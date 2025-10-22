 2025-10-15T11:43:40.576Z

Vereinsnachrichten

Green Boys und Trainer Gabriel Vieira beenden Zusammenarbeit

Veränderungen an der Seitenlinie: nach fast zweieinhalb Jahren gemeinsamer Arbeit trennen sich die Wege des FC Green Boys Harlingen-Ischpelt und Gabriel Vieira.
Bis zur Winterpause wird die erste Mannschaft von Filipe Constantino trainiert werden.

Unter Gabriel Vieira gelang der Mannschaft zwei Saisons hintereinander das Erreichen der Aufstiegsrelegation. Wir möchten uns ganz herzlich für seinen Einsatz, seine Leidenschaft und sein Engagement für den Verein bedanken und wünschen ihm sowohl privat als auch sportlich alles Gute für die Zukunft!
Ben MajerusAutor