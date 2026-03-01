Grefrath marschiert, Vorst gewinnt Topspiel, Zons tritt nicht an

Schoss drei Tore: Moritz Gabriel. – Foto: PS

An der Spitze der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss bleibt alles beim Alten: SV Germania Grefrath 1926 ist nach dem 17. Spieltag weiter ungeschlagen. Dahinter behaupten BV Wevelinghoven, DJK Novesia Neuss und Sportfreunde Vorst ihre Positionen – im Tabellenkeller sendet SG Grimlinghausen/Norf ein Lebenszeichen. Der FC Zons tritt nicht an.

Dem BV Wevelinghoven genügte im ersten Kreisliga-A-Spiel des Jahres ein Doppelschlag in der Anfangsphase, um den FC Straberg zu schlagen. Manuel Sousa (12.), und Alican Korkmaz (17.) trafen für den Tabellenzweiten, der nach dieser Partie nur noch vier Punkte Rückstand auf Germania Grefrath hat. Doch: Der Primus kann am Sonntag den alten Vorsprung wiederherstellen.

Die SVG Neuss-Weissenberg II bewies gegen den FC SF Delhoven Moral, denn durch Tim Schriddels (4.) und Joscha Hamacher (15.) lagen die Gastgeber früh mit 0:2 hinten, doch die Partie kippte aus Sicht der Delhovener noch vollständig. Philip Dicken und Pascal Bouillon glichen vor der Pause aus (38./41.), ehe Fabian Kotulla die Rote Karte sah. Die Überzahl über fast eine gesamte Halbzeit nutzte der Aufsteiger konsequent. Dennis Brune avancierte mit seinem Treffer zum 3:2 (74.) zum Matchwinner. Weissenberg II holte im Abstiegskampf einen wichtigen Sieg, der nach der Anfangsphase nicht zu erwarten war. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt nun acht Punkte.

Beim SV Glehn entführte der TuS Reuschenberg einen Punkt. Das 1:1 hilft im Abstiegskampf, denn gegen Teams aus der Top sechs müssen erstmal Punkte her. Glehn verpasst derweil, im Rennen um Rang drei nachzulegen.

Im Verfolgerduell setzte sich Sportfreunde Vorst gegen den VfR Büttgen durch. Daniel Markwica traf früh (7.), Benedikt Hambloch glich aus (24.). Noch vor der Pause stellte Sedat Yaldirak auf 2:1 (32.). Den Schlusspunkt setzte Mattis Oltersdorf (66.). Vorst rückt mit 37 Punkten weiter nach oben, Büttgen bleibt bei 35.

Ein spätes Tor entschied die Partie zugunsten des SV Rosellen. In einer torarmen Begegnung erzielte Alexander Nuss in der 75. Minute den einzigen Treffer. Rosellen verbessert sich auf 26 Punkte, während der TuS Grevenbroich mit 17 Zählern im unteren Tabellendrittel bleibt.

Der Spitzenreiter ließ vor 212 Zuschauern keine Zweifel aufkommen. Bozidar Mestrovic eröffnete früh (12.), Damian Kaluza erhöhte (28.). Kurz vor der Pause traf Etienne Piehler zum 3:0 (45.+2) und legte nach dem Seitenwechsel das 4:0 nach (59.). Zwar legte Roman Kiselev für den Underdog einen Treffer nach(61.), doch Mestrovic stellte mit seiner zweiten Hütte den Endstand her (68.). Mit nun 45 Punkten bleibt Grefrath ohne Niederlage.

Wie Novesia Neuss bekanntgegeben hat, musste der FC Zons die Partie aus Personalnot absagen. Die Partie geht mit 2:0 an die DJK.

Die SG Grimlinghausen/Norf drehte einen frühen Rückstand und kam zum zweiten Saisonsieg. Moritz Gabriel traf dreifach (13./50./70.) und war entscheidender Akteur. Nach Toren von Mert Yatkin (17.) und Samir Saysay (22.) lag Vatan zwischenzeitlich vorn, doch Samir Derris stellte mit dem 4:2 (71.) die Weichen endgültig auf Heimsieg.

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag

Fr., 06.03.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - FC SF Delhoven

So., 08.03.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - TuS Grevenbroich

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SV Germania Grefrath 1926

So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Straberg - DJK Novesia Neuss

So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Glehn

So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - BV Wevelinghoven

So., 08.03.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - Sportfreunde Vorst

So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Zons - TuS Reuschenberg



19. Spieltag

So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - VfR Büttgen

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Grimlinghausen / Norf

So., 15.03.26 15:00 Uhr FC SF Delhoven - FSV Vatan Neuss

So., 15.03.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FC Straberg

So., 15.03.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Rosellen

So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Orken-Noithausen

So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Glehn - FC Zons

