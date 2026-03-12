Greifswald zu Gast in Luckenwalde: Keine Zeit zum Aufatmen

Monate später hat sich tabellarisch kaum etwas verschoben, die Konstellation ist fast dieselbe geblieben. Der FC aus Greifswald steht immer noch auf Platz 15 und die Favoritenrolle liegt beim Tabellenachten aus Luckenwalde. Nur der Druck auf Greifswald ist seither gewachsen und macht das Rückspiel in Luckenwalde nun zu einer Partie, in der es für die Greifswalder nicht um Wiedergutmachung allein geht, sondern schlicht um Punkte, die im Abstiegskampf zählen.

Als der Greifswalder FC im vergangenen Herbst den FSV 63 Luckenwalde im heimischen Volksstadion empfing, standen beide Teams nahezu genau dort, wo sie auch heute stehen; Greifswald auf Platz 15, Luckenwalde auf Rang 7. Was folgte, war eine bittere Niederlage: Simon Gollnack traf bereits in der 35. Minute, Mike Bachmann legte in der 69. Minute nach. 0:2 lautete der Endstand, auch nach einer Gelb-Roten Karte gegen Luckenwalde (79.) leistete Greifswald keine Gegenwehr und war fast schon Machtlos.

Offensive als Sorgenkind beider Teams

Sowohl Greifswald als auch Luckenwalde tun sich im Torabschluss schwer. Der Greifswalder FC hat in 23 Spielen lediglich 23 Treffer erzielt, Luckenwalde steht nach 22 Partien mit 26 Treffern da. Ligaweit gehören beide damit zu den harmloseren Offensivreihen. Luckenwalde befindet sich zumindest in stabilerer Verfassung: Die Brandenburger sind seit drei Spielen ungeschlagen und gewannen zuletzt im Nachholspiel des 23. Spieltags gegen die VSG Altglienicke mit 2:0 – Lucas Will (86.) und Tim Schleinitz (90.+1) trafen spät, aber sicher. Greifswald tut sich auswärts besonders schwer und hat in der Fremde erst drei Siege errungen und elf Tore geschossen – genau diese Schwäche muss man am Samstag ausbessern.

Aufwind nach langer Zitterpartie

Nach drei Niederlagen am Stück hat Trainer Björn Lipfert seiner Mannschaft wieder Hoffnung verliehen. Beim Nachholspiel des 21. Spieltags am vergangenen Dienstag gewann Greifswald bei der Hertha BSC II mit 1:0. Das Tor des Abends erzielte Soufian Benyamina kurz vor der Halbzeitpause (45.+2). 286 Zuschauer sahen in Berlin, wie die Greifswalder die knappe Führung über die Zeit brachten. Es war ein Sieg, der Nerven gekostet hat - aber zeigt, dass das Team in der Lage ist, unter dem wachsenden Druck zu liefern.

Der Abstiegskampf macht keinen Halt

Die Tabellensituation ist ernst. Der Greifswalder FC steht mit 22 Punkten auf Platz 15. Je nach der Anzahl der Aufsteiger aus den Oberligen sowie Absteigern aus der 3. Liga drohen bis zu drei Absteiger. Der Blick geht dabei vor allem nach unten: Die BSG Chemie Leipzig auf Rang 16 hat zwar fünf Punkte Rückstand, aber noch ein Spiel weniger absolviert, das macht den Abstand trügerisch.