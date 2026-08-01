Greifswald jubelt, BFC Dynamo und RSV feiern Siege, eine Absage

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Vor 5639 Zuschauern sicherte sich der Chemnitzer FC einen Heimerfolg gegen den BFC Preussen. In einer umkämpften Partie fielen die entscheidenden Treffer direkt nach der Halbzeitpause. Die Torfolge eröffnete Jonas Marx, der in der 46. Minute zur 1:0-Führung für die Hausherren traf. Nur wenige Minuten später war es erneut Jonas Marx, der in der 50. Minute das Tor zum 2:0 markierte. Domenico Alberico erzielte in der 90. Minute den 3:0-Endstand. ---

Vor 4042 Zuschauern im Karl-Liebknecht-Stadion lieferten sich der SV Babelsberg 03 und der FC Carl Zeiss Jena einen von großer Leidenschaft geprägten Schlagabtausch. Beide Mannschaften schenkten sich in einem hart umkämpften Spiel keinen Meter Boden. Als alles bereits nach einer torlosen Punkteteilung aussah, schlug die Stunde der Gäste in der Nachspielzeit: Elias Löder erzielte in der 90.+5 Minute den entscheidenden Treffer zum 0:1-Endstand. ---

Vor 3000 Zuschauern erkämpfte sich Drittliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue einen Auswärtssieg beim Aufsteiger SV Tasmania Berlin. Die Gäste erwischten den besseren Start in die Begegnung: Willi Alfons Kamm brachte Aue bereits in der 9. Minute mit dem Treffer zum 0:1 in Führung. Tasmania stemmte sich zwar gegen die drohende Niederlage, doch in der Schlussphase sorgte Patrick Kapp in der 86. Minute mit seinem Tor zum 0:2-Endstand für die endgültige Entscheidung. ---

Der Greifswalder FC hat am 1. Spieltag der Regionalliga Nordost einen souveränen Auswärtssieg beim FSV Zwickau gefeiert. Vor 4330 Zuschauern setzte sich die Mannschaft mit 3:0 durch und bestätigte damit den gelungenen Saisonstart. Den Grundstein legte Grace Bokake, der den Greifswalder FC in der 25. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Kurz vor der Pause erhöhte Colin Kroll-Thiel in der 44. Minute auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Felix Heim, der in der 83. Minute den 3:0-Endstand erzielte. ---

Das Spiel wurde aufgrund der Unbespielbarkeit das Rasens in Fürstenwalde durch den Regen abgesagt. ---

Der Aufsteiger RSV Eintracht 1949 hat den FSV 63 Luckenwalde im Brandenburg-Duell deutlich mit 3:0 bezwungen und den ersten Saisonsieg eingefahren. Das 1:0 fiel in der 28. Minute durch ein Eigentor. Nur fünf Minuten später baute Ernes Smailovic den Vorsprung in der 33. Minute auf 2:0 aus. Für die Entscheidung sorgte Endi Jupolli, der in der 71. Minute zum 3:0 traf. Bereits kurz nach Wiederbeginn musste der RSV Eintracht 1949 einen Rückschlag hinnehmen. Ali Mohammed Kasola sah in der 51. Minute die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl brachte die Mannschaft den Vorsprung sicher ins Ziel. ---

Der BFC Dynamo hat mit einem 2:0-Heimsieg gegen die BSG Chemie Leipzig die ersten Punkte der Saison eingefahren. Nach der Auftaktniederlage verschaffte sich die Mannschaft damit eine deutlich bessere Ausgangsposition. Lange blieb die Begegnung ohne Tore, ehe Rufat Dadashov den BFC Dynamo in der 71. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Zehn Minuten später sorgte Leander Fritzsche in der 81. Minute mit dem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung. ---

Der Hallesche FC und der FC Rot-Weiß Erfurt liefern das engste Spitzenduell nach Maßgabe der vergangenen Saison. Halle wurde mit 63 Punkten, 19 Siegen, sechs Unentschieden, neun Niederlagen und 63:36 Toren Vierter. Erfurt folgte mit 61 Punkten, 17 Siegen, zehn Unentschieden, sieben Niederlagen und 68:47 Toren auf Rang fünf. Schon damals trennten beide nur zwei Punkte, nun kommen sie mit sehr unterschiedlichen Auftaktergebnissen zusammen. Halle holte beim Greifswalder FC ein 2:2 und rettete den Punkt in der 84. Minute. Mit einem Zähler und 2:2 Toren steht der HFC auf Rang neun. Erfurt überrollte BFC Dynamo dagegen mit 4:1, führte bereits nach 36 Minuten 4:0 und nimmt mit drei Punkten sowie 4:1 Toren Platz drei ein. Der Gastgeber kann seine Nähe zur Spitzengruppe bestätigen, doch Erfurt reist mit der Wucht des klarsten frühen Ausrufezeichens neben Magdeburg II und Chemnitz an. ---