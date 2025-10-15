Gregor Mrozek wirft in Thalmassing das Handtuch

Der FC Thalmassing steckt in der Bezirksliga Süd in einer sehr schwierigen Phase. Seit fünf Spielen warten die Roosters auf einen Punktgewinn und haben in diesem Zeitraum nur ein einziges Tor geschossen. Insgesamt verlief die nun abgeschlossene Hinrunde, die von Verletzungssorgen gezeichnet war, enttäuschend. Mit 14 Punkten aus 15 Spielen (3/5/7) rangiert der Bezirksliga-Dino nur hauchzart oberhalb der Relegationszone. Diese Negativspirale inklusive der jüngsten 1:4-Auswärtspleite in Schwarzhofen ist nicht ohne Folgen geblieben. Cheftrainer Gregor Mrozek hat das Handtuch geworfen. Anfang dieser Woche informierte der 45-Jährige die Verantwortlichen des FC, dass er mit sofortiger Wirkung sein Traineramt niederlegt. Vor dem Dienstagstraining teilte er der Mannschaft seinen Entschluss mit.

„Der FC Thalmassing dankt Gregor für seinen intensiven Einsatz, der von großer Identifikation mit dem Verein geprägt war. Wir bedauern zugleich diese Entscheidung, da er als Mensch und Trainer seinen Platz in der Geschichte des Vereins hat. Höhepunkt seiner Tätigkeit war der erstmalige Toto-Pokalsieg gegen den SV Wenzenbach 2025“, geben die Verantwortlichen um Abteilungsleiter Oliver Brunnberg zu Protokoll. „Wir wünschen Gregor das Beste für die Zukunft und er ist in Thalmassing immer willkommen“, heißt es abschließend.



Mrozek, der vor seinem Engagement am Sauberg unter anderem den SV Burgweinting und den VfB Straubing anleitete, war beim FC Thalmassing im Mai 2024 als Nachfolger von Matthias Eisenschenk vorgestellt worden. Die erste Saison unter seiner Regie schloss man auf einem ordentlichen siebten Tabellenplatz ab. Highlight war der erstmalige Triumph im Regensburger Kreispokal. Dass es in der laufenden Spielzeit bislang deutlich durchwachsener läuft, hängt vor allem auch mit größeren Verletzungsproblemen zusammen.



Interimsmäßig übernimmt der bisherige Co-Trainer Thomas Faltermeier das Training. Der 37-jährige betreute in der Vorsaison das A-Klassenteam als Spielertrainer. Parallel basteln die Verantwortlichen an einer passenden Trainerlösung. Am kommenden Samstag gastiert der FCT zum Rückrunden-Auftakt beim Tabellennachbarn FC Pielenhofen-Adlersberg. In diesem wichtigen Spiel soll die Trendwende eingeläutet werden.