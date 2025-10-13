 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Grebenstein stürzt den Spitzenreiter – FSC mit spätem Derbysieg

13. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2

Der 13. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 brachte ein heißes Spitzenspiel, unangenehme Pflichtaufgaben und wegweisende Duelle im Keller. Während TuSpo Rengershausen im Fokus stand, kämpften Mannschaften wie SV Espenau, SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen und TSV Wol­fan­ger um erfolglos um Siege im Abstiegskampf.

Initiative kommt zu spät
Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr
TuSpo 1900 Grebenstein
TuSpo 1900 GrebensteinTusPo Greben
TuSpo 1912 Rengershausen
TuSpo 1912 RengershausenTuSpo Renger
4
2
Abpfiff

Im Topspiel nutzte der Drittplatzierte Grebenstein die personellen Schwächen des Spitzenreiters und siegte verdient mit 4:2. Manuel Frey (9., 29 Min.) und Marvin Schmidt (25., 68 Min.) brachten den Gastgeber früh klar auf Kurs. In der Schlussphase konnte Rengershausen durch Boris Bajić (87.) und Onur Büyükata (89.) noch verkürzen, doch der Rückstand war zu groß. Dieser Erfolg bringt Grebenstein nun auf drei Punkte an den TuSpo heran.

Tolle Moral

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr
SG Reinhardshagen
SG ReinhardshagenSG Reinhards
TSV Rothwesten
TSV RothwestenRothwesten
3
3
Abpfiff

Die SG spielte stark auf und führte früh durch Salomon und A. Paar, ehe ein unglückliches Eigentor von Ziegler (24.) für Rothwestens Anschlusstreffer sorgte. Nach dem 3:1 durch Paar (43.) kam Rothwesten durch Demirsoy (58.) und Urbano (88.) zurück – ein Remis, das sich für beide Teams nach Dramatik anfühlt. Beide Teams bleiben damit Tabellennachbarn

Nullnummer in Breuna

Gestern, 15:00 Uhr
SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen
SG Wettesingen/Breuna/OberlistingenWettesingen/
TSV Holzhausen/Reinhardswald
TSV Holzhausen/ReinhardswaldTSV Holzh./R
0
0
Abpfiff

Im Kellerduell trennten sich zwei schwach punktierte Teams torlos. Trotz Feldvorteilen für die SG wurden klare Chancen selten, da Holzhausen defensiv kompakt stand. Beide Teams bleiben bei je 10 Zählern und müssen in den kommenden Wochen Boden gutmachen, um nicht weiter abzurutschen.

Arbeitssieg für die Großenritter

Gestern, 15:00 Uhr
Eintracht Baunatal
Eintracht BaunatalEtr.Baunatal
TSV Wolfsanger
TSV WolfsangerTSV Wolfsang
1
0
Abpfiff

Baunatal erzielte das einzige Tor der Partie durch Hendrik Bestmann in der 59. Minute und sicherte sich damit einen wichtigen Heimsieg. Wolfsanger konnte trotz ordentlicher Leistung keine echten Ausgleichschancen erzeugen. Baunatal verbessert sich auf 18 Punkte, Wolfsanger bleibt mit 15 Zählern im Mittelfeld.

Weiterhin sieglos

Gestern, 15:00 Uhr
SV Espenau
SV EspenauEspenau
FC Bosporus Kassel
FC Bosporus KasselBosporus KS
0
1
Abpfiff

Die Hausherren hielten lange gut mit, doch Bosporus machte in der 72. Minute durch Memduh Eryilmaz den Unterschied. Espenau bleibt weiter ohne Sieg und auf dem letzten Platz mit nur einem Punkt. Die Gäste holen wichtige Punkte und festigen ihre Position im Tabellenmittelfeld.

Hertingshausen überzeugt

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Hertingshausen
TSV HertingshausenHertingshaus
SG Hombressen/Udenhausen
SG Hombressen/UdenhausenHomb./Udenh.
4
1
Abpfiff

Hertingshausen setzte sich früh durch ein Eigentor (29.) in Führung, kassierte aber postwendend den Ausgleich durch Genilke (36.). In Durchgang zwei drehte der TSV mit zwei Treffern von Jan Kraus (54., 70.) und einem Schlusspunkt von Pierog (84.) das Spiel. Mit diesem Sieg überholt Hertingshausen die SG in der Tabelle und zieht auf 16 Punkte vor.

Brombeermänner chancenlos

Gestern, 15:00 Uhr
VfL Wanfried
VfL WanfriedVfL Wanfried
TSG Sandershausen
TSG SandershausenTSG Sandershausen
0
4
Abpfiff
+Video

Sandershausen knüpfte da an, wo es aufgehört hatte: Mit dominanter Vorstellung und klarer Effizienz im Werratal fegte man Wanfried 4:0 vom Platz. Hebold (11.), Plasczyk (29.), Wissling (42.) und Rehbein (78.) trafen – alle innerhalb der ersten 80 Minuten. Für Wanfried bleibt es bei 8 Punkten, Sandershausen festigt Rang 4 mit 27 Zählern, weiterhin ungeschlagen auswärts.

Last-Minute-Sieg

Gestern, 15:30 Uhr
FSC 1924 Lohfelden
FSC 1924 LohfeldenLohfelden
SV Kaufungen 07
SV Kaufungen 07Kaufungen 07
2
1
Abpfiff

Ein spektakuläres Derby entschied Lohfelden erst in der Nachspielzeit: Zinke traf früh (6.), Buhse glich für Kaufungen aus (25.), doch Ersatzspieler Hamidi traf per Freistoß zum 2:1-Sieg (90.). Für den FSC ein getreues Symbol: knappe Siege nach nervenaufreibenden Partien. Lohfelden bleibt Zweiter (28 Punkte), Kaufungen mit 19 Punkten im oberen Mittelfeld.

13.10.2025, 21:50 Uhr
Jan GundlachAutor