Grefrath bleibt souverän, SG schlägt Glehn, Wevelinghoven stolpert

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: SV Germania Grefrath 1926 siegt beim SV Rosellen, Sportfreunde Vorst gewinnen klar beim FSV Vatan Neuss, DJK Novesia Neuss siegt in Straberg, TuS Grevenbroich holt Auswärtssieg in Weissenberg, SG Grimlinghausen/Norf schlägt SV Glehn.

Schoss die SG zum Sieg: Marcel Gasch.
Schoss die SG zum Sieg: Marcel Gasch. – Foto: Verein

Die Spitze der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss bleibt stabil: Tabellenführer SV Germania Grefrath 1926 gewann beim SV Rosellen, während Sportfreunde Vorst und DJK Novesia Neuss ebenfalls dreifach punkteten. Dahinter überraschte die SG Grimlinghausen/Norf mit einem torreichen Heimsieg gegen den SV Glehn.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Do., 05.03.2026, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
4
1
Abpfiff
Der VfR Büttgen setzte sich mit 4:1 gegen den FC SF Delhoven durch. Kurz vor der Pause brachte Eric Roeber die Gastgeber in Führung (42.). Nach dem Seitenwechsel glich Yassine Alaoui Ismaili zunächst aus (55.), ehe die Partie Fahrt aufnahm. Einen Foulelfmeter von Maik Mosheim hielt der Delhovener Torwart (58.), doch wenig später traf Fabian Böse zum 2:1 (66.). Zu diesem Zeitpunkt spielte Büttgen bereits in Überzahl, nachdem Joscha Hamacher Gelb-Rot gesehen hatte (65.). Das nutzen die Gastgeber weiter aus: Leon Amrath (83.) und Jan Luca Piel (90.) sorgten in der Schlussphase für den deutlichen Endstand, Büttgen springt vorerst auf Rang zwei.

Heute, 15:30 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
4
3
Abpfiff

In einer abwechslungsreichen Begegnung setzte sich die SG Grimlinghausen/Norf knapp gegen den SV Glehn durch. Die Gäste gingen zunächst durch Thomas Burbach in Führung (24.), doch David Gette glich nur wenige Minuten später aus (32.). Nachdem Nick Potzinger die Gastgeber erstmals nach vorn gebracht hatte (36.), entwickelte sich ein offenes Spiel mit weiteren Treffern auf beiden Seiten. Den entscheidenden Treffer erzielte schließlich Marcel Gasch, der in der 77. Minute zum 4:3 traf. Für die SG ein enorm wichtiger Sieg im Abstiegskampf.

Heute, 15:30 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
1
1
Abpfiff

Die SG Orken-Noithausen, die lange auf den Heimsieg zusteuerte, ging in der Schlussphase zunächst in Führung (85.). Der BV Wevelinghoven, der sich bis dahin schwergetan hatte, kam jedoch noch einmal zurück: Alican Korkmaz glich in der 89. Minute aus und sicherte seinem Team damit einen Punkt.

Heute, 15:00 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
1
3
Abpfiff

Der SV Germania Grefrath, der die Tabelle weiterhin deutlich anführt, setzte sich auch beim SV Rosellen durch. Zunächst brachte ein Eigentor die Gäste in Führung (37.), bevor nach der Pause zwei weitere Treffer folgten (55./63.). Den dritten Treffer erzielte Etienne Piehler, der damit erneut erfolgreich war. Alexander Nuss gelang in der Schlussminute noch der Anschlusstreffer (89.), der am Auswärtssieg des Spitzenreiters jedoch nichts mehr änderte.

Heute, 13:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
1
2
Abpfiff

Der TuS Grevenbroich nahm beim SVG Neuss-Weissenberg II drei Punkte mit, nachdem die Gäste kurz vor der Pause in Führung gegangen waren. Giovanni Muni traf in der 39. Minute zum 0:1, das bis in die zweite Hälfte Bestand hatte. Nachdem Pascal Bouillon per Handelfmeter ausglich (66.), entwickelte sich eine kurze, intensive Phase, in der Mustafa Öztürk nur zwei Minuten später die erneute Führung erzielte (68.). Als Julien Paul Bartsch wegen eines Fouls als letzter Mann Rot sah (77.), musste der SVG die Schlussphase in Unterzahl bestreiten.

Heute, 15:30 Uhr
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
0
4
Abpfiff

Die Sportfreunde Vorst setzten sich beim FSV Vatan Neuss klar durch, wobei der erste Treffer kurz vor der Pause fiel. Sedat Yaldirak brachte die Gäste in Führung (38.), ehe Mattis Oltersdorf unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte (49.). Als Alain Thapa wenig später das dritte Tor erzielte (60.), war die Partie früh entschieden. Dennis Meyer stellte in der Schlussphase den Endstand her (80.).

Heute, 15:00 Uhr
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
0
2
Abpfiff

Beim FC Straberg setzte sich die DJK Novesia Neuss mit 2:0 durch. Nachdem die Partie lange torlos geblieben war, brachte Silas Armah die Gäste in der 61. Minute in Führung. Wenig später erhöhte Devrim Celik auf 2:0 (72.). Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.

Das sind die nächsten Spieltage

19. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - VfR Büttgen
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Grimlinghausen / Norf
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC SF Delhoven - FSV Vatan Neuss
So., 15.03.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FC Straberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Rosellen
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Orken-Noithausen

20. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Germania Grefrath 1926
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Glehn
So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Orken-Noithausen - TuS Reuschenberg
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Rosellen - DJK Novesia Neuss
So., 22.03.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - BV Wevelinghoven
So., 22.03.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - TuS Grevenbroich
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - FC SF Delhoven

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

