Grefrath mit starkem Saisonstart

Als die Mannschaft und das Trainerteam der Germania sich vor der Saison das Ziel setzten, dass man oben ein Wörtchen mitreden will, haben viele dies wahrscheinlich mit einem Schmunzeln zur Kenntnis genommen, dass die Saison nach fünf Spieltagen noch ganz am Anfang steht ist auch bekannt. Aber das die Germania nach fünf Spieltagen und nach Spielen unter anderem gegen die Topmannschaften Rosellen und Büttgen mit 15 Punkten und damit keinem Punktverlust von der Tabellenspitze grüßt, hätte vielleicht selbst die Mannschaft nicht geglaubt. Nach einem guten achten Platz aber einem miserablen Saisonstart in der Vorsaison, ist die Germania auf einem gutem Kurs, ihrem Worten taten folgen zu lassen. So war auch das letzte Spiel gegen Büttgen wieder ein Beweis, dass auch der Wille zum Sieg führen kann. Bei Regen und zumindest am Ende sehr tiefer Asche, war das Spiel von beiden Seiten kein spielerischer Leckerbissen. In der ersten Halbzeit war das Spiel lange sehr ausgeglichen, bis die Germania in der 32 Minute nach einem feinen Angriff über Bozidar Mestrovic durch Luis Eberwein in Führung ging. In der Folge waren es die Büttgener, die das Spielgeschehen versuchten an sich zu reißen, ohne dabei etwas zählbares zustande bringen zu können. Nach zwei gelben Karten in der ersten Halbzeit wurde es in der zweiten Halbzeit etwas ruppiger, was sich an acht weiteren gelben Karten deutlich zeigte. Bei Grefrath stimmten teilweise die Abstände nicht mehr, was Büttgen in der 73 Minute durch Eric Roeber zu nutzen wusste. Wer dachte, dass das Momentum nun bei Büttgen war, wurde kurz danach eines besseren belehrt. Durch einen feinen Spielzug, in dem Luis den Ball perfekt behauptete und in der Mitte Etienne Piehler mustergültig bediente, entstand das 2:1 für die Germania. Kurz vor Schluss hätte die Germania durch einen Konter fast sogar noch das 3:1 erzielt, hier scheiterte Luis aber am sehr guten Torwart der Büttgener. Alles in allem ein Arbeitssieg der Germania, die aber gerade kämpferisch ein super Spiel machten, Büttgen hatte sicherlich mehr vom Spiel aber am Ende auch nicht viele klare Torchancen. Für die Germania geht es als nächstes zum Auswärtsspiel nach Neuss zu Vatan, während Büttgen gegen Wevelinghoven zum nächsten Topspiel einlädt.