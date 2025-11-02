Grefrath siegt im Spitzenspiel, Glehn zittert sich zum Auswärtssieg

Germania Grefrath hat im Duell um die Tabellenspitze gegen den BV Wevelinghoven die Nase knapp vorn und bleibt weiterhin an der Pole-Position. DJK Novesia verpasst den Sprung auf Platz zwei, und der VfR Büttgen lauert mit 25 Zählern auf dem vierten Platz. Im unteren Tabellendrittel geht es ebenso spannend zu: Gleich fünf Mannschaften kämpfen gegen die beiden Abstiegsplätze. Schlusslicht SG Grimlinghausen/Norf punktet gegen Straberg, TuS Grevenbroich setzt sich mit einem Dreier ein wenig von den anderen Teams ab. So lief der zwölfte Spieltag!
Bei Germania Grefrath ist Spitzenspiel angesagt: BV Wevelinghoven ist zu Gast! Und die erste Hälfte hält, was sie verspricht. Damian Kaluza (18.) bringt die Gastgeber in Führung, ehe Nick Eißenberg (27.) gut zehn Minuten später zum Ausgleich ansetzt. Kurz darauf schlagen die Grefrather zurück: Leon Eberwein (32.) stellt die Führung wieder her. In der Schlussphase hat Maik Odenthal, der in der abgelaufenen Saison noch in Holzheimer Landesliga gespielt hat, den Ausgleich per Strafstoß auf dem Fuß, den er allerdings nicht verwandeln kann.
13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - VfR Büttgen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SV Glehn - BV Wevelinghoven
So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Rosellen - FSV Vatan Neuss
So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Straberg - Sportfreunde Vorst
So., 09.11.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - TuS Grevenbroich
So., 09.11.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SG Grimlinghausen / Norf
So., 09.11.25 15:30 Uhr FC Zons - FC SF Delhoven
So., 09.11.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Germania Grefrath 1926
14. Spieltag
So., 16.11.25 14:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - TuS Reuschenberg
So., 16.11.25 14:30 Uhr SV Glehn - VfR Büttgen
So., 16.11.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - FC Zons
So., 16.11.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - FC Straberg
So., 16.11.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - DJK Novesia Neuss
So., 16.11.25 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Orken-Noithausen
So., 16.11.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Rosellen
So., 16.11.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SVG Neuss-Weissenberg II
