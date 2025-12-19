Grefrath nach Weihnachtsfeier in die Winterpause

Im weihnachtlich geschmückten Sportlerheim zu Grefrath feierten die Mannschaft der Germania mit Trainerstab und ihren treuen Supportern, am Samstagabend bis spät in die Nacht ihre Weihnachtsfeier. Bei gelöster Stimmung sprachen Abteilungsleiter Jörg Tille und Trainer Jörg Gartz voller Stolz und Zuversicht von einer großartigen und so auch einzigartigen Hinrunde. Auf die Euphoriebremse wollte von beiden aber keiner treten. Zwar merkte Trainer Gartz an, dass man zum gleichen Zeitpunkt der letzten Saison noch im Tabellenkeller steckte, aber der „Blick ginge jetzt nach vorne“. Mannschaft, Trainer und Fans waren sich einig, dass wenn auch die vielen Verletzten in der Winterpause zurückkommen würden, man weiterhin bei den „Großen“ mitspielen will und man sich hier auch behaupten kann und möchte.

Zusammengefasst hat die Mannschaft schon jetzt mehr Punkte als in der gesamten letzten Saison und kann zufrieden in die Winterpause gehen. Natürlich war nicht jede Begegnung ein spielerisches Ausrufezeichen, jedoch hat sich die Mannschaft durch ihre Robustheit und ihren Glauben an sich selbst auch immer wieder durch späte Tore belohnt. Damit dies so bleibt, so verwies auch Gartz nochmal, müsse die Trainingseinstellung in der Vorbereitung beim ein oder anderen wieder in Richtung Motivation der „Sommermonate“ gehen. Kaltes Wetter und Regen schein nicht für alle in der Mannschaft die richtige Mischung zu sein. 😉