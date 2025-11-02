 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Grefrath siegt im Spitzenspiel und bleibt auf Platz eins
Grefrath siegt im Spitzenspiel und bleibt auf Platz eins – Foto: Michael Zöllner

Grefrath siegt im Spitzenspiel, Glehn zittert sich zum Auswärtssieg

Kreisliga A, Grevenbroich-Neuss: Im Topspiel setzt sich der Spitzenreiter aus Grefrath gegen Wevelinghoven durch. SV Glehn führt mit 3:0, kassiert in der Schlussphase allerdings noch zwei Treffer und zittert sich so zum dritten Auswärtserfolg.

Germania Grefrath hat im Duell um die Tabellenspitze gegen den BV Wevelinghoven die Nase knapp vorn und bleibt weiterhin an der Pole-Position. DJK Novesia verpasst den Sprung auf Platz zwei, und der VfR Büttgen lauert mit 25 Zählern auf dem vierten Platz. Im unteren Tabellendrittel geht es ebenso spannend zu: Gleich fünf Mannschaften kämpfen gegen die beiden Abstiegsplätze. Schlusslicht SG Grimlinghausen/Norf punktet gegen Straberg, TuS Grevenbroich setzt sich mit einem Dreier ein wenig von den anderen Teams ab. So lief der zwölfte Spieltag!

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Heute, 15:00 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
2
1
Abpfiff

Bei Germania Grefrath ist Spitzenspiel angesagt: BV Wevelinghoven ist zu Gast! Und die erste Hälfte hält, was sie verspricht. Damian Kaluza (18.) bringt die Gastgeber in Führung, ehe Nick Eißenberg (27.) gut zehn Minuten später zum Ausgleich ansetzt. Kurz darauf schlagen die Grefrather zurück: Leon Eberwein (32.) stellt die Führung wieder her. In der Schlussphase hat Maik Odenthal, der in der abgelaufenen Saison noch in Holzheimer Landesliga gespielt hat, den Ausgleich per Strafstoß auf dem Fuß, den er allerdings nicht verwandeln kann.

Heute, 12:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
2
3
Spieltext Weissenberg II - SV Glehn

Der SV Glehn ist bei der U23 von Neuss-Weissenberg zu Gast, und die Gastgeber drehen fast einen schon sicher geglaubten Sieg für die Glehner. Auch die Gäste starten munter: Dane Siewierski (8.) braucht keine zehn Minuten, um den Favoriten in Führung zu bringen. Darauf folgt ein Eigentor durch Leon Pelzer (24.) – Pech für den Aufsteiger. Kurz nachdem die Mannschaften wieder aus der Kabine kamen, markierte Siewierski (49.) den Doppelpack und erhöhte auf 3:0. Normalerweise sollte das ein sicheres Ding für die Gäste sein, die am Ende doch noch einmal ins Schwitzen kommen sollten. Zu Beginn der Schlussviertelstunde durfte Philip Dicken (78.) seinen vierten Saisontreffer feiern und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Kurz vor Schluss brachte Sadi Abu Hamoud (87.) richtig Feuer in die Partie: Der äußerst treffsichere Stürmer traf zum 2:3-Anschluss und verpasste anschließend in einer Großchance das Comeback. Der SV Glehn siegt schlussendlich knapp mit 3:2 und steht auf Tabellenplatz sechs. Neuss-Weissenberg steht trotz Niederlage weiterhin über dem Strich.

Fr., 31.10.2025, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
4
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
3
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
FC Zons
FC ZonsFC Zons
-
-
§ Urteil

Heute, 15:30 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
0
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
1
3
Abpfiff

Das sind die nächsten Spieltage

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - VfR Büttgen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SV Glehn - BV Wevelinghoven
So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Rosellen - FSV Vatan Neuss
So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Straberg - Sportfreunde Vorst
So., 09.11.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - TuS Grevenbroich
So., 09.11.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SG Grimlinghausen / Norf
So., 09.11.25 15:30 Uhr FC Zons - FC SF Delhoven
So., 09.11.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Germania Grefrath 1926

14. Spieltag
So., 16.11.25 14:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - TuS Reuschenberg
So., 16.11.25 14:30 Uhr SV Glehn - VfR Büttgen
So., 16.11.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - FC Zons
So., 16.11.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - FC Straberg
So., 16.11.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - DJK Novesia Neuss
So., 16.11.25 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Orken-Noithausen
So., 16.11.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Rosellen
So., 16.11.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SVG Neuss-Weissenberg II

