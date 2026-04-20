Grefrath macht es spanend aber baut die Tabellenführung wieder aus

Wenn Grefrath in Delhoven antritt, steht den treuen Anhängern der Germania der Schweiß schon auf der Stirn. Gab es in den letzten beiden Jahren doch mit einem 4:0 und einem 4:2 für das Heimteam immer deutliche Niederlangen für die Grefrather.
Die Vorzeichen standen an diesem Sonntag zwar bei einem Blick auf die Tabelle deutlich besser, da in den letzten Jahren eher Delhoven der Favorit war, aber an den Angstzuständen sollte dies erstmal nichts ändern.
Durch ein frühes Tor in der 7. Spielminute gingen die Delhovener in Führung und konnten diese auch in einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit in die Pause nehmen.
Mit Blick auf die Verfolger und die parallellaufenden Spiele musste die Germania sich also steigern, um die Tabellenführung im Optimalfall ausbauen zu können.
Mit zwei Toren in den ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit konnten die Germanen dann durch Luis Eberwein und Etienne Piehler das Spiel schnell drehen, bevor Patryk Taberski und Bozidar Mestrovic bis zur 75 Minute auf 4:1 erhöhen konnten. In dieser halben Stunde zeigten die Grefrather wieder, welches Potential in dieser Mannschaft steckt. Das Spiel schien als entschieden, zumindest kurz, denn durch zwei Tore in der 88. und der 92 Minute wurde es am Ende nochmal richtig spannend. Am Ende stand aber ein nicht unverdienter 4:3 Erfolg der Grefrather, der das Träumen auf die Bezirksliga weiter zulässt.
Wie auch in den letzten Wochen wechselten sich auch in diesem Spiel wieder richtig gute Spielmomente mit schwächeren Minuten ab. Die drei Punkte und die überraschende Niederlange von Novesia in Grimlinghausen lässt die Germania aber die Tabellenführung wieder ausbauen.
Weiter geht es am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den TuS aus Grevenbroich und sicherlich auch wieder mit viel Spannung……..