Green Boys und Red Black schaffen Überraschungen!

Es war ein Pokalabend, wie man ihn in Luxemburg wohl nicht allzu oft erlebt. Zwei Underdogs ziehen in das Viertelfinale der „Coupe FLF“ ein, dreimal ging es in die Verlängerung, zweimal davon gar ins Elfmeterschießen. Späte Tore, unerwartete Wenden und etliche Platzverweise – es wurde viel geboten am Mittwoch im Pokal der unteren Divisionen.
Nach torlosen 120 Minuten setzte sich so Mensdorf (D1S2) z.B. in Fels (D1S1) nach Elfmeterschießen durch, die Hausherren trafen gleich zweimal nicht vom Punkt. Mensdorfs Torwart Moreira versenkte am Ende den entscheidenden Treffer! Durch jeweils zwei Tore von Saez Patiño und Monteiro Teixeira gewann Zweitdivisionär Red Black mit 4:0 beim eine Klasse höher spielenden Gilsdorf.
Red Black-Trainer Rocha: „Der Sieg ist hochverdient, ich glaube Gilsdorf war sogar froh, nur mit vier Gegentoren davongekommen zu sein. Es hätte durchaus höher ausgehen könnte. Das Wichtigste ist jedoch, dass wir gewonnen haben. Wenn man mir jedoch vorher gesagt hätte, wir würden mit 4:0 gewinnen, hätte ich das nicht geglaubt, da es immer schwer ist, in Gilsdorf zu spielen. Das weiß ich aus Zeiten, als ich früher mit anderen Mannschaften dort antrat.
Dies erwartete ich mir eigentlich auch am Mittwoch, wir fanden aber durch ein frühes Tor sehr stark in die Partie. Doch schon vor diesem hätten wir treffen können. Insgesamt war es ein gutes Spiel von uns, alle waren ganz bei der Sache. Wir waren mit der Überzeugung aus den letzten Begegnungen angetreten und sind so weitergekommen. Dieser Verdienst ist der der Spieler, die eine gut Partie ablieferten.“
Bei der zeitnahen Revanche für die Niederlage in der Meisterschaft wähnte sich Mertzig gegen Schieren bereits in der Verlängerung, als Gästespieler Baptista per Bogenlampe zur Entscheidung traf (0:1, 90.‘+4). Die 1.Halbzeit verlief relativ offen mit aber mehr Chancen auf Seiten der Hausherren, nach dem Dreh gab es weniger zu sehen. Während Itzig (in Gasperich) und Merl (gegen Vianden) ihre Pflichtaufgaben erfüllten, war andernorts mehr los. Für Lintgen stand ebenfalls noch eine Revanche aus der Liga offen, diese gelang einem in Useldingen gegen am Ende nach drei Ampelkarten nur noch acht (!) Spieler der Gastgeber durch zwei Tore in der Verlängerung (0:2).
Mit einem Traumtor aus 25 Metern in den Winkel von Pauly ging Remich-Bous (D1S2) gegen Koerich (D1S1) nach 7 Minuten in Führung und verdoppelte seinen Vorsprung bald (2:0, 19.‘). Dem 3:0 standen nur Latte und Pfosten im Weg. In den Schlussminuten der 1.Halbzeit profitierten die Gäste dann von einem Fehlpass der URB, um zum Anschlusstor zu kommen (2:1, 38.‘). Gleich nach Wiederanpfiff sorgte Pauly mit seinem zweiten Treffer wieder für den alten Vorsprung (3:1, 49.‘). Kops machte später alles klar (4:1, 74.‘), am Remicher Weiterkommen sollte auch ein direkt verwandelter Freistoß von Jacoby nichts mehr ändern (4:2, 77.‘).
Noch spannender war es in Harlingen (D2S1), wo das favorisierte Beggen (D1S1) zu Gast war. Nach zwei frühen Laugier-Treffern sah lange alles nach einem Gästesieg aus, die aber den Fehler machten, beste Chancen nicht zu nutzen und nach der Pause einen Gang zurückschalteten. Dies sollte fatal enden: Jašarević verkürzte und nach einem Foul vom Beggener Keeper, das mit gelb-rot geahndet wurde, glich derselbe Harlinger in Extremis per Elfmeter aus und rettete sein Team in die Verlängerung (2:2, 90.‘+6). In dieser dominierte Beggen, traf einmal den Pfosten, fand die Entscheidung aber nicht. Im Elfmeterschießen zeigte sich dann der Underdog als treffsicherer und zieht ins Viertelfinale ein.
Am Montag, den 16.März ab 12:30 Uhr werden die Viertelfinalpaarungen ausgelost.