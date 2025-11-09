Grefrath mit spätem Punktgewinn, Effektive Glehner schlagen den BVW

Germania Grefrath erkämpft sich einen späten Punkt gegen DJK Novesia Neuss. BV Wevelinghoven steckt gegen ein effektives SV Glehn eine 1:2-Niederlage ein und kann den seltenen Grefrather Patzer nicht ausnutzen. Im unteren Tabellendrittel werden an diesem Wochenende einige Punkte gewonnen: TuS Grevenbroich und FSV Vatan Neuss holen wichtige Dreier im Abstiegskampf, Neuss-Weissenberg II und SG Grimlinghausen/Norf begnügen sich mit einem Zähler. Das war der 13. Spieltag!

__________

Das sind die nächsten Spiele:

14. Spieltag

So., 16.11.25 Ge. Grefrath - Reuschenberg

So., 16.11.25 SV Glehn - VfR Büttgen

So., 16.11.25 TuS Grevenb. - FC Zons

So., 16.11.25 Delhoven - FC Straberg

So., 16.11.25 Wevelinghov. - DJK Novesia

So., 16.11.25 SF Vorst - SG Orken

So., 16.11.25 SG Grimlinghaus... - SV Rosellen

So., 16.11.25 FSV Vatan - Weissenberg II



15. Spieltag

Fr., 28.11.25 VfR Büttgen - FSV Vatan

Fr., 28.11.25 Weissenberg II - SG Grimlinghaus...

So., 30.11.25 SV Rosellen - SF Vorst

So., 30.11.25 FC Straberg - TuS Grevenb.

So., 30.11.25 Reuschenberg - Wevelinghov.

So., 30.11.25 SG Orken - Delhoven

So., 30.11.25 FC Zons - Ge. Grefrath

So., 30.11.25 DJK Novesia - SV Glehn