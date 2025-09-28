Grefrath verhindert Niederlage spät, Mert Sarimese trifft & fliegt

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss, Spieltag 7: Tabellenführer Germania Grefrath gibt zum ersten Mal Punkte ab. Der SV Rosellen marschiert weiter, verliert aber Stürmer Mert Sarimese. Kein Sieger beim spannenden und torreichen Duell zwischen SV Glehn und FC/SF Delhoven.

Aktuell läuft beim Aufsteiger SVG Neuss-Weissenberg II nicht viel zusammen - das wurde beim Auswärtsspiel gegen den TuS Reuschenberg abermals deutlich, dabei drehte die Mannschaft von Markus Bartsch einen 0:1-Rückstand noch vor der Pause in eine 2:1-Führung. Doch dann der Doppelschlag der Hausherren, die durch Julian Hemmrich (45. Foulelfmeter) und Tim Leopold Alex (45.+2) noch vor dem Halbzeitpfiff die nächste Wende herbeiführten. Im zweiten Durchgang wurde es aus SVG-Sicht bitter, denn Reuschenberg zog auf 6:2 davon und distanziert den Keller. Weissenberg II bleibt ohne Punkt.

Auch der BV Wevelinghoven jubelte über ein 7:0 und bleibt deshalb oben dran. Francesco Giorno traf als einziger Spieler doppelt, hat also einen großen Anteil daran, dass nach dem Erfolg gegen den FSV Vatan der Rückstand auf Germania Grefrath nur noch zwei Punkte beträgt.

Tief in der Nachspielzeit ließ Etienne Piehler den Tabellenführer aus Grefrath vor Freude eskalieren, aber nicht über einen Erfolg! Die SG Grimlinghausen/Norf hat als erste Mannschaft gegen das Spitzenteam einen Punkt geholt und holt den insgesamt vierten Punkt der Saison. Der erste Dreier blieb um Haaresbreite verwehrt.

Die weiteren Ergebnisse Das spannendste Spiel fand beim SV Glehn statt, der mit 2:0 und 3:1 gegen den FC/SF Delhoven führte. In Unterzahl spielend, blieb der Gast allerdings dran und wurde für sein Anrennen belohnt: Ahmad Shqeer traf im zweiten Abschnitt doppelt, sicherte in der Nachspielzeit das 3:3. Dieser Punkt hilft beiden Teams aber nicht wirklich weiter, wenn um die vorderen Ränge geht.

Vorschau In der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss steht am Wochenende Spieltag 7 an - und damit die nächste Chance für den FC Zons und die SVG Neuss-Weissenberg, erstmals zu punkten. Aufsteiger Weissenberg II hat mit 29 Gegentoren die schlechteste Defensive, doch Gegner TuS Reuschenberg hat auch nur sechs Punkte auf dem Konto. Mut macht auch, dass die ehemaligen Kreisliga-Rivalen häufig gegeneinander gespielt haben und die Bilanz der SVG positiv ist. Zumindest der erste Punkt scheint nicht ausgeschlossen, ähnliches gilt zumindest mit Blick auf den direkten Vergleich für Zons gegen den SV Rosellen, doch die Aktualität spricht eine andere Sprache: Rosellen hat einerseits seit 2019 nicht mehr gegen Zons verloren, andererseits zeigt die Formkurve nach zwei Siegen in Serie deutlich nach oben.

Das sind die nächsten Spieltage

Wie Weissenberg II verlor auch der FC Zons wieder. Gegen den SV Rosellen gab es beim 0:7 nichts zu holen, die Gäste sind dagegen wieder in Lauerstellung um die vorderen Plätze. Bitter aber: Nach seinem Doppelpack beleidigte Mert Sarimese seinen Gegenspieler und flog vom Platz.

8. Spieltag

Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Glehn

Do., 02.10.25 19:30 Uhr SV Rosellen - FC Straberg

Do., 02.10.25 20:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Germania Grefrath 1926

Fr., 03.10.25 16:00 Uhr FC SF Delhoven - TuS Grevenbroich

Fr., 03.10.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - TuS Reuschenberg

So., 05.10.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FC Zons

So., 05.10.25 15:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - BV Wevelinghoven

So., 05.10.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - DJK Novesia Neuss



9. Spieltag

Fr., 10.10.25 20:00 Uhr FC Zons - VfR Büttgen

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - FC SF Delhoven

So., 12.10.25 15:00 Uhr FC Straberg - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 12.10.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FSV Vatan Neuss

So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Glehn - TuS Grevenbroich

So., 12.10.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - Sportfreunde Vorst

So., 12.10.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Rosellen

So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Grimlinghausen / Norf

