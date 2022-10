Gredinger Befreiungsschlag?

Grabmann-Elf feiert 5:0-Erfolg beim zuvor punktgleichen BSC Woffenbach.

Dem TSV Greding ist in der Bezirksliga Mittelfranken Süd der ersehnte Befreiungsschlag gelungen. Die Mannschaft von Trainer Patrick Grabmann gewann beim BSC Woffenbach mit 5:0 (2:0). Nach zuletzt sieben Spielen ohne Sieg hatte der Übungsleiter vor der Begegnung mit dem Absteiger aus der Landesliga angekündigt: „Wir wollen den Hebel wieder umlegen.“ Dies ist seiner Mannschaft eindrucksvoll gelungen. „Wir haben von Anfang an das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben“, lobte Grabmann und betonte, das Ergebnis gehe auch in dieser Höhe in Ordnung. Seine Elf habe etliche Zweikämpfe gewonnen und dann schnell nach vorne gespielt, berichtete er.

Bereits nach 40 Sekunden hätten die Gäste in Führung gehen können. Jedoch kamen Fabian Wolfsteiner und Fabian Schlupf nicht erfolgreich zum Abschluss. Nach einer Kombination über die Stationen Daniel Schlupf und Fabian Wolfsteiner schoss Fabian Strobel in der neunten Minute am Tor vorbei. Die Gastgeber agierten von Beginn an mit langen Bällen und hatten erst in der 20. Minute eine Torgelegenheit, die Felix Templer gerade noch unterband. Zwei Minuten später lief Fabian Schlupf nach einem schnell ausgeführten Freistoß alleine auf das Tor des BSC zu, aber dessen Torhüter Christopher Blank wehrte den Ball zum Eckstoß ab. Der längst überfällige Führungstreffer für den TSV fiel in der 35. Minute. Nach Vorarbeit von Strobel und Daniel Schlupf startete Fabian Schlupf in Richtung Woffenbacher Tor und traf ins lange Eck zum 0:1. Drei Minuten später erfolgte wieder ein Angriff von Fabian Schlupf. Er wurde jedoch von einem Abwehrspieler des BSC gerade noch unterbunden. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff traf der TSV erneut. Dieses Mal schickte Daniel Schlupf Fabian Wolfsteiner auf die Reise, der zum 0:2 vollstreckte.