»Greenhorn« Eltersdorf kassiert Schlappe gegen »abgewichste« Vilzinger 2. Spieltag in der Regionalliga Bayern: Huthgarten-Kicker können's auch auswärts: Knapper 1:0-Erfolg beim Aufsteiger aus Mittelfranken gibt weiter Auftrieb von Stephan Hörhammer · Heute, 21:50 Uhr · 0 Leser

Eins auf die Nase bekommen haben die "Quecken" in der heutigen Heimpartie gegen die DJK Vilzing. – Foto: Sportfoto Zink / J.Tenner

Die DJK Vilzing hat ihren starken Saisonstart vergoldet und einen knappen 1:0-Auswärtserfolg bei Aufsteiger SC Eltersdorf eingefahren. Vor heimischer Kulisse im Elsner-Sportpark erwischten die Hausherren einen denkbar schlechten Start, während die Gäste dank des frühen Treffers nach 90 Minuten den zweiten Sieg im zweiten Spiel bejubeln durften.



Die Vilzinger, die am ersten Spieltag bereits den amtierenden Meister 1. FC Nürnberg II mit 3:1 bezwungen hatten, legten im mittelfränkischen Erlanger Ortsteil los wie die Feuerwehr. Bereits in der 5. Minute profitierte die Kirschbaum-Elf von einer unzureichenden Klärungsaktion der "Quecken"-Defensive: Nach einer Flanke von links landete der Ball direkt vor den Füßen von Andreas Jünger, der aus 16 Metern trocken abzog und das Leder zum frühen 1:0 im Tor unterbrachte. Für den Angreifer war es bereits das zweite Saisontor.



Der Aufsteiger, der am ersten Spieltag überraschend im Grünwalder Stadion beim FC Bayern triumphiert hatte, brauchte einige Zeit, um sich von dem frühen Rückstand zu erholen, drängte im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs aber vehement auf den Ausgleich. Vor allem Robin Renner fand bei seinen Möglichkeiten aus kurzer Distanz (22. und 41.) jedoch im starken Vilzinger Schlussmann Fabian Eutinger seinen Meister.



Nach dem Seitenwechsel drückte die Eigner-Truppe weiter auf den Ausgleich und erspielte sich zahlreiche Gelegenheiten. So parierte Eutinger einen Freistoß von Marco Niedermayer (57.), während auf der Gegenseite Torschütze Jünger nach einer Stunde frei aus zehn Metern an Eltersdorfs Keeper Hofmann scheiterte (67.).



Trotz zahlreicher Wechsel, einer Ampelkarte für Vilzings Max Meyer (56.) und viel Hektik in der Schlussphase brachten die Huthgarten-Kicker den knappen Vorsprung über die Zeit. Nach fünfminütiger "Overtime" stand der zweite Vilzinger Dreier fest, während Eltersdorf trotz starker Leistung erstmals leer ausging.



Das Spiel aus Sicht von Vilzings Trainer Thorsten Kirschbaum: "Kurz und knapp: Ein dreckiger Auswärtssieg! Wir gehen schnell mit 1:0 in Führung, haben die ersten zwanzig Minuten viel Ballbesitz, danach haben wir's etwas schleifen lassen, die Bälle zu leicht weggegeben. Wir hatten Glück in der Phase, dass Eltersdorf nicht kurz vor der Halbzeit zum Ausgleich kommt.



In der zweiten Hälfte konnten wir das Spielgeschehen wieder etwas beruhigen - bis auf die letzten fünf Minuten, in denen es nochmals hektisch wurde. Grundsätzlich sind wir aber sehr stabil gestanden und haben aus meiner Sicht keine nennenswerte Torchance mehr zugelassen. Die drei Punkte nehmen wir gerne mit - und bereiten uns nun aufs Pokalspiel am Dienstag gegen Dingolfing vor."





Das Spiel aus Sicht von Eltersdorfs Trainer Bernd Eigner: "Glückwunsch an die DJK! Vilzing musste heute hart für den Sieg arbeiten - in Summe war's dann auch ein Stück weit verdient. Wir hatten den Unterschied gesehen: Vilzing ist eine erfahrende, abgewichste Regionalliga-Truppe, wir das Greenhorn. In der ersten Hälfte hatten wir mindestens genauso viele Chancen wie der Gegner, waren meiner Meinung nach absolut ebenbürtig. Wir sind zweimal richtig gut zum Abschluss gekommen - da hat uns das letzte Quäntchen zum Ausgleich jedoch gefehlt.



In Hälfte zwei haben wir alles in die Waagschale geworfen, Vilzing mehr oder weniger nicht mehr zur Entfaltung kommen lassen und uns gewehrt mit allem, was wir haben. Im letzten Drittel fehlte uns aber die Durchschlagskraft. In Summe wäre ein Punkt für uns verdient gewesen - doch mit der Art und Weise, wie meine Mannschaft heute aufgetreten ist, bin ich hundertprozentig einverstanden."