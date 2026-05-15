Grefrath schafft historischen Aufstieg

„Germania Grefrath spielt in der nächsten Saison in der Bezirksliga.“ Ein Satz, für den man vor der Saison vielleicht noch ausgelacht worden wäre.
In den letzten 10 Jahren ist rund um die erste Mannschaft der Germania so einiges an Bewegung entstanden. Stand man im Jahr 2017 noch in der Kreisliga C, so war mit dem Aufstieg 2018 in die Kreisliga B ein erster Schritt aus dem Dornröschen-Schlaf geschafft. Nach ein paar Saisons an der Spitze der Kreisliga B gelang im Jahr 2023 der Aufstieg in die Kreisliga A, welcher gleichzeitig der größte Erfolg einer Grefrather Senioren-Mannschaft in den letzten 30 Jahren „war“.
„War“, was bis zum 10.05.2026 Bestand hatte. Kurz vor dem 100jährigen Bestehen des Vereins, welches im August dieses Jahres stattfinden wird, haben die Mannschaft und das Trainerteam um Jörg Gartz nochmal einen eigenen Eintrag in die Geschichtsbücher des Vereins geschrieben.
Wirklich erstaunlich ist, dass es noch einige Spieler im Kader gibt, die selbst beim ersten Aufstieg 2018 von der Kreisliga C in die Kreisliga B schon dabei waren. Ein schöner Erfolg der ganzen Mannschaft, die in einer Saison voller Höhen und ohne größere Tiefen auch fußballerisch oft zu überzeugen wusste.
Mit dem Spiel und dem verbundenen Punktgewinn in Wevelinghoven wurden dann auch die letzten Zweifel beseitigt und der Aufstieg wurde bis spät in die Nacht gefeiert. Da die Saison aber noch nicht vorbei ist und es noch zwei Spiele gibt, hat die Mannschaft sich jetzt auch das Ziel gesetzt, den Aufstieg und die Saison als Kreisliga A Meister zu beenden. Dazu darf die Mannschaft am Wochenende gegen den Zweitplatzierten Novesia Neuss nicht verlieren, um das Ziel frühzeitig zu erreichen, oder muss bei einer Niederlage das abschließende Spiel in Reuschenberg gewinnen. Auch im Kampf und die Torjägerkanone hat Grefrath mit Bozidar Mestrovic (22 Tore) und Etienne Piehler (20 Tore) noch zwei heiße Eisen im Feuer.
Die große Aufstiegssause findet dann nach dem letzten Spiel in Reuschenberg mit Mannschaft und Fans im Grefrather Sportlerheim statt, wobei die Klänge der Germania wahrscheinlich auch schon beim Schützenfest über Pfingsten durch das Grefrather Zelt schallen dürften.
Germania, Germania Fantastica!!!!!!