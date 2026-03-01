Grefrath marschiert, Vorst gewinnt Topspiel, Zons tritt nicht an

An der Spitze der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss bleibt alles beim Alten: SV Germania Grefrath 1926 ist nach dem 17. Spieltag weiter ungeschlagen. Dahinter behaupten BV Wevelinghoven, DJK Novesia Neuss und Sportfreunde Vorst ihre Positionen – im Tabellenkeller sendet SG Grimlinghausen/Norf ein Lebenszeichen. Der FC Zons tritt nicht an.
BV Wevelinghoven – FC Straberg 2:0
BV Wevelinghoven: Alexander Höchst, Alexander Kring, Clemens Goetz, Dario Russo, Dominik Peik, Dominic Esche, Jeremy Franklyn Müller, Sergio Garcia Ramon, Manuel Sousa, Yannik Neumann, Alican Korkmaz - Trainer: Markus Stupp - spielender Co-Trainer: Maik Odenthal
FC Straberg: Lukas Hermes, Julius Gerhards, Leon Ohligschläger (72. Noah Naumann), Lauritz Schoo (72. Daouda Kone), Kristian Görgens, Kevin Korn, Baran Özlü, Konrad Schwarz, Tim Oeltjebruns, Sven Rutenberg (40. Tarik Celik), Rinor Suka - Trainer: Wolfgang Rieger - Co-Trainer: Paul Jarosch
Tore: 1:0 Manuel Sousa (12.), 2:0 Alican Korkmaz (17.)
SVG Neuss-Weissenberg II – FC SF Delhoven 3:2
SVG Neuss-Weissenberg II: Julien Paul Bartsch, Jonas Neviandt, Julian Wolff, Josua Kaniecki, Igor Fafenrot, Philip Dicken, Pascal Bouillon (86. Faris Bouassaria), Tolga Deniz, Dennis Brune, Mirko Boban (46. Tom Watolla), Nico Kempermann - Trainer: Markus Bartsch
FC SF Delhoven: Maurice Sellenthin, Tolga Türker, Erion Musa (46. Fabian Kotulla), Tim Schriddels, Robin Augstein (64. David Fuß), Timo Vesper, Joscha Hamacher (80. Marcel Klein), Lukas Esser, Ahmad Shqeer, Wilson Orobosa Heinz Gödke, Hendrik Reiff - Trainer: Thomas Baumer - Co-Trainer: Oliver Zingsheim
Schiedsrichter: David Rus (Kaarst)
Tore: 0:1 Tim Schriddels (4. Handelfmeter), 0:2 Joscha Hamacher (15.), 1:2 Philip Dicken (38.), 2:2 Pascal Bouillon (41.), 3:2 Dennis Brune (74.)
Rot: Fabian Kotulla (53./FC SF Delhoven/)
Im Verfolgerduell setzte sich Sportfreunde Vorst gegen den VfR Büttgen durch. Daniel Markwica traf früh (7.), Benedikt Hambloch glich aus (24.). Noch vor der Pause stellte Sedat Yaldirak auf 2:1 (32.). Den Schlusspunkt setzte Mattis Oltersdorf (66.). Vorst rückt mit 37 Punkten weiter nach oben, Büttgen bleibt bei 35.
Ein spätes Tor entschied die Partie zugunsten des SV Rosellen. In einer torarmen Begegnung erzielte Alexander Nuss in der 75. Minute den einzigen Treffer. Rosellen verbessert sich auf 26 Punkte, während der TuS Grevenbroich mit 17 Zählern im unteren Tabellendrittel bleibt.
Der Spitzenreiter ließ vor 212 Zuschauern keine Zweifel aufkommen. Bozidar Mestrovic eröffnete früh (12.), Damian Kaluza erhöhte (28.). Kurz vor der Pause traf Etienne Piehler zum 3:0 (45.+2) und legte nach dem Seitenwechsel das 4:0 nach (59.). Zwar legte Roman Kiselev für den Underdog einen Treffer nach(61.), doch Mestrovic stellte mit seiner zweiten Hütte den Endstand her (68.). Mit nun 45 Punkten bleibt Grefrath ohne Niederlage.
Die SG Grimlinghausen/Norf drehte einen frühen Rückstand und kam zum zweiten Saisonsieg. Moritz Gabriel traf dreifach (13./50./70.) und war entscheidender Akteur. Nach Toren von Mert Yatkin (17.) und Samir Saysay (22.) lag Vatan zwischenzeitlich vorn, doch Samir Derris stellte mit dem 4:2 (71.) die Weichen endgültig auf Heimsieg.
18. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - FC SF Delhoven
So., 08.03.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - TuS Grevenbroich
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SV Germania Grefrath 1926
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Straberg - DJK Novesia Neuss
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Glehn
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - BV Wevelinghoven
So., 08.03.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - Sportfreunde Vorst
So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Zons - TuS Reuschenberg
19. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - VfR Büttgen
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Grimlinghausen / Norf
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC SF Delhoven - FSV Vatan Neuss
So., 15.03.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FC Straberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Rosellen
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Orken-Noithausen
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Glehn - FC Zons
