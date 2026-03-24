Greifswalder Aufwind: wichtiges Flutlichtduell gegen 1. FC Magdeburg

Starker Aufsteiger zu Gast

Die Defensive, angeführt von Torhüter Jakub Jakubov und Abwehrmann Bastian Strietzel, hielt das Tor mit großem Einsatz sauber und ließ dem Team von Georg-Martin Leopold keine Chance auf ein Comeback.



Mit dem 1. FC Magdeburg II reist allerdings ein Gegner an, der ebenfalls mit breiter Brust auflaufen dürfte. Die Gäste absolvieren eine bemerkenswerte Aufstiegssaison und rangieren mit 34 Punkten auf einem sicheren achten Platz. Die Spielzeit wird für sie aller Voraussicht nach im ruhigen Mittelfeld enden. Auch das Team von Trainer Daniel Wölfel ist seit drei Spielen ungeschlagen und sammelte exakt sieben Zähler in diesem Zeitraum.

Ein Duell auf Augenhöhe

Dass beide Mannschaften auf Augenhöhe agieren, zeigte bereits das erste Aufeinandertreffen, welches vor 341 Zuschauern in einem umkämpften 1:1 endete. Unter dem damaligen Greifswalder Coach Markus Zschiesche geriet sein Team durch einen Foulelfmeter von Enis Bytyqi kurz nach der Pause ins Hintertreffen. Doch die Partie kippte zugunsten der Vorpommern, als Magdeburgs Torschütze vom vergangenen Wochenende, Mihailo Trkulja, in der 71. Minute wegen eines Foulspiels mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde.

Die numerische Überlegenheit nutzte Edgar Kaizer acht Minuten vor Schluss zum erlösenden Ausgleich. Damals stand bei den Gästen noch das Trainerduo Pascal Ibold und Petrik Sander an der Seitenlinie.

Mit dem spürbaren Aufwind der letzten Wochen und den Erkenntnissen aus dem hart umkämpften Hinspiel verspricht dieses Duell einen packenden Fußballabend, an dem Greifswald alles daran setzen wird, den Heimvorteil für den nächsten großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu nutzen.