Grefrath verschießt Elfmeter, dann dreht der OSV Meerbusch auf

Klarer Sieg für den OSV Meerbusch. – Foto: Michael Zöllner

Im Viertelfinale des Kreispokals Kempen-Krefeld stehen spannende Duelle auf dem Programm - mit klaren Rollen, aber auch Derby-Charakter. Der OSV Meerbusch geht gegen den Bezirksliga-Rivalen SSV Grefrath als Favorit in die Partie. Der Tabellenführer will seiner Rolle gerecht werden und den nächsten Schritt Richtung Halbfinale machen.

Besonders brisant wird das Kreisliga-A-Topspiel zwischen dem TSV Kaldenkirchen und SC Viktoria Anrath. Ebenfalls klare Vorzeichen gibt es in den Duellen mit Landesliga-Beteiligung: Der SC Union Nettetal reist als Favorit zu Viktoria Krefeld, während auch der VSF Amern beim SuS Schaag die besseren Karten hat.

Im Anschluss der Spiele findet ihr das Update auf FuPa.