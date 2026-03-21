Greifswalder FC bezwingt ZFC Meuselwitz dank Osman Atilgan mit 2:0

Frühe Weichenstellung im Volksstadion

Der Greifswalder FC legte vor heimischer Kulisse einen Start nach Maß hin. Lediglich zwei Minuten waren absolviert, als Osman Atilgan das erste Mal zuschlug und die Gastgeber mit 1:0 in Führung brachte. Die frühe Dominanz setzte sich fort und zwang den Gegner bereits früh in die Defensive. Nur elf Minuten nach dem ersten Treffer war es erneut Osman Atilgan, der in der 13. Minute das 2:0 erzielte und damit früh die Weichen auf Sieg stellte.

Stabilität und taktische Wechsel

In der Folge kontrollierte die Elf von Björn Lipfert das Geschehen. Die Defensive stand sicher und ließ gegen die Gäste wenig zu. Um die Führung zu verwalten und frische Impulse zu setzen, wechselte der Trainer im Verlauf der zweiten Halbzeit mehrfach: Rudolf Ndualu kam in der 71. Minute für Grace Bokake, während Jason Tomety-Hemazro ab der 76. Minute Fabrice Montcheu ersetzte. In der Schlussminute erhielten zudem Fatlind Memaj für Lukas Lämmel und Edgar Kaizer für den Doppeltorschützen Osman Atilgan Einsatzzeiten.

Reaktion des Gegners bleibt ohne Erfolg

Der ZFC Meuselwitz unter Trainer Georg-Martin Leopold versuchte im zweiten Durchgang, dem Spiel eine neue Richtung zu geben. Mit der Einwechslung von Luis Fischer für Hendrik Wurr und Niklas Jeck für Eric Stiller zur Halbzeit sowie später Califo Balde für René Eckardt (71. Minute) suchten die Thüringer nach Lösungen. Auch die späten Wechsel von Nick Seidemann für Luca Bürger und Theo Teßmer für Christoph Pauling (83. Minute) änderten nichts mehr am Ergebnis. Die Gäste fanden keine Mittel gegen die kompakt stehenden Greifswalder.

Tabellensituation und Ausblick auf Magdeburg

Mit diesem Erfolg steht der Greifswalder FC auf dem 14. Tabellenplatz und weist nun 26 Punkte nach 25 absolvierten Partien auf. Der ZFC Meuselwitz verbleibt bei 29 Punkten. Für den Greifswalder FC geht es bereits am kommenden Mittwoch, 25.03.2026, weiter. Um 19 Uhr steht das nächste Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg II an, in dem die Mannschaft die heutige Form bestätigen möchte.