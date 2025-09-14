Grefrath schlägt Dilkrath klar, Fischeln verspielt ein 4:1

5. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3! Schlusslicht SV Lürrip hat nicht nur Trainer Dario Cancian, sondern auch das ungleiche Duell mit TuRa Brüggen verloren. TuS Wickrath und die SpVg Odenkirchen legten am Samstag mit klaren Siegen nach.
nd auf dem Rasen setzte es die nächste herbe Pleite. Gegen starke Gäste von TuRa Brüggen kassierte der Aufsteiger eine 0:7-Packung und bleibt weiter punktlos. Bereits im ersten Durchgang stellten Nils Bonsels (26.), Erik Pöhler (31.) und Justin Samuel Pahl (41.) die Weichen klar. Nach der Pause legte Brüggen nach: Erneut Bonsels (50., 73., 89.) sowie Florian Storms (83.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Mit dem Kantersieg übernimmt Brüggen die Tabellenführung, während in Lürrip die Suche nach einem neuen Trainer und den ersten Punkten drängender denn je wird. Dilkrath und Odenkirchen können Brüggen überholen.
Der TuS Wickrath hat den 1. FC Mönchengladbach im Derby regelrecht überrannt und einen klaren 6:0-Auswärtssieg gefeiert. Von Beginn an dominierten die Gäste, die mit hohem Tempo und zielstrebigen Angriffen auftraten. Blessing Agyapong eröffnete den Torreigen in der 22. Minute, kurz darauf legten Moritz Lambertz (27.) und Ruben Bruß (38.) nach. Nach der Pause blieb Wickrath spielbestimmend: Petar Popovic (56.), Niek Gabriel Mäder (68.) und Jermaine Isaiah Zerai (85.) machten das halbe Dutzend voll. Die Westender bleiben bei einem Punkt, Wickrath nistet sich oben ein und hat drei Punkte weniger als die Tabellenführung.
Die SpVg Odenkirchen hat die nächste Aufgabe gemeistert und den TSV Krefeld-Bockum mit 3:0 geschlagen. Evgenij Pogorelov brachte die Gastgeber in der 41. Minute in Führung - ein wichtiger Zeitpunkt. Nach dem Seitenwechsel blieb Odenkirchen das gefährlichere Team und belohnte sich: Robin Wolf verwandelte in der 67. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0. Als Andrej Ferderer zehn Minuten vor Schluss auf 3:0 stellte, war die Partie endgültig entschieden. Wegen des besseren Torverhältnisses bleibt Brüggen Tabellenführer - auch Fortuna Dilkrath wird daran wohl nichts ändern können. Bockum bleibt im Mittelfeld.
Ein Torfestival erlebten 85 Zuschauer beim 6:2 von Thomasstadt Kempen gegen den 1. FC Viersen. Pascal Gubala brachte die Hausherren in der 12. Minute in Führung, ehe Marvin Stefan Struckmann kurz nach der Pause ausglich (50.). Direkt im Gegenzug stellte Lukas Inderhees (51.) auf 2:1, und Lucas Matteo Klaaßen erhöhte in der 58. Minute. Zwar verkürzte Ivan Jajetic (69.), doch drei schnelle Treffer von Till Konietz (71., 77.) und Simon Elfering (74.) entschieden die Partie endgültig.
Der VfL Tönisberg besiegte den SC St. Tönis 1911/20 II mit 3:1. Brian Dollen traf in der 16. Minute zur Führung und legte später auch das 3:0 nach (79.). Dazwischen hatte Joker Manuel Franken auf 2:0 erhöht (71.). Der späte Treffer von Felix Seifert (90.) änderte am Heimerfolg nichts mehr.
6. Spieltag
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SC Union Nettetal II
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr 1. FC Viersen - 1. FC Mönchengladbach
Sa., 20.09.25 18:30 Uhr TuS Wickrath - SV Lürrip
So., 21.09.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SSV Grefrath 1910/24
So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SpVg Odenkirchen
So., 21.09.25 15:00 Uhr OSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln
So., 21.09.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Thomasstadt Kempen
So., 21.09.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfL Tönisberg
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SV Lürrip - 1. FC Viersen
Sa., 27.09.25 17:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - OSV Meerbusch
Sa., 27.09.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 28.09.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - 1. FC Mönchengladbach
So., 28.09.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuRa Brüggen
So., 28.09.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk
So., 28.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 28.09.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TuS Wickrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TSV Krefeld-Bockum