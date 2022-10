Greding verlässt direkten Abstiegsplatz

Der TSV Greding hat in der Bezirksliga Mittelfranken Süd einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Sein Heimspiel gegen den 1. FV Uffenheim endete mit 1:1 (0:1). Dabei zeigte sich die Mannschaft von Trainer Patrick Grabmann im Vergleich zu ihrer jüngsten Niederlage beim FC Dombühl deutlich verbessert.



Dennoch betrachtete der Übungsleiter das Resultat mit gemischten Gefühlen. Aufgrund der Chancen auf beiden Seiten sei es wohl „ein gerechtes Unentschieden“ gewesen. Dagegen könne man im Hinblick auf die Spielanteile aus Sicht des TSV eher von zwei verlorenen Punkten sprechen, erklärte er. Das Wichtigste aus Sicht der Grünhemden war allerdings, dass sie sich zumindest einen Zähler sicherten und damit einen direkten Abstiegsplatz wieder verlassen konnten. Und das, obwohl sie erneut vom Verletzungspech verfolgt waren. Bereits in der 39. Minute musste Moritz Rabl das Spielfeld mit einer Gesichtsverletzung verlassen und Mitte der zweiten Halbzeit schied Alperen Güclüer mit einer Muskelverletzung aus. Das schmeckte dem Gredinger Trainer überhaupt nicht. Zum einen musste er seine Defensivabteilung umkrempeln und zum anderen sei wohl mit einem längeren Ausfall beider Akteure zu rechnen.

Trotz aller guten Vorsätze geriet der TSV schon früh in Rückstand. Nach einem individuellen Fehler der Heimmannschaft traf Sebastian Zeller bereits in der sechsten Minute zum 0:1. Die Einheimischen ließen sich davon aber nicht beeindrucken. Sie ergriffen zwar die Initiative, brachten es zunächst allerdings nur zu einigen „Halbchancen“, so Grabmann. Auf der Gegenseite vergab der FV nach einem Konter eine gute Gelegenheit zum 0:2 (21.). Bis zur Halbzeit gab es dann kaum noch nennenswerte Aktionen.Auch nach dem Seitenwechsel musste der TSV gegen die gefährlichen Angreifer der Gäste ständig auf der Hut sein. Dennoch wäre es in der 60. Minute beinahe zum Ausgleichstreffer gekommen. Nach einem Eckstoß für den TSV setzte ein Verteidiger des FV den Ball per Kopf an die Querlatte des eigenen Tores. Zehn Minuten später belohnten sich die Gastgeber dann für ihre ständigen Bemühungen. Im Anschluss an einen weiteren Eckstoß kam Patrick Meyer im zweiten Anlauf an den Ball und versenkte ihn aus zwölf Metern im Tor der Gäste zum 1:1. Nun war die Mannschaft von Grabmann drauf und dran, auch noch den Siegtreffer zu erzielen, aber sie konnte in der Schlussphase zwei gute Gelegenheiten nicht nutzen. Zunächst brachte Daniel Schlupf den Ball nicht unter (89.). Kurze Zeit später erkämpfte sich Leon Mayinger den Ball, aber sein Schuss aus 16 Metern war etwas zu hoch angesetzt.