Grefrath noch nicht Meister, Weissenberg II mit Hilfe zu Kantersieg

Weissenberg hat aufgerüstet. – Foto: Norbert Jurczyk

Spieltag 26: Der Spitzenreiter SV Germania Grefrath 1926 bleibt in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss auf Kurs, während DJK Novesia Neuss und BV Wevelinghoven weiter Druck ausüben. Für Aufsehen sorgt jedoch die SVG Neuss-Weissenberg II mit einem deutlichen Kantersieg.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier.

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Der Tabellenführer SV Germania Grefrath 1926 bestätigte seine starke Form und setzte sich souverän gegen den SV Glehn durch, wodurch der Vorsprung an der Spitze weiter stabil bleibt. Dennis Bögel traf kurz vor der Pause zur Führung (41.), ehe Etienne Piehler mit einem Doppelpack (52./63.) früh für die Entscheidung sorgte. Glehn verlor im Anschluss zusätzlich an Stabilität, was sich auch in zwei Platzverweisen widerspiegelte: Mirco Tenten sah Rot (65.), ebenso Zayd Khattabi in der Schlussphase (89.). Während Grefrath das Titelrennen weiter kontrolliert, auf den Titel aber noch mindestens eine Woche warten muss, verliert Glehn den Anschluss an die oberen Plätze.

Der BV Wevelinghoven, der sich im engen Rennen um die Aufstiegsplätze befindet, drehte seine Partie beim TuS Grevenbroich nach Rückstand. Sandro Jose Leal Miudo brachte die Gastgeber zunächst in Führung (31.), doch nach dem Seitenwechsel übernahm Wevelinghoven zunehmend die Kontrolle. Alican Korkmaz glich aus (53.) und verwandelte später einen Handelfmeter zur Führung (84.), ehe Manuel Sousa in der Schlussphase den Endstand herstellte (87.). Grevenbroich bleibt im Tabellenkeller, Wevelinghoven hält den Anschluss an Rang zwei.

Die SVG Neuss-Weissenberg II, die sich im unteren Tabellenbereich bewegt, sendete ein unerwartet deutliches Signal und besiegte den SV Rosellen mit 8:0 - dabei halfen Akteure aus der Bezirksliga-Mannschaft aus. Bereits Dennis Brune brachte die Gastgeber früh in Führung (19.), ehe Philip Dicken kurz vor der Pause erhöhte (37.). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein einseitiges Spiel: Ein weiterer Treffer (50.) sowie ein Dreierpack von Ben Luca Schmidt (75./76./89.) sorgten für klare Verhältnisse. Tom Nilgen (81.) und Pascal Bouillon (84.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Während Weissenberg II wichtige Punkte im Tabellenkeller sammelt, erlebt Rosellen einen herben Rückschlag im gesicherten Mittelfeld.

Der VfR Büttgen bleibt im Rennen um die Aufstiegsplätze und gewann sein Heimspiel gegen die SG Orken-Noithausen. Bereits früh sorgten Eric Roeber (9.) und Florian Alexandre Krings (17.) für eine komfortable Führung, die den Spielverlauf prägte. Zwar gelang den Gästen der schnelle Anschluss (21.), doch Büttgen brachte den Vorsprung über die Zeit. Damit bleibt das Team im oberen Tabellenfeld in Schlagdistanz zu Rang zwei.

Ein dramatisches Spiel entwickelte sich zwischen dem FSV Vatan Neuss und dem FC Straberg, bei dem die Gäste die Partie in den Schlussminuten drehten. Nach torloser erster Hälfte brachte Yuki Nakagawa Vatan in Führung (72.), ehe Paul Mertes nur wenig später ausglich (76.). In der Schlussphase schien Vatan durch Yusuf Bülbül per Foulelfmeter erneut auf die Siegerstraße einzubiegen (88.), doch Straberg konterte: Baran Özlü traf zum 2:2 (90.), ehe Tarik Celik in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte (90.+3). Die Gastgeber mussten zudem nach einer Roten Karte gegen Güven Dalkiran (45.) lange in Unterzahl agieren.

Die Sportfreunde Vorst, die im oberen Tabellendrittel um den Anschluss kämpfen, ließen gegen den TuS Reuschenberg Punkte liegen. Julian Hemmrich brachte die Gäste in Führung (24.), ehe Vorst nach der Pause zurückkam und zunächst ausglich (57.) sowie durch Mattis Oltersdorf in Führung ging (62.). Reuschenberg zeigte jedoch Moral und glich durch Hemmrich per Foulelfmeter erneut aus (76.). Während Vorst damit einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen muss, verschafft sich Reuschenberg im Abstiegskampf zumindest einen Punkt.

Die DJK Novesia Neuss bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters und gewann beim FC SF Delhoven mit 3:1. Saverio Amoroso brachte die Gäste früh in Führung (9.) und erhöhte später erneut (59.), nachdem er zwischenzeitlich einen Foulelfmeter vergeben hatte (57.). Delhoven verkürzte durch Baran Karaca (78.), doch Ruben Barrink stellte kurz darauf den alten Abstand wieder her (82.). Die Gastgeber mussten zudem eine Gelb-Rote Karte hinnehmen, als Lukas Esser in der 55. Minute vom Platz musste. Novesia hält damit den Druck auf die Spitze aufrecht.

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag

Do., 07.05.26 19:30 Uhr FC Straberg - SG Grimlinghausen / Norf

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Rosellen - VfR Büttgen

So., 10.05.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FC SF Delhoven

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Glehn - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 10.05.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Germania Grefrath 1926

So., 10.05.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - TuS Grevenbroich

So., 10.05.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - FSV Vatan Neuss



28. Spieltag

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 17.05.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - TuS Reuschenberg

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - DJK Novesia Neuss

So., 17.05.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Glehn

So., 17.05.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SV Rosellen

So., 17.05.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SG Orken-Noithausen

So., 17.05.26 16:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC Straberg

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: