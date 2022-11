Greifensee im Penaltyglück, Bülach wendet Partie FVRZ-Cup, 4. Runde

In der 4. Runde konnte der FC Greifensee in extremis das Cup-Out abwenden. Erfolgreich waren auch Bülach und Seuzach in hartumkämpften Zweitliga-Duellen. Wollishofen wurde hingegen im Stadtderby gegen Wipkingen nie gefordert.

Drei der vier Zweitliga-Vergleiche in der 4. Runde des FVRZ-Cups waren eine ziemlich enge Kiste.

Besonders aufwühlend und farbenfroh ging es dabei bei Zürich City - Greifensee zu und her. Die Gastgeber gingen nach rund einer halben Stunde durch Florentino Da Silva in Führung, in der dramatischen Schlussphase mit vielen Gelben Karten, konnte dann aber noch FCG-Innenverteidiger Patrick Ley tief in der Nachspielzeit ausgleichen.

Im anschliessend nötigen Penaltyschiessen dürfte dann sein Bruder und Keeper Timmy zum Cupheld mutiert sein. Die Greifenseer setzten sich nämlich am Ende im Zweitliga-Duell der Gruppe 2 vom Elfmeterpunkt 4:3 durch.

Sieben Tore gab es auch beim 4:3-Sieg Bülachs gegen Oerlikon/Polizei zu sehen. Allerdings war dafür kein Penaltyschiessen nötig. Die Stadtzürcher waren zunächst 2:0 in Führung gelegen. Den Unterländern gelang allerdings eine schnelle Wende. Leandro Miguel Teixeira traf dabei zweimal.

Beim 2:1-Erfolg des FC Seuzach über Dübendorf stachen die Joker der Gastgeber. Zuerst Romeo Calabresi mit einem gezielten Schuss (45.), dann Mattia De Cagna (80.) per Kopfball.

Damit war Delil Feratis Tor für den FCD zu wenig (17.) und er musste so gegen Seuzach zum zweiten Mal innnert sechs Tagen (in der Meisterschaft gab es zuvor ein 1:5) als Verlierer vom Feld.

Die Winterthurer ihrerseits bestätigten damit mit dem wettbewerbsübergreifend siebten Erfolg in Folge einmal mehr die gute Form. FCS-Coach Gianluca Appassito warnte allerdings im "Landbote". "Wir müssen hungrig bleiben. Aber stolz darauf, was wir erreicht haben, dürfen wir sein."

Weitaus weniger Mühe bekundete mit Veltheim ein anderes Winterthurer Team. Der SCV setzte sich bei Zweitliga-Neuling Herrliberg glatt 3:0 durch.

Kein Spaziergang war hingegen der Besuch des FC Einsiedeln beim Viertligisten Galatasaray.

Dank zwei Toren in der zweiten Hälfte setzten sich die oberklassigen Schwyzer aber doch noch standesgemäss 2:0 durch.