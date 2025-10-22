Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Green Boys und Trainer Gabriel Vieira beenden Zusammenarbeit
Veränderungen an der Seitenlinie: nach fast zweieinhalb Jahren gemeinsamer Arbeit trennen sich die Wege des FC Green Boys Harlingen-Ischpelt und Gabriel Vieira.
Bis zur Winterpause wird die erste Mannschaft von Filipe Constantino trainiert werden.
Unter Gabriel Vieira gelang der Mannschaft zwei Saisons hintereinander das Erreichen der Aufstiegsrelegation. Wir möchten uns ganz herzlich für seinen Einsatz, seine Leidenschaft und sein Engagement für den Verein bedanken und wünschen ihm sowohl privat als auch sportlich alles Gute für die Zukunft!