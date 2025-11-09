 2025-10-30T14:25:35.653Z

SV Glehn trotzt Wevelinghoven ein Unentschieden ab
SV Glehn trotzt Wevelinghoven ein Unentschieden ab – Foto: Norbert Jurczyk

Grefrath mit spätem Punktgewinn, Effektive Glehner schlagen den BVW

Kreisliga A, Grevenbroich & Neuss: Grefrath trifft beim Drittplatzierten DJK Novesia spät und baut den Vorsprung auf Tabellenplatz zwei weiter aus. Germania-Verfolger Wevelinghoven steckt eine bittere Niederlage gegen den SV Glehn ein und kann den Patzer des Spitzenreiters nicht ausnutzen.

Germania Grefrath erkämpft sich einen späten Punkt gegen DJK Novesia Neuss. BV Wevelinghoven steckt gegen ein effektives SV Glehn eine 1:2-Niederlage ein und kann den seltenen Grefrather Patzer nicht ausnutzen. Im unteren Tabellendrittel werden an diesem Wochenende einige Punkte gewonnen: TuS Grevenbroich und FSV Vatan Neuss holen wichtige Dreier im Abstiegskampf, Neuss-Weissenberg II und SG Grimlinghausen/Norf begnügen sich mit einem Zähler. Das war der 13. Spieltag!

Das war der 13. Spieltag:

Fr., 07.11.2025, 20:00 Uhr
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
2
1
Abpfiff

Fr., 07.11.2025, 19:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
2
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
2
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Zons
FC ZonsFC Zons
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
1
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
2
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
1
1
Abpfiff

Das sind die nächsten Spiele:

14. Spieltag
So., 16.11.25 Ge. Grefrath - Reuschenberg
So., 16.11.25 SV Glehn - VfR Büttgen
So., 16.11.25 TuS Grevenb. - FC Zons
So., 16.11.25 Delhoven - FC Straberg
So., 16.11.25 Wevelinghov. - DJK Novesia
So., 16.11.25 SF Vorst - SG Orken
So., 16.11.25 SG Grimlinghaus... - SV Rosellen
So., 16.11.25 FSV Vatan - Weissenberg II

15. Spieltag
Fr., 28.11.25 VfR Büttgen - FSV Vatan
Fr., 28.11.25 Weissenberg II - SG Grimlinghaus...
So., 30.11.25 SV Rosellen - SF Vorst
So., 30.11.25 FC Straberg - TuS Grevenb.
So., 30.11.25 Reuschenberg - Wevelinghov.
So., 30.11.25 SG Orken - Delhoven
So., 30.11.25 FC Zons - Ge. Grefrath
So., 30.11.25 DJK Novesia - SV Glehn

