Grefrath mit großem Schritt Richtung Bezirksliga von Markus Fröhmelt · Heute, 12:38 Uhr · 0 Leser

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Bei leichtem Regen und mit dem A380 im Rücken startete die Germania aus Grefrath am Sonntag in das Spiel gegen den fünften SV Glehn. Vor dem Spiel war klar, dass man bei einem eigenen Sieg und einem Punktverlust von Büttgen oder einer Niederlage von Wevelinghoven als erster Aufsteiger feststehen würde, soweit kam es zwar nicht aber dazu mehr später. Die Germania startete konzentriert und baute das Spiel immer wieder aus einer stabilen defensive auf. Die Glehner machten es Ihrerseits in der Defensive lange gut und stellten die Germanen immer wieder ins Abseits und ließen nicht allzu viel zu. So war es keine Überraschung, dass die Grefrather durch einen getretenen Eckball des glänzend aufgelegten Noel Schneider in der 41. Spielminute durch einen wuchtigen Kopfball von Dennis Bögel in Führung gingen. So ging es dann auch in die Halbzeit.

Im zweiten Durchgang kamen die Grefrather mit viel Schwung und Druck aus der Halbzeit und hatten direkt zwei Großchancen. So war es dann auch keine Überraschung, dass Etienne Piehler nach guter Vorarbeit von Jan Schuchardt in der 52. Minute zum 2:0 vollstreckte. Auch in der Folge blieb die Germania am Ball und konnte in der 63. Minute nach Vorarbeit von Noel durch den Doppelpack und das 20. Saisontor von Etienne auf 3:0 stellen. In der letzten halben Stunde schwächte sich Glehn durch zwei unnötige aber auch harte Platzverweise selbst, während die Germanen die Zeit für ein paar Wechsel nutzte und einen Gang zurück schaltete. Das Spiel endete also mit 3:0, was besonders Torwart Yannick Hansen und die Abwehr freute, da die Null damit stand. Große Spannung kam dann nach Spielende nochmal auf, da es beim Spiel von Büttgen lange 2:1 Stand und das Spiel erst 30 Minuten nach dem Spielende in Grefrath vorbei war. Da aber Orken kein Ausgleich mehr gelang und Büttgen das Spiel am Ende gewinnen konnte, musste die Aufstiegsparty der Grefrather erstmal verschoben werden, zumal auch Wevelinghoven mit 3:1 gegen Grevenbroich gewinnen konnte.