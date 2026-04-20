Grefrath macht es spanend aber baut die Tabellenführung wieder aus von Markus Fröhmelt · Heute, 16:21 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte Ge. Grefrath

Wenn Grefrath in Delhoven antritt, steht den treuen Anhängern der Germania der Schweiß schon auf der Stirn. Gab es in den letzten beiden Jahren doch mit einem 4:0 und einem 4:2 für das Heimteam immer deutliche Niederlangen für die Grefrather. Die Vorzeichen standen an diesem Sonntag zwar bei einem Blick auf die Tabelle deutlich besser, da in den letzten Jahren eher Delhoven der Favorit war, aber an den Angstzuständen sollte dies erstmal nichts ändern.

Durch ein frühes Tor in der 7. Spielminute gingen die Delhovener in Führung und konnten diese auch in einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit in die Pause nehmen. Mit Blick auf die Verfolger und die parallellaufenden Spiele musste die Germania sich also steigern, um die Tabellenführung im Optimalfall ausbauen zu können.