Green Boys und Red Black schaffen Überraschungen! Dreimal ging es in die Verlängerung, zweimal ins Elfmeterschießen. Mertzig verpasste Revanche gegen Schieren. von Paul Krier · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Harlingen ackerte sich gegen Favorit Beggen ins Elfmeterschießen und setzte sich dort durch – Foto: Hubert Rickal

Es war ein Pokalabend, wie man ihn in Luxemburg wohl nicht allzu oft erlebt. Zwei Underdogs ziehen in das Viertelfinale der „Coupe FLF“ ein, dreimal ging es in die Verlängerung, zweimal davon gar ins Elfmeterschießen. Späte Tore, unerwartete Wenden und etliche Platzverweise – es wurde viel geboten am Mittwoch im Pokal der unteren Divisionen. 👉 Was halten Sie von FuPa Luxemburg? Bewerten Sie uns auf Google!

Nach torlosen 120 Minuten setzte sich so Mensdorf (D1S2) z.B. in Fels (D1S1) nach Elfmeterschießen durch, die Hausherren trafen gleich zweimal nicht vom Punkt. Mensdorfs Torwart Moreira versenkte am Ende den entscheidenden Treffer! Durch jeweils zwei Tore von Saez Patiño und Monteiro Teixeira gewann Zweitdivisionär Red Black mit 4:0 beim eine Klasse höher spielenden Gilsdorf. Rocha: „Wenn man mir vorher gesagt hätte, wir würden mit 4:0 gewinnen, hätte ich das nicht geglaubt“ Red Black-Trainer Rocha: „Der Sieg ist hochverdient, ich glaube Gilsdorf war sogar froh, nur mit vier Gegentoren davongekommen zu sein. Es hätte durchaus höher ausgehen könnte. Das Wichtigste ist jedoch, dass wir gewonnen haben. Wenn man mir jedoch vorher gesagt hätte, wir würden mit 4:0 gewinnen, hätte ich das nicht geglaubt, da es immer schwer ist, in Gilsdorf zu spielen. Das weiß ich aus Zeiten, als ich früher mit anderen Mannschaften dort antrat.