Grefrath bleibt souverän, SG schlägt Glehn, Wevelinghoven stolpert

Schoss die SG zum Sieg: Marcel Gasch. – Foto: Verein

Die Spitze der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss bleibt stabil: Tabellenführer SV Germania Grefrath 1926 gewann beim SV Rosellen, während Sportfreunde Vorst und DJK Novesia Neuss ebenfalls dreifach punkteten. Dahinter überraschte die SG Grimlinghausen/Norf mit einem torreichen Heimsieg gegen den SV Glehn.

Der VfR Büttgen setzte sich mit 4:1 gegen den FC SF Delhoven durch. Kurz vor der Pause brachte Eric Roeber die Gastgeber in Führung (42.). Nach dem Seitenwechsel glich Yassine Alaoui Ismaili zunächst aus (55.), ehe die Partie Fahrt aufnahm. Einen Foulelfmeter von Maik Mosheim hielt der Delhovener Torwart (58.), doch wenig später traf Fabian Böse zum 2:1 (66.). Zu diesem Zeitpunkt spielte Büttgen bereits in Überzahl, nachdem Joscha Hamacher Gelb-Rot gesehen hatte (65.). Das nutzen die Gastgeber weiter aus: Leon Amrath (83.) und Jan Luca Piel (90.) sorgten in der Schlussphase für den deutlichen Endstand, Büttgen springt vorerst auf Rang zwei.

In einer abwechslungsreichen Begegnung setzte sich die SG Grimlinghausen/Norf knapp gegen den SV Glehn durch. Die Gäste gingen zunächst durch Thomas Burbach in Führung (24.), doch David Gette glich nur wenige Minuten später aus (32.). Nachdem Nick Potzinger die Gastgeber erstmals nach vorn gebracht hatte (36.), entwickelte sich ein offenes Spiel mit weiteren Treffern auf beiden Seiten. Den entscheidenden Treffer erzielte schließlich Marcel Gasch, der in der 77. Minute zum 4:3 traf. Für die SG ein enorm wichtiger Sieg im Abstiegskampf.

Die SG Orken-Noithausen, die lange auf den Heimsieg zusteuerte, ging in der Schlussphase zunächst in Führung (85.). Der BV Wevelinghoven, der sich bis dahin schwergetan hatte, kam jedoch noch einmal zurück: Alican Korkmaz glich in der 89. Minute aus und sicherte seinem Team damit einen Punkt.

Der SV Germania Grefrath, der die Tabelle weiterhin deutlich anführt, setzte sich auch beim SV Rosellen durch. Zunächst brachte ein Eigentor die Gäste in Führung (37.), bevor nach der Pause zwei weitere Treffer folgten (55./63.). Den dritten Treffer erzielte Etienne Piehler, der damit erneut erfolgreich war. Alexander Nuss gelang in der Schlussminute noch der Anschlusstreffer (89.), der am Auswärtssieg des Spitzenreiters jedoch nichts mehr änderte.

Der TuS Grevenbroich nahm beim SVG Neuss-Weissenberg II drei Punkte mit, nachdem die Gäste kurz vor der Pause in Führung gegangen waren. Giovanni Muni traf in der 39. Minute zum 0:1, das bis in die zweite Hälfte Bestand hatte. Nachdem Pascal Bouillon per Handelfmeter ausglich (66.), entwickelte sich eine kurze, intensive Phase, in der Mustafa Öztürk nur zwei Minuten später die erneute Führung erzielte (68.). Als Julien Paul Bartsch wegen eines Fouls als letzter Mann Rot sah (77.), musste der SVG die Schlussphase in Unterzahl bestreiten.

Die Sportfreunde Vorst setzten sich beim FSV Vatan Neuss klar durch, wobei der erste Treffer kurz vor der Pause fiel. Sedat Yaldirak brachte die Gäste in Führung (38.), ehe Mattis Oltersdorf unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte (49.). Als Alain Thapa wenig später das dritte Tor erzielte (60.), war die Partie früh entschieden. Dennis Meyer stellte in der Schlussphase den Endstand her (80.).

Beim FC Straberg setzte sich die DJK Novesia Neuss mit 2:0 durch. Nachdem die Partie lange torlos geblieben war, brachte Silas Armah die Gäste in der 61. Minute in Führung. Wenig später erhöhte Devrim Celik auf 2:0 (72.). Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.

Das sind die nächsten Spieltage

19. Spieltag

So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - VfR Büttgen

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Grimlinghausen / Norf

So., 15.03.26 15:00 Uhr FC SF Delhoven - FSV Vatan Neuss

So., 15.03.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FC Straberg

So., 15.03.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Rosellen

So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Orken-Noithausen



20. Spieltag

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Germania Grefrath 1926

So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Glehn

So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Orken-Noithausen - TuS Reuschenberg

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Rosellen - DJK Novesia Neuss

So., 22.03.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - BV Wevelinghoven

So., 22.03.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - TuS Grevenbroich

So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - FC SF Delhoven

