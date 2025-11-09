Grefrath mit spätem Punktgewinn, Effektive Glehner schlagen den BVW

Germania Grefrath erkämpft sich einen späten Punkt gegen DJK Novesia Neuss. BV Wevelinghoven steckt gegen ein effektives SV Glehn eine 1:2-Niederlage ein und kann den seltenen Grefrather Patzer nicht ausnutzen. Im unteren Tabellendrittel werden an diesem Wochenende einige Punkte gewonnen: TuS Grevenbroich und FSV Vatan Neuss holen wichtige Dreier im Abstiegskampf, Neuss-Weissenberg II und SG Grimlinghausen/Norf begnügen sich mit einem Zähler. Das war der 13. Spieltag!
14. Spieltag
So., 16.11.25 Ge. Grefrath - Reuschenberg
So., 16.11.25 SV Glehn - VfR Büttgen
So., 16.11.25 TuS Grevenb. - FC Zons
So., 16.11.25 Delhoven - FC Straberg
So., 16.11.25 Wevelinghov. - DJK Novesia
So., 16.11.25 SF Vorst - SG Orken
So., 16.11.25 SG Grimlinghaus... - SV Rosellen
So., 16.11.25 FSV Vatan - Weissenberg II
15. Spieltag
Fr., 28.11.25 VfR Büttgen - FSV Vatan
Fr., 28.11.25 Weissenberg II - SG Grimlinghaus...
So., 30.11.25 SV Rosellen - SF Vorst
So., 30.11.25 FC Straberg - TuS Grevenb.
So., 30.11.25 Reuschenberg - Wevelinghov.
So., 30.11.25 SG Orken - Delhoven
So., 30.11.25 FC Zons - Ge. Grefrath
So., 30.11.25 DJK Novesia - SV Glehn