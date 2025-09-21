Grefrath feiert Torjäger, SF Vorst spielen stark, Rosellen kommt voran

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Germania Grefrath und Novesia Neuss schießen um die Wette. Die Sportfreunde Vorst gewinnen das Topspiel und der SV Rosellen kommt in der Tabelle voran. So lief der 6. Spieltag:

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Der BV Wevelinghoven legte früh die Grundlage zum Auswärtssieg: Linus Caspers (17.) und Alican Korkmaz (23.) trafen schnell, ehe Caspers noch vor der Pause zum 3:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich der VfR Büttgen zurück: Joker Leon Funkel verkürzte direkt (47.), später stellte Rick Mosheim auf 2:3 (77.). Trotz Schlussoffensive blieb es beim knappen Erfolg der Gäste. Damit bleibt Wevelinghoven auf Rang zwei.

In einem intensiven Derby drehte die SG Grimlinghausen/Norf den Rückstand durch Treffer von Miguel Nunez Fernandez (42.) und Milad Bastanipour per Strafstoß (68.) zwischenzeitlich. Zuvor hatte Telmo Jose Leal Miudo die Gäste in Führung gebracht (41.). Nach verschossenem Elfmeter von Daniel Una Dominguez (74.) rettete Dzenan Sinanovic mit dem 2:2 (80.) immerhin einen Punkt für den TuS Grevenbroich.

Eine klare Angelegenheit: Die DJK Novesia Neuss dominierte nach Belieben und traf siebenmal. Nico Deniz Syska schnürte einen Doppelpack (3./56.), dazu netzten Luis Falkowski, Saverio Amoroso, Ruben Barrink, Christian Bergmayer und Ugur Azak. Die Reserve des SVG Neuss-Weissenberg war chancenlos und bleibt ohne Punkt.

Früher Rückschlag für den SV Rosellen, als Ziya Nurettin Altunay die Gäste in Führung brachte (7.). Doch die Hausherren zeigten Moral: Andre Amado Damasio glich aus (18.), Simon Petri drehte das Spiel vor der Pause (43.). Im zweiten Durchgang sorgte Kwadwo Atta-Yeboah (77.) für die Entscheidung. Allmählich kommt Rosellen in der Tabelle voran.

Die SG Orken-Noithausen sicherte sich den Heimsieg mit Treffern von Christian Kienast (35.) und Roman Kiselev (59.). Der FC Zons mühte sich zwar, bleibt aber weiter ohne Punkt. Immerhin: Das rettende Ufer ist noch nicht allzu weit entfernt.

Dimitri Raab brachte den FC Straberg früh in Führung (7.), ehe die Gäste durch Kevin Geringer und Simon Jansen per Strafstoß (61.) das Spiel drehten. Doch postwendend glich Konrad Schwarz aus (63.). In der Schlussminute sah Benedikt Dressler vom SV Glehn Rot. Zudem vergab Nils Bröder vor der Pause einen Elfmeter.

Die Sportfreunde Vorst setzten sich klar durch: Hussein Hammoud traf zur Führung (22.), Alain Thapa erhöhte per Handelfmeter (64.), ehe Amir Alili den Schlusspunkt setzte (83.). Die Sportfreunde ziehen an Delhoven vorbei auf Rang drei.

Eine Machtdemonstration des SV Germania Grefrath: Bozidar Mestrovic traf gleich viermal, Tiago Filipe Pinho Ferreira steuerte drei Tore bei. Außerdem waren Jonathan Steffen und weitere Spieler erfolgreich. Für den FSV Vatan Neuss reichte es lediglich zu einem Ehrentreffer, immerhin reicht es nach dem 1:9 für einen Nichtabstiegsplatz. Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag

Fr., 26.09.25 20:00 Uhr TuS Reuschenberg - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SG Grimlinghausen / Norf

So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - Sportfreunde Vorst

So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Straberg - SG Orken-Noithausen

So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Zons - SV Rosellen

So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Glehn - FC SF Delhoven

So., 28.09.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - FSV Vatan Neuss

So., 28.09.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - VfR Büttgen



8. Spieltag

Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Glehn

Do., 02.10.25 19:30 Uhr SV Rosellen - FC Straberg

Do., 02.10.25 20:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Germania Grefrath 1926

Fr., 03.10.25 16:00 Uhr FC SF Delhoven - TuS Grevenbroich

Fr., 03.10.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - TuS Reuschenberg

So., 05.10.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FC Zons

So., 05.10.25 15:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - BV Wevelinghoven

So., 05.10.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - DJK Novesia Neuss

