FC Zons geht gegen Wevelinghoven unter
FC Zons geht gegen Wevelinghoven unter – Foto: Olaf Moll

Grefrath patzt in Straberg, Zons geht unter

Kreisliga A, Grevenbroich & Neuss: Der FC Straberg gewinnt in einem torlosen Remis einen Punkt gegen den Spitzenreiter. Wevelinghoven zerschießt den FC Zons.

Für den FC Zons ist es ein mehr als gebrauchter Sonntagnachmittag. BV Wevelinghoven fährt zur Höchstform auf und siegt mit 8:0. Ein ungewohntes Bild zeigt sich beim FC Straberg: Spitzenreiter Germania Grefrath patzt erst zum dritten Mal in der Saison und holt nur einen Punkt. Außerdem bleibt der SV Glehn der Spitzengruppe dicht an den Fersen. Das war der 16. Spieltag!

>>> Hier gehts zur Tabelle der Kreisliga A Grevenbroich & Neuss

Das ist der 16. Spieltag:

Gestern, 14:45 Uhr
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
2
3

Gestern, 14:45 Uhr
FC Zons
FC ZonsFC Zons
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
0
8
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
0
0
Abpfiff

Gestern, 14:15 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
3
0
Abpfiff

Do., 04.12.2025, 20:00 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
3
1
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
1
3
Abpfiff

Fr., 05.12.2025, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
3
1
Abpfiff

Gestern, 14:15 Uhr
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
0
2
Abpfiff

Das sind die nächsten Spiele:

17. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Weissenberg II - Delhoven
So., 01.03.26 15:00 Uhr SF Vorst - VfR Büttgen
So., 01.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenb. - SV Rosellen
So., 01.03.26 15:00 Uhr Ge. Grefrath - SG Orken
So., 01.03.26 15:30 Uhr Wevelinghov. - FC Straberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia - FC Zons
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Glehn - Reuschenberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghaus... - FSV Vatan

18. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - Delhoven
So., 08.03.26 13:00 Uhr Weissenberg II - TuS Grevenb.
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Rosellen - Ge. Grefrath
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Straberg - DJK Novesia
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghaus... - SV Glehn
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Orken - Wevelinghov.
So., 08.03.26 15:30 Uhr FSV Vatan - SF Vorst
So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Zons - Reuschenberg

>>> Zum Spielplan der Kreisliga A Grevenbroich & Neuss

