„Grefo“ tritt beim ASV Süchteln ab

So erklärt das Süchtelner „Urgestein“ den Schritt: „Es hat nichts damit zu tun, dass ich keine Lust mehr habe. Zeitlich hat es einfach nicht mehr gepasst. Das ist eigentlich der Hauptgrund“, erklärt Grefkes. Zudem sagt er selber über sich, dass er auch nicht mehr der Jüngste sei. „Ich hatte viele Verletzungen und immer wieder kleinere Wehwehchen. Ich kam dann einfach nicht mehr richtig rein, um auch wirklich mal durchgehend zu trainieren“, so Grefkes weiter.

„Es tat wirklich gut mal wieder zu spielen und es war ein unbeschreibliches Gefühl mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Leider habe ich nur noch ein Spiel unter Mitsch in dieser Saison machen können. Egal was war, die Mannschaft hat mich unterstützt, obwohl ich gar keine Spielpraxis hatte“, blickt Grefkes auf seine letzten Saisonspiel.

Angefangen hat Grefkes seine Laufbahn in der Jugend beim ASV Süchteln, ehe es ihn dann weiter zum SC Union Nettetal zog. Anschließend folgte ein Jahr beim 1. FC Mönchengladbach, ehe er dann für drei Jahre zum VfR Fischeln wechselte. Dort konnte er als A-Jugendlicher sogar fünf Einsätze in der Oberliga für sich verbuchen.

Zwei Spiele sind ihm in seiner Laufbahn in Süchteln besonders in Erinnerung geblieben. „Ein besonders Spiel war damals in der Bezirksliga, als wir gegen Teutonia St. Tönis gespielt haben. Für uns ging es darum, dass wir die letzten Spiele unbedingt gewinnen mussten, um aufzusteigen“, erzählt er. Neben einigen Paraden war Grefkes durch zwei lange Abschläge an zwei Toren als Vorlagengeber beteiligt. Auch das letzte Spiel gegen seinen Jugendverein Fischeln wird ihm zum Abschluss in Erinnerung bleiben.

„Ich kannte ‚Grefo‘ vorher schon immer als gegnerischen Torwart. In den letzten eineinhalb Jahren durfte ich ihn dann als Mensch kennenlernen. Er hat einen absolut tollen Charakter und war immer zuverlässig. Man konnte sich immer auf ihn verlassen, gerade auch in der Situation, die wir zuletzt hatten, hat er alles möglich gemacht, dass er spielen konnte“, lobt ihn der neue ASV-Trainer Volker Hansen. Und weiter: „Ich finde es natürlich schade, kann es jedoch nachvollziehen. So Spieler wie ihn kann man sich nur in der Mannschaft wünschen. Solche Typen wie er werden leider weniger“, bedauert Hansen.