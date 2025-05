Greifensee kurz vor Ligaerhalt - Glattbrugg muss weiter zittern

Die 22. Runde startete am Donnerstag mit einer Partie: Greifensee schlägt Glattbrugg 1:0. Alle weiteren Spiele finden am Wochenende statt.

Niklaus Treffer reicht

FCG-Duell auf dem Sportplatz Grossriet. Der FC Greifensee empfing den FC Glattbrugg. Das Heimteam legte los wie die Feuerwehr. Routinier Tobias Niklaus sorgte in der 5. Minute für die Führung. Damit ist die erste Hälfte in Sachen Tore aber auch schon erzählt. Mit 1:0 ging es in die Kabinen.



Der zweite Durchgang endete trotz Chancen und Bemühungen auf beiden Seiten mit einer Nullnummer. Greifensee siegt 1:0 und hat damit praktisch den Ligaerhalt gesichert. Die Oberländer haben vier Runden vor Schluss bereits 35 Zähler auf dem Konto. In der letzten Saison rettete man sich mit 36 Punkten.



Glattbrugg bleibt auf dem 11. Zwischenrang mit vier Punkten Vorsprung auf Embrach und blickt am Sonntag gebannt auf das Spiel des Strichkonkurrenten. Sollte Embrach sein Heimspiel gegen Aufsteiger Stäfa gewinnen, würde Glattbruggs Vorsprung auf einen Punkt zusammenschrumpfen.