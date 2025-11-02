Grefrath siegt im Spitzenspiel, Glehn zittert sich zum Auswärtssieg

Bei Germania Grefrath ist Spitzenspiel angesagt: BV Wevelinghoven ist zu Gast! Und die erste Hälfte hält, was sie verspricht. Damian Kaluza (18.) bringt die Gastgeber in Führung, ehe Nick Eißenberg (27.) gut zehn Minuten später zum Ausgleich ansetzt. Kurz darauf schlagen die Grefrather zurück: Leon Eberwein (32.) stellt die Führung wieder her. In der Schlussphase hat Maik Odenthal, der in der abgelaufenen Saison noch in Holzheimer Landesliga gespielt hat, den Ausgleich per Strafstoß auf dem Fuß, den er allerdings nicht verwandeln kann.

Spieltext Weissenberg II - SV Glehn

Der SV Glehn ist bei der U23 von Neuss-Weissenberg zu Gast, und die Gastgeber drehen fast einen schon sicher geglaubten Sieg für die Glehner. Auch die Gäste starten munter: Dane Siewierski (8.) braucht keine zehn Minuten, um den Favoriten in Führung zu bringen. Darauf folgt ein Eigentor durch Leon Pelzer (24.) – Pech für den Aufsteiger. Kurz nachdem die Mannschaften wieder aus der Kabine kamen, markierte Siewierski (49.) den Doppelpack und erhöhte auf 3:0. Normalerweise sollte das ein sicheres Ding für die Gäste sein, die am Ende doch noch einmal ins Schwitzen kommen sollten. Zu Beginn der Schlussviertelstunde durfte Philip Dicken (78.) seinen vierten Saisontreffer feiern und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Kurz vor Schluss brachte Sadi Abu Hamoud (87.) richtig Feuer in die Partie: Der äußerst treffsichere Stürmer traf zum 2:3-Anschluss und verpasste anschließend in einer Großchance das Comeback. Der SV Glehn siegt schlussendlich knapp mit 3:2 und steht auf Tabellenplatz sechs. Neuss-Weissenberg steht trotz Niederlage weiterhin über dem Strich.