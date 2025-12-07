Grefrath patzt in Straberg, Zons geht unter

Für den FC Zons ist es ein mehr als gebrauchter Sonntagnachmittag. BV Wevelinghoven fährt zur Höchstform auf und siegt mit 8:0. Ein ungewohntes Bild zeigt sich beim FC Straberg: Spitzenreiter Germania Grefrath patzt erst zum dritten Mal in der Saison und holt nur einen Punkt. Außerdem bleibt der SV Glehn der Spitzengruppe dicht an den Fersen. Das war der 16. Spieltag!
17. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Weissenberg II - Delhoven
So., 01.03.26 15:00 Uhr SF Vorst - VfR Büttgen
So., 01.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenb. - SV Rosellen
So., 01.03.26 15:00 Uhr Ge. Grefrath - SG Orken
So., 01.03.26 15:30 Uhr Wevelinghov. - FC Straberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia - FC Zons
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Glehn - Reuschenberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghaus... - FSV Vatan
18. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - Delhoven
So., 08.03.26 13:00 Uhr Weissenberg II - TuS Grevenb.
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Rosellen - Ge. Grefrath
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Straberg - DJK Novesia
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghaus... - SV Glehn
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Orken - Wevelinghov.
So., 08.03.26 15:30 Uhr FSV Vatan - SF Vorst
So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Zons - Reuschenberg