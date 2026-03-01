 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Grefrath marschiert, Vorst gewinnt Topspiel, Zons tritt nicht an

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: SV Germania Grefrath marschiert weiter Sportfreunde Vorst schlagen VfR Büttgen, SV Rosellen siegt in Grevenbroich, SG Grimlinghausen/Norf mit wichtigem Heimerfolg. Der FC Zons tritt nicht an.

von André Nückel · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser
Schoss drei Tore: Moritz Gabriel.
Schoss drei Tore: Moritz Gabriel. – Foto: PS

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A GV/NE
TuS Grevenb.
Wevelinghov.
DJK Novesia
Delhoven

An der Spitze der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss bleibt alles beim Alten: SV Germania Grefrath 1926 ist nach dem 17. Spieltag weiter ungeschlagen. Dahinter behaupten BV Wevelinghoven, DJK Novesia Neuss und Sportfreunde Vorst ihre Positionen – im Tabellenkeller sendet SG Grimlinghausen/Norf ein Lebenszeichen. Der FC Zons tritt nicht an.

>>> FuPa Grevenbroich-Neuss auf WhatsApp

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

>>> Das ist die Transferliste der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Do., 26.02.2026, 20:00 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
2
0
Abpfiff
Dem BV Wevelinghoven genügte im ersten Kreisliga-A-Spiel des Jahres ein Doppelschlag in der Anfangsphase, um den FC Straberg zu schlagen. Manuel Sousa (12.), und Alican Korkmaz (17.) trafen für den Tabellenzweiten, der nach dieser Partie nur noch vier Punkte Rückstand auf Germania Grefrath hat. Doch: Der Primus kann am Sonntag den alten Vorsprung wiederherstellen.

BV Wevelinghoven – FC Straberg 2:0
BV Wevelinghoven: Alexander Höchst, Alexander Kring, Clemens Goetz, Dario Russo, Dominik Peik, Dominic Esche, Jeremy Franklyn Müller, Sergio Garcia Ramon, Manuel Sousa, Yannik Neumann, Alican Korkmaz - Trainer: Markus Stupp - spielender Co-Trainer: Maik Odenthal
FC Straberg: Lukas Hermes, Julius Gerhards, Leon Ohligschläger (72. Noah Naumann), Lauritz Schoo (72. Daouda Kone), Kristian Görgens, Kevin Korn, Baran Özlü, Konrad Schwarz, Tim Oeltjebruns, Sven Rutenberg (40. Tarik Celik), Rinor Suka - Trainer: Wolfgang Rieger - Co-Trainer: Paul Jarosch
Tore: 1:0 Manuel Sousa (12.), 2:0 Alican Korkmaz (17.)

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
3
2
Abpfiff
Die SVG Neuss-Weissenberg II bewies gegen den FC SF Delhoven Moral, denn durch Tim Schriddels (4.) und Joscha Hamacher (15.) lagen die Gastgeber früh mit 0:2 hinten, doch die Partie kippte aus Sicht der Delhovener noch vollständig. Philip Dicken und Pascal Bouillon glichen vor der Pause aus (38./41.), ehe Fabian Kotulla die Rote Karte sah. Die Überzahl über fast eine gesamte Halbzeit nutzte der Aufsteiger konsequent. Dennis Brune avancierte mit seinem Treffer zum 3:2 (74.) zum Matchwinner. Weissenberg II holte im Abstiegskampf einen wichtigen Sieg, der nach der Anfangsphase nicht zu erwarten war. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt nun acht Punkte.

SVG Neuss-Weissenberg II – FC SF Delhoven 3:2
SVG Neuss-Weissenberg II: Julien Paul Bartsch, Jonas Neviandt, Julian Wolff, Josua Kaniecki, Igor Fafenrot, Philip Dicken, Pascal Bouillon (86. Faris Bouassaria), Tolga Deniz, Dennis Brune, Mirko Boban (46. Tom Watolla), Nico Kempermann - Trainer: Markus Bartsch
FC SF Delhoven: Maurice Sellenthin, Tolga Türker, Erion Musa (46. Fabian Kotulla), Tim Schriddels, Robin Augstein (64. David Fuß), Timo Vesper, Joscha Hamacher (80. Marcel Klein), Lukas Esser, Ahmad Shqeer, Wilson Orobosa Heinz Gödke, Hendrik Reiff - Trainer: Thomas Baumer - Co-Trainer: Oliver Zingsheim
Schiedsrichter: David Rus (Kaarst)
Tore: 0:1 Tim Schriddels (4. Handelfmeter), 0:2 Joscha Hamacher (15.), 1:2 Philip Dicken (38.), 2:2 Pascal Bouillon (41.), 3:2 Dennis Brune (74.)
Rot: Fabian Kotulla (53./FC SF Delhoven/)

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
1
1
Abpfiff
Beim SV Glehn entführte der TuS Reuschenberg einen Punkt. Das 1:1 hilft im Abstiegskampf, denn gegen Teams aus der Top sechs müssen erstmal Punkte her. Glehn verpasst derweil, im Rennen um Rang drei nachzulegen.

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
3
1
Abpfiff

Im Verfolgerduell setzte sich Sportfreunde Vorst gegen den VfR Büttgen durch. Daniel Markwica traf früh (7.), Benedikt Hambloch glich aus (24.). Noch vor der Pause stellte Sedat Yaldirak auf 2:1 (32.). Den Schlusspunkt setzte Mattis Oltersdorf (66.). Vorst rückt mit 37 Punkten weiter nach oben, Büttgen bleibt bei 35.

Heute, 15:00 Uhr
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
0
1
Abpfiff

Ein spätes Tor entschied die Partie zugunsten des SV Rosellen. In einer torarmen Begegnung erzielte Alexander Nuss in der 75. Minute den einzigen Treffer. Rosellen verbessert sich auf 26 Punkte, während der TuS Grevenbroich mit 17 Zählern im unteren Tabellendrittel bleibt.

Heute, 15:00 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
5
1
Abpfiff

Der Spitzenreiter ließ vor 212 Zuschauern keine Zweifel aufkommen. Bozidar Mestrovic eröffnete früh (12.), Damian Kaluza erhöhte (28.). Kurz vor der Pause traf Etienne Piehler zum 3:0 (45.+2) und legte nach dem Seitenwechsel das 4:0 nach (59.). Zwar legte Roman Kiselev für den Underdog einen Treffer nach(61.), doch Mestrovic stellte mit seiner zweiten Hütte den Endstand her (68.). Mit nun 45 Punkten bleibt Grefrath ohne Niederlage.

Heute, 15:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
FC Zons
FC ZonsFC Zons
2
0
§ Urteil
Wie Novesia Neuss bekanntgegeben hat, musste der FC Zons die Partie aus Personalnot absagen. Die Partie geht mit 2:0 an die DJK.

Heute, 15:30 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
4
2
Abpfiff

Die SG Grimlinghausen/Norf drehte einen frühen Rückstand und kam zum zweiten Saisonsieg. Moritz Gabriel traf dreifach (13./50./70.) und war entscheidender Akteur. Nach Toren von Mert Yatkin (17.) und Samir Saysay (22.) lag Vatan zwischenzeitlich vorn, doch Samir Derris stellte mit dem 4:2 (71.) die Weichen endgültig auf Heimsieg.

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - FC SF Delhoven
So., 08.03.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - TuS Grevenbroich
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SV Germania Grefrath 1926
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Straberg - DJK Novesia Neuss
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Glehn
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - BV Wevelinghoven
So., 08.03.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - Sportfreunde Vorst
So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Zons - TuS Reuschenberg

19. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - VfR Büttgen
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Grimlinghausen / Norf
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC SF Delhoven - FSV Vatan Neuss
So., 15.03.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FC Straberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Rosellen
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Orken-Noithausen
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Glehn - FC Zons

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein