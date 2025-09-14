Grefrath schlägt Dilkrath klar, Fischeln verspielt ein 4:1

5. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3! Schlusslicht SV Lürrip hat nicht nur Trainer Dario Cancian, sondern auch das ungleiche Duell mit TuRa Brüggen verloren. TuS Wickrath und die SpVg Odenkirchen legten am Samstag mit klaren Siegen nach.

nd auf dem Rasen setzte es die nächste herbe Pleite. Gegen starke Gäste von TuRa Brüggen kassierte der Aufsteiger eine 0:7-Packung und bleibt weiter punktlos. Bereits im ersten Durchgang stellten Nils Bonsels (26.), Erik Pöhler (31.) und Justin Samuel Pahl (41.) die Weichen klar. Nach der Pause legte Brüggen nach: Erneut Bonsels (50., 73., 89.) sowie Florian Storms (83.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Mit dem Kantersieg übernimmt Brüggen die Tabellenführung, während in Lürrip die Suche nach einem neuen Trainer und den ersten Punkten drängender denn je wird. Dilkrath und Odenkirchen können Brüggen überholen.

Der TuS Wickrath hat den 1. FC Mönchengladbach im Derby regelrecht überrannt und einen klaren 6:0-Auswärtssieg gefeiert. Von Beginn an dominierten die Gäste, die mit hohem Tempo und zielstrebigen Angriffen auftraten. Blessing Agyapong eröffnete den Torreigen in der 22. Minute, kurz darauf legten Moritz Lambertz (27.) und Ruben Bruß (38.) nach. Nach der Pause blieb Wickrath spielbestimmend: Petar Popovic (56.), Niek Gabriel Mäder (68.) und Jermaine Isaiah Zerai (85.) machten das halbe Dutzend voll. Die Westender bleiben bei einem Punkt, Wickrath nistet sich oben ein und hat drei Punkte weniger als die Tabellenführung.

Die SpVg Odenkirchen hat die nächste Aufgabe gemeistert und den TSV Krefeld-Bockum mit 3:0 geschlagen. Evgenij Pogorelov brachte die Gastgeber in der 41. Minute in Führung - ein wichtiger Zeitpunkt. Nach dem Seitenwechsel blieb Odenkirchen das gefährlichere Team und belohnte sich: Robin Wolf verwandelte in der 67. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0. Als Andrej Ferderer zehn Minuten vor Schluss auf 3:0 stellte, war die Partie endgültig entschieden. Wegen des besseren Torverhältnisses bleibt Brüggen Tabellenführer - auch Fortuna Dilkrath wird daran wohl nichts ändern können. Bockum bleibt im Mittelfeld.

Ein Torfestival erlebten 85 Zuschauer beim 6:2 von Thomasstadt Kempen gegen den 1. FC Viersen. Pascal Gubala brachte die Hausherren in der 12. Minute in Führung, ehe Marvin Stefan Struckmann kurz nach der Pause ausglich (50.). Direkt im Gegenzug stellte Lukas Inderhees (51.) auf 2:1, und Lucas Matteo Klaaßen erhöhte in der 58. Minute. Zwar verkürzte Ivan Jajetic (69.), doch drei schnelle Treffer von Till Konietz (71., 77.) und Simon Elfering (74.) entschieden die Partie endgültig.

Einen Start nach Maß erwischten die Sportfreunde Neuwerk beim 2:0-Erfolg über SC Union Nettetal II. Marwan El Khoulati Haroun traf bereits in der 10. Minute, nur fünf Minuten später erhöhte Özgür Sezgin auf 2:0. Damit war die Begegnung früh entschieden, da Nettetal trotz Bemühungen im zweiten Durchgang kein Tor gelang.

Der SSV Grefrath 1910/24 setzte sich klar mit 5:2 gegen die DJK Fortuna Dilkrath durch. Matchwinner war Lukas Hanssen, der bereits in der 10. und 13. Minute doppelt traf. Nach dem Anschluss durch Ceyhun Doganer (21.) und dem Ausgleich von Marvin Holthausen (27.) war die Partie offen. Doch im zweiten Abschnitt brachten Christofer Feyen (52.) und Sven Keller (54.) die Gastgeber schnell wieder nach vorne - und das war eine große Überraschung.

Der VfL Tönisberg besiegte den SC St. Tönis 1911/20 II mit 3:1. Brian Dollen traf in der 16. Minute zur Führung und legte später auch das 3:0 nach (79.). Dazwischen hatte Joker Manuel Franken auf 2:0 erhöht (71.). Der späte Treffer von Felix Seifert (90.) änderte am Heimerfolg nichts mehr.

Ein spektakuläres Stadtduell endete zwischen dem VfR Krefeld-Fischeln und dem CSV Marathon Krefeld 4:4. Die Gastgeber führten nach Toren von Fynn Ziemes (3.), Niklas Geraets (23.) und Ndrin Maloku (29.) bereits 3:0. Zwar verkürzte Dario Krezic (33.), doch Safer Erdogan traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 4:1. Danach drehte Marathon auf: Ilay Baris (68.), Murat Aslan (78.) und erneut Krezic per Handelfmeter (84.) sorgten noch für den späten Ausgleich.

Die Gäste vom OSV Meerbusch feierten einen 4:1-Auswärtssieg bei Türkiyemspor Mönchengladbach. Bereits in der Anfangsphase trafen Marvin Höffges (8.) und Ben Israil (19.) zur schnellen 2:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Marc Rommel in der 54. Minute den Vorsprung aus. Als Joker Erijon Syla in der 81. Minute nachlegte, war die Partie entschieden. Das späte Tor von Nathan Dibazingila (90.) blieb Ergebniskosmetik.

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag

Sa., 20.09.25 18:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SC Union Nettetal II

Sa., 20.09.25 18:00 Uhr 1. FC Viersen - 1. FC Mönchengladbach

Sa., 20.09.25 18:30 Uhr TuS Wickrath - SV Lürrip

So., 21.09.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SSV Grefrath 1910/24

So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SpVg Odenkirchen

So., 21.09.25 15:00 Uhr OSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln

So., 21.09.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Thomasstadt Kempen

So., 21.09.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Türkiyemspor Mönchengladbach

So., 21.09.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfL Tönisberg



7. Spieltag

Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SV Lürrip - 1. FC Viersen

Sa., 27.09.25 17:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - OSV Meerbusch

Sa., 27.09.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - DJK Fortuna Dilkrath

So., 28.09.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - 1. FC Mönchengladbach

So., 28.09.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuRa Brüggen

So., 28.09.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk

So., 28.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 28.09.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TuS Wickrath

So., 28.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TSV Krefeld-Bockum