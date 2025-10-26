Grefrath bleibt ungeschlagen – Wevelinghoven und Novesia folgen

Die Spitzenteams der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss gaben sich auch am 11. Spieltag keine Blöße. Germania Grefrath behauptete mit einem späten Sieg in Glehn die Tabellenführung. Dahinter feierten Wevelinghoven, Novesia Neuss und Büttgen klare Erfolge.
Der BV Wevelinghoven gewann das Stadtduell gegen den TuS Grevenbroich mit 5:1 und bleibt Grefrath dicht auf den Fersen. Nick Eißenberg traf doppelt (33./40.), Dominik Peik, Eißenberg erneut und Milton Soares-Lamas legten nach. Den Ehrentreffer für den Abstiegskandidaten erzielte Marcos Jose Rojas Padron.
Der SV Rosellen gewann 3:2 gegen den SVG Neuss-Weissenberg II, musste nach deutlicher Führung aber noch bangen. Justin Kuska, Eduard Hildenberg und Kwadwo Atta-Yeboah (per Strafstoß) stellten auf 3:0, ehe die Gäste durch Emre Sahin und Sadi Abu Hamoud verkürzten. Am Ende reichte es knapp für den fünften Saisonsieg.
Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer beim 6:0 des FC Straberg gegen den FSV Vatan Neuss. Konrad Schwarz traf doppelt (18./38.), ehe die Gastgeber in der Schlussphase durch Kevin Korn, Luca Jonas Reeb, Philipp Blank und Lauritz Schoo nachlegten. Vatan musste nach einer Roten Karte für Oguzhan Koyun (90.) die Partie in Unterzahl beenden.
Die Sportfreunde Vorst entschieden ein umkämpftes Spiel beim TuS Reuschenberg mit 3:2 für sich. Nach Rückstand trafen Mattis Oltersdorf, Sedat Yaldirak und Hussein Hammoud binnen 27 Minuten. Julian Hemmrich hatte zwischenzeitlich per Elfmeter für Reuschenberg getroffen.
Auch die DJK Novesia Neuss bleibt in der Spitzengruppe. Gegen den FC SF Delhoven sorgte Saverio Amoroso mit zwei Treffern (7./54.) früh für klare Verhältnisse. Pascal Felix Firley stellte den 3:0-Endstand her (74.). Mit dem neunten Sieg im elften Spiel hält Novesia Anschluss an die beiden führenden Teams.
SV Glehn – SV Germania Grefrath 1926 1:2
SV Glehn: Sebastian Steen, Enrico Dautzenberg, Mirco Tenten, Tobias Jakob Erkes, Thomas Kallen (46. Yurii Komiahin), Thomas Burbach, Jonah Flinn Kluth, Ardian Fazlija, Tobias Böhme (66. Markus Bresser), Kevin Geringer, Dane Siewierski - Trainer: Frank Lambertz
SV Germania Grefrath 1926: Yannick Hansen, Philipp Herten, Danilo Brockers, Patryk Kamil Taberski, Colin Iffländer, Tiago Filipe Pinho Ferreira (46. Noel Schneider), Jan-Lars Schuchardt (90. Johannes Beys), Luis Fridolin Eberwein (74. Enrico Seeger), Damian Kaluza, Etienne Piehler, Bozidar Mestrovic - Trainer: Jörg Gartz
Schiedsrichter: Andre Horst (Grevenbroich) - Zuschauer: 122
Tore: 0:1 Bozidar Mestrovic (2.), 1:1 Jonah Flinn Kluth (45.), 1:2 Etienne Piehler (87.)
FC Zons – SG Grimlinghausen / Norf 4:1
FC Zons: Ben Stump, Gabriel Lehnen, Sebastian Reiter, Marvin Müdder (81. Ammar Kardovic), Christian Hagenau, Marcel Schmautz, Marcel Sauer, Ahmed Hamdi (69. Mathis Herbes), Connor Finn Sauer (62. Robin Marco Odendahl), Frederik Wenzel, Ayman Hamza (81. Nils Wenke) - Co-Trainer: Patrick Pelikan - Co-Trainer: Martin Tischbierek
SG Grimlinghausen / Norf: Kevin Goeres, Lukas Albert Schaffrinski, David Bel Lang (32. Luis Nunez Fernandez), Nick Potzinger (90. Thomas Maschke), Stefan Spitzkat, Marcel Gasch (85. David Alertz), David Gette, Miguel Nunez Fernandez, Lars Wyschanowski (72. Lev Shevchenko), Kevin Wieland (66. Pascal Sorgatz), Moritz Gabriel - Trainer: Lutz Krumradt
Schiedsrichter: Ufuk Oruzbeyi - Zuschauer: 74
Tore: 1:0 Ahmed Hamdi (5.), 2:0 Frederik Wenzel (26.), 2:1 Miguel Nunez Fernandez (36.), 3:1 Marcel Schmautz (51.), 4:1 Marcel Schmautz (78.)
SV Rosellen – SVG Neuss-Weissenberg II 3:2
SV Rosellen: Benedikt Hitze, Eduard Hildenberg, Peter Küsgen, David Baikowski (70. Sebastian Berndsen), Janik Becker, David Zirwes (88. Tim Flöper), Kwadwo Atta-Yeboah (74. Tuan Can Sanli), Jost Borgmeier, Justin Kuska (74. Ahlonko Cedric Kponton), Andre Amado Damasio (46. Jonas von Seckendorff), Sven Lennart Nitsch - Co-Trainer: Christian Höller
SVG Neuss-Weissenberg II: Julien Paul Bartsch, Jonas Neviandt, Marvin Grigoriadis (89. Yasin Bilen), Leon Pelzer, Philip Dicken, Theo Andreas Flohe (70. Burak Gökbayrak), Pascal Bouillon, Tolga Deniz (70. Julian Wolff), Emre Sahin, Sadi Abu Hamoud, Jean-Claude Mangangula - Trainer: Markus Bartsch - Co-Trainer: Onur Kocer
Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Justin Kuska (17.), 2:0 Eduard Hildenberg (22.), 3:0 Kwadwo Atta-Yeboah (51. Foulelfmeter), 3:1 Emre Sahin (60.), 3:2 Sadi Abu Hamoud (88. Foulelfmeter)
FC Straberg – FSV Vatan Neuss 6:0
FC Straberg: Lukas Hermes, Constantin Kollenbroich, Julius Gerhards, Leon Ohligschläger, Niklas Lammert, Baran Özlü, Philipp Blank (87. Christoph Empt), Konrad Schwarz (82. Lauritz Schoo), Sven Rutenberg (78. Kristian Görgens), Dimitri Raab (46. Noah Naumann), Kevin Korn (78. Luca Jonas Reeb) - Trainer: Wolfgang Rieger
FSV Vatan Neuss: Kent Altuntas, Ersin Toy, Zafer Akan, Mert Yatkin, Yuki Nakagawa (63. Furkan Yalcin), Yakup Göl, Kaan Orduzu (78. Furkan Ayan), Mustafa Beytullah Dogan, Samir Saysay, Ersin Davarci - Trainer: Utku Ayaz - Trainer: Vefa Karagöz
Schiedsrichter: Lars Norta - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Konrad Schwarz (18.), 2:0 Konrad Schwarz (38.), 3:0 Kevin Korn (75.), 4:0 Luca Jonas Reeb (79.), 5:0 Philipp Blank (86.), 6:0 Lauritz Schoo (90.+3)
Rot: Oguzhan Koyun (90./FSV Vatan Neuss/Haut Naumann als letzter Mann um)
TuS Reuschenberg – Sportfreunde Vorst 2:3
TuS Reuschenberg: Patrick Herzke, Ben Thomas Eschbach, Julian Hemmrich, Sam Karamloo, Tom Lukas Wieseler, Samuel Dutine, Simon Biecker, Yakup Akbulut (70. Elija Can Avcilar), Karam Ramadan (83. Marvin Kaden), Marius Ilka - Trainer: Lars Schophoven
Sportfreunde Vorst: Silas Rudolph, Saran Rajakumaran, Leon Jansen (83. Alain Thapa), Sedat Yaldirak, David Erberich, Moritz Wermeling (78. Alexander Cule), Kai Bodewitz, Thivaskar Pharathithasan (15. Dennis Meyer), Mattis Oltersdorf (63. Nick Ohlrau), Daniel Markwica (46. Niklas Schröter), Hussein Hammoud - Trainer: Patrick Ohligschläger
Schiedsrichter: Günter Birbaum (Grevenbroich) - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Karam Ramadan (45.), 1:1 Mattis Oltersdorf (53.), 2:1 Julian Hemmrich (72. Foulelfmeter), 2:2 Sedat Yaldirak (76.), 2:3 Hussein Hammoud (80.)
BV Wevelinghoven – TuS Grevenbroich 5:1
BV Wevelinghoven: Rene Manfred Lauterbach, Tim Gauls (65. Alexander Kring), Dario Russo (80. Milton Soares-Lamas), Niklas Hanen, Dominik Peik, David Jäger, Francesco Giorno (76. Santiago Rojas Hawlitschek), Linus Caspers (86. Hendrik van Hooven), Dominic Esche, Manuel Sousa, Nick Eißenberg (67. Tarik Alihodzic) - spielender Co-Trainer: Maik Odenthal - Trainer: Markus Stupp
TuS Grevenbroich: Miguel Filipe Pinho Ferreira (63. Stephan Jager), Telmo Jose Leal Miudo, Emil Finn Palmowski, Kaijo Offermanns, Lars Faßbender (73. Ardit Mehmeti), Jan-Niklas Eschweiler, Noah Troles, Marcos Jose Rojas Padron, Dominik Jahn, Daniel Una Dominguez, Mustafa Öztürk - Trainer: Stephan Jager
Schiedsrichter: Marcel Fenger
Tore: 1:0 Nick Eißenberg (33.), 2:0 Nick Eißenberg (40.), 3:0 Dominik Peik (52.), 4:0 Nick Eißenberg (64.), 4:1 Marcos Jose Rojas Padron (69.), 5:1 Milton Soares-Lamas (84.)
SG Orken-Noithausen – VfR Büttgen 0:5
SG Orken-Noithausen: Niklas Bertram, Mehmet Can Kabadayi, Sidar Kemaloglu, Nico Poschen, Simon Kozany, Kevin Zorn, Roman Kiselev, Senad Burnic, Enes Korkmaz, Simon Luis Kipp - Trainer: Dwight Granderath
VfR Büttgen: Justin Jones, Luca Wefers, Ben Niklas Begas, Vincent Cornelius Coussot, Timo Piel, Maik Mosheim, Patrick Becker, Leon Amrath (76. Fabian Böse), Yanik Gabor, Florian Alexandre Krings (70. Niklas Vogeler) - Trainer: Marc Radtke
Schiedsrichter: Christopher Klein
Tore: 0:1 Florian Alexandre Krings (12.), 0:2 Timo Piel (22.), 0:3 Ben Niklas Begas (44.), 0:4 Leon Amrath (72.), 0:5 Maik Mosheim (72.)
DJK Novesia Neuss – FC SF Delhoven 3:0
DJK Novesia Neuss: Marcel Cremer, Christian Bergmayer (62. David Hoeveler), Fabio Benjamin Soares Oliveira, Kimon Ferber, Ivan Lourenço Vieira, Meikel Pinho da Silva (76. Timo Lipinski), Andre Gomes Jordao, Pascal Felix Firley (76. Devrim Celik), Timo Arvanitidis, Nico Deniz Syska (62. Ruben Barrink), Saverio Amoroso (76. Ugur Azak) - Trainer: Darius Ferber
FC SF Delhoven: Maurice Sellenthin, Michael Busch, Tolga Türker, Erion Musa, Mamadou Kahly Barry, Tim Schriddels, Timo Vesper, Joris Seifert, Joscha Hamacher, Lukas Esser, Wilson Orobosa Heinz Gödke - Trainer: Thomas Baumer
Schiedsrichter: Aykut Bucde (Neuss)
Tore: 1:0 Saverio Amoroso (7.), 2:0 Saverio Amoroso (54.), 3:0 Pascal Felix Firley (74.)
Gelb-Rot: Timo Vesper (45./FC SF Delhoven/)
Gelb-Rot: Tolga Türker (76./FC SF Delhoven/)
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Rosellen
So., 02.11.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Glehn
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - BV Wevelinghoven
So., 02.11.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - DJK Novesia Neuss
So., 02.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC Zons
So., 02.11.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - TuS Reuschenberg
So., 02.11.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - FC Straberg
So., 02.11.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SG Orken-Noithausen
13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - VfR Büttgen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SV Glehn - BV Wevelinghoven
So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Rosellen - FSV Vatan Neuss
So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Straberg - Sportfreunde Vorst
So., 09.11.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - TuS Grevenbroich
So., 09.11.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SG Grimlinghausen / Norf
So., 09.11.25 15:30 Uhr FC Zons - FC SF Delhoven
So., 09.11.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Germania Grefrath 1926
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: