritte im Herrenbereich absolvierte der Keeper in der Oberliga Westfalen, in der er insgesamt 55-mal für Victoria Clarholz, Preußen Münster II und Rot-Weiss Ahlen auflief. Zudem kann er auf 13 Einsätze in der Regionalliga West zurückblicken, die er im Trikot von Rot Weiss Ahlen und dem SV Lippstadt bestritt.

Große Vorfreude auf das neue Umfeld an der Ostsee

Der Torwart selbst blickt der kommenden Herausforderung im neuen Umfeld mit positiven Emotionen entgegen. In der Pressemitteilung des Vereins sagt Luis Ackermann zu seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr, dass es mit dem Wechsel nach Greifswald geklappt hat. Der Neustart und die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr gut und machen Vorfreude auf mehr. Ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft, Fans und die Stadt kennenzulernen“

Ein vielversprechendes Offensivtalent für die Außenbahn

Zuvor konnte der Verein bereits den ersten Neuzugang für die neue Saison präsentieren. Mit Felix Schubart schließt sich ein variabler Offensivspieler aus dem Nachwuchs von Energie Cottbus für mindestens zwei Jahre dem Greifswalder FC an. Der 18-Jährige machte zuletzt mit einer starken Spielzeit in der U19-Nachwuchsliga auf sich aufmerksam und soll nun die offensive Außenbahn der Mecklenburger verstärken.

Die Qualitäten des jungen Cottbuser Flügelspielers

Die sportliche Führung sieht in dem jungen Akteur eine ideale Ergänzung für die zukunftsorientierte Ausrichtung des Teams. In der Pressemitteilung des Vereins erklärte Sportdirektor Matthias Rahn: „Felix ist ein talentierter Außenbahnspieler, der mit seinem Profil sehr gut zu unserem Weg passt. Er bringt viel Tempo mit, verfügt über einen starken ersten Kontakt und besitzt im Eins-gegen-Eins die Fähigkeit, Situationen aufzulösen und für Gefahr zu sorgen. Wir freuen uns sehr, dass wir Felix für unseren Standort gewinnen konnten und sind überzeugt, dass er bei uns die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen wird.“

Erfolgreiche Juniorenjahre und erste Luft im Profibereich

Felix Schubart durchlief in seiner bisherigen Laufbahn namhafte Nachwuchsstationen und spielte in der Jugend unter anderem für Viktoria Berlin, den BFC Preussen und den SV Babelsberg. Im Sommer 2024 folgte schließlich der Schritt zur U19 von Energie Cottbus. In der Lausitz war er wichtiger Bestandteil der diesjährigen Erfolgsmannschaft, die es bis in das Viertelfinale der U19-Nachwuchsliga schaffte, wobei ihm in 23 Partien vier Tore und sieben Vorlagen gelangen. Diese Leistungen blieben nicht unbemerkt: In der vergangenen Spielzeit stand Schubart sogar zweimal im 3. Liga-Kader der Cottbuser Profis.

Hohe Einsatzbereitschaft für die gemeinsamen Ziele

Der junge Offensivakteur kommt mit klaren Ambitionen und voller Tatendrang zu seiner neuen Station. In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Felix Schubart zu seinem Wechsel: „Mit dem Wechsel zum Greifswalder FC beginnt für mich ein neuer und wichtiger Abschnitt meiner Karriere. Bereits die ersten Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir gezeigt, dass der Verein ambitionierte Ziele verfolgt und mir gleichzeitig das Vertrauen schenkt, mich auf diesem Niveau weiterzuentwickeln. Ich komme mit großer Motivation und dem klaren Anspruch, mich jeden Tag weiterzuentwickeln, Verantwortung zu übernehmen und der Mannschaft auf und neben dem Platz zu helfen. Für mich geht es darum, Einsatzzeiten zu verdienen, Leistung zu bringen und gemeinsam erfolgreich zu sein. Ich kann es kaum erwarten, das Trikot des GFC zu tragen und alles dafür zu geben, die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Auf eine erfolgreiche Zeit in Greifswald!“