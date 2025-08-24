Greifswalder FC erkämpft Punkt – BFC Dynamo schafft Ausgleich

– Foto: Imago Images

Der vierte Spieltag in der Regionalliga Nordost fand mit zwei intensiven Partien seinen Abschluss. Sowohl in Greifswald als auch in Berlin mussten sich die Teams die Punkte teilen – jeweils nach packenden Spielverläufen.

Vor 8430 Zuschauern entwickelte sich ein umkämpftes Duell zweier ambitionierter Teams. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, suchten mutig den Weg nach vorne, doch zwingende Abschlüsse blieben Mangelware. Trotz intensiver Schlussphase blieb es beim torlosen Remis. Zwickau sammelte damit seinen fünften Punkt der Saison, Jena bleibt mit sieben Zählern in der erweiterten Spitzengruppe.

In Berlin kämpfte Hertha 03 Zehlendorf leidenschaftlich, doch der 1. FC Lok Leipzig behielt die Nerven. Die Partie nahm in der 53. Minute Fahrt auf, als Eren Öztürk die Gelb-Rote Karte sah und die Gäste in Unterzahl weiterspielen mussten. Doch Lok zeigte in Unterzahl seine Qualität: In der 75. Minute erzielte Ayodele Adetula den entscheidenden Treffer zum 0:1.

Vor heimischer Kulisse erlebte Chemie Leipzig einen turbulenten Abend. In der 27. Minute brachte Luis Müller die Gäste aus Babelsberg in Führung. Julius Hoffmann egalisierte zwölf Minuten später, ehe Tino Schmidt kurz vor der Pause per Foulelfmeter für Babelsberg auf 1:2 stellte. In der zweiten Halbzeit erhöhte George Didoss in der 71. Minute auf 1:3. Chemie gab sich jedoch nicht geschlagen und kam in der Nachspielzeit durch Stanley Ratifo zum 2:3-Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es nicht, sodass Chemie auch im vierten Saisonspiel ohne Punkt bleibt. ---

Die VSG Altglienicke spielte in Eilenburg stark. Schon in der 11. Minute brachte Jonas Nietfeld die Gäste in Führung. Zehn Minuten später erhöhte Sydney Mohamed Sylla auf 0:2 und legte damit früh den Grundstein für den Auswärtserfolg. Eilenburg versuchte danach, die Partie noch einmal spannend zu machen, fand aber keine Lücke in der stabilen Defensive der VSG. ---

Unter Flutlicht zeigte der FSV 63 Luckenwalde vor heimischem Publikum eine starke Leistung. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Tim Luis Maciejewski die Gastgeber in der 48. Minute in Führung. Nur fünf Minuten später legte er nach und stellte mit seinem zweiten Treffer auf 2:0. In der 81. Minute sorgte Sofiene Rachid Jannene mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung. ---

Im Stadion an der Gellertstraße erlebten die Zuschauer von Beginn an ein temporeiches Spiel. Bereits in der 10. Minute brachte Magnus Baars die Gäste aus Magdeburg in Führung. Die Antwort des Chemnitzer FC ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Domenico Alberico traf in der 11. Minute zum schnellen Ausgleich. Kurz vor der Pause gelang den Gästen der erneute Führungstreffer. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte, der 45.+1 Minute, war es Nick Meier, der die Magdeburger wieder in Front brachte. Nach dem Seitenwechsel kämpften die Chemnitzer weiter unermüdlich und wurden in der 57. Minute belohnt, als Dejan Bozic zum 2:2-Ausgleich traf. Doch die Magdeburger zeigten sich in dieser Phase eiskalt. In der 67. Minute erzielte Albert Frank Millgramm den erneuten Führungstreffer für die U23 des FCM, bevor in der 90.+1 Minute Magnus Baars mit seinem zweiten Tor de Spiels den Schlusspunkt zum 4:2 setzte.

Im Steigerwaldstadion entwickelte sich ein packendes Spitzenspiel, das von Anfang an von Intensität geprägt war. Schon in der 10. Minute geriet Erfurt in Unterzahl, als Benny Boboy wegen einer Notbremse vom Platz musste. Trotz des numerischen Nachteils ging Rot-Weiß nach Wiederanpfiff in der 49. Minute in Führung: Benjika Caciel traf zum 1:0. Doch der Tabellenführer aus Halle antwortete. Fatlum Elezi glich in der 64. Minute per Strafstoß aus, ehe Burim Halili in der Nachspielzeit den späten Siegtreffer erzielte. ---

Die Zuschauer in Greifswald erlebten ein kampfbetontes Spiel, das lange spannend blieb. In der 57. Minute sorgte McMoordy Hüther mit seinem Treffer für die Führung des Greifswalder FC. Doch Hertha BSC II ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. In der 77. Minute traf Boris Mamuzah Lum zum Ausgleich und rettete den Berlinern einen wichtigen Auswärtspunkt. Mit diesem Remis sammeln beide Teams weiter wichtige Punkte im engen Mittelfeld der Tabelle. ---