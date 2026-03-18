Greifswald vor der nächsten großen Möglichkeit im Abstiegskampf

Am kommenden Samstag empfängt der Greifswalder FC den ZFC Meuselwitz in der Regionalliga Nordost. Für die Hausherren geht es um eminent wichtige Punkte. Mit aktuell 23 Zählern aus 24 absolvierten Partien steht das Team momentan auf dem 15. Tabellenplatz. Doch die Ausgangslage bietet eine enorme Chance: Greifswald kann mit einem Sieg die Abstiegsränge weiter auf Abstand halten und auch die sportliche Entwicklung der vergangenen Wochen zeigt hoffnungsvoll nach oben.

Zuletzt zeigte die Mannschaft von Trainer Björn Lipfert eine überaus engagierte Leistung, musste sich beim FSV 63 Luckenwalde jedoch unglücklich mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Grace Bokake hatte die Greifswalder mit einem frühen Treffer in der 20. Minute vielversprechend in Führung gebracht. Lange Zeit sah alles nach einem hart umkämpften Auswärtssieg aus, doch in der 82. Minute gelang Lucas Will noch der späte Ausgleich.

Gelingt der Heimerfolg, könnten der SV Babelsberg 03 (24 Punkte) und im besten Fall sogar der BFC Dynamo (26 Punkte), die allerdings die bessere Tordifferenz stellen, überholt werden. Gleichzeitig gilt es, den Vorsprung auf die direkten Konkurrenten FC Eilenburg (18 Punkte) und BSG Chemie Leipzig (17 Punkte) weiter auszubauen.

Trotz dieses späten Dämpfers präsentierte sich das Team defensiv zumeist stabil, wobei Torhüter Jakub Jakubov einmal mehr seine Wichtigkeit als starker Rückhalt der Mannschaft unter Beweis stellte.

Meuselwitz kommt mit schwerem Gepäck

Die Gäste aus Thüringen reisen als Tabellenelfter mit 29 Punkten nach Greifswald. Allerdings erlebte die Mannschaft von Trainer Georg-Martin Leopold erst am vergangenen Dienstag ein echtes sportliches Debakel. Im Nachholspiel vom 22. Spieltag brach der ZFC Meuselwitz beim Tabellensechzehnten FC Eilenburg mit 1:5 förmlich zusammen.

Zwar konnte Eric Stiller in der 19. Minute den frühen Rückstand durch Marcus Niemitz (15.) zunächst noch ausgleichen, doch im Anschluss gerieten die Meuselwitzer völlig aus dem Konzept. Diese empfindliche Niederlage gegen einen Abstiegskonkurrenten dürfte bei den Gästen für erhebliche Verunsicherung gesorgt haben. Ein Umstand, den die Greifswalder eiskalt ausnutzen wollen.

Erinnerungen an ein ausgeglichenes Hinspiel



Das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften in dieser Saison endete mit einem 1:1-Remis. Damals gerieten die Greifswalder vor der Pause in Rückstand. Die Truppe bewies jedoch große Moral und kam durch Tristan Wagner in der 57. Minute zum Ausgleich.

Mit genau dieser Leidenschaft aus dem Hinspiel sind die Weichen für ein emotionales Heimspiel gestellt.