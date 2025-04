Greifswald besiegt Altglienicke, 1:1 zwischen BFC Dynamo und Eilenburg

– Foto: Imago Images

Der Auftakt des 30. Spieltags der Regionalliga Nordost brachte spektakuläre Wendungen – Greifswald bezwingt die VSG Altglienicke 2:1, während der BFC Dynamo im Heimspiel gegen den FC Eilenburg einen späten Punktverlust hinnehmen musste.

Gestern, 19:00 Uhr Greifswalder FC Greifswald VSG Altglienicke Altglienicke 2 1

Der Greifswalder FC setzte sich nach einem spannungsgeladenen Spiel mit 2:1 gegen den VSG Altglienicke durch. Die Partie begann alles andere als ideal für die Gastgeber, als Eren Öztürk in der 5. Minute früh in Führung brachte. Doch Greifswald, unbeeindruckt von dem frühen Rückstand, kämpfte sich zurück ins Spiel. Soufian Benyamina war es, der in der 66. und 84. Spielminute für den Ausgleich und den späteren Sieg sorgte. Sein Doppelpack sicherte dem Greifswalder FC den Sieg.

Die Partie zog 5794 Zuschauer an und bot eine emotionale Achterbahnfahrt. Die Gastgeber gingen durch ein Tor von Bennedikt Wüstenhagen in der 62. Minute in Führung. Doch der FC Eilenburg ließ sich nicht unterkriegen. In der 79. Minute gelang Jonas Marx der Ausgleich. Es blieb beim Unentschieden. ---

Das Kellerduell zwischen dem Tabellenletzten aus Plauen und dem Vorletzten aus Luckenwalde birgt enorme Brisanz. Im Hinspiel siegte Plauen auswärts mit 1:0 – Tom Ronny Fischer erzielte das Tor des Tages. Zuletzt holten die Gastgeber ein 1:1 gegen Chemnitz, Luckenwalde unterlag in Zwickau knapp mit 0:1. Nur ein Sieg hilft beiden Teams weiter. ---

Nach dem 0:2 in Halle will Babelsberg gegen Hertha BSC II zurück in die Spur. Das Hinspiel ging deutlich mit 4:0 an die Filmstädter – Daniel Frahn traf dreimal, Paul-Roman Wegener setzte den Schlusspunkt. Hertha reist mit einer 1:4-Niederlage gegen Jena im Gepäck an. In der Tabelle liegen beide Teams im Mittelfeld – ein Sieg ist dennoch richtungsweisend. ---

Meuselwitz trotzte zuletzt Viktoria Berlin ein 1:1 ab, hatte aber Glück, dass Enes Küc nur einmal traf. Halle kommt mit breiter Brust – nach dem 2:0 gegen Babelsberg und als klarer Favorit. Das Hinspiel entschieden Berk Inaler und Robin Friedrich beim 2:1 für den HFC. Die Gäste müssen unbedingt gewinnen, ansonsten würden die Titelträume platzen. ---

Prestigeduell in Thüringen: Der Fünfte aus Jena trifft auf den Vierten aus Zwickau. Beide Teams sind formstark – Jena gewann zuletzt 4:1 bei Hertha BSC II, Zwickau siegte knapp in Luckenwalde. Im Hinspiel trennten sich die Mannschaften 1:1 – Erik Weinhauer und Marc-Philipp Zimmermann trafen. Beide brauchen den Dreier, um an Erfurt dranzubleiben. ---

Erfurt ist das Team der Stunde: Nach dem 2:0 gegen Greifswald steht der FC Rot-Weiß wieder auf Rang drei. Im Hinspiel gab es ein torloses Remis – Ömer Uzun vergab damals einen Elfmeter. Chemnitz holte zuletzt ein 1:1 in Plauen, ist zuhause aber eine Macht. Ein emotionales Duell zweier Traditionsklubs ist zu erwarten. ---