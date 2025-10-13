Grebenstein stürzt den Spitzenreiter – FSC mit spätem Derbysieg

Der 13. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 brachte ein heißes Spitzenspiel, unangenehme Pflichtaufgaben und wegweisende Duelle im Keller. Während TuSpo Rengershausen im Fokus stand, kämpften Mannschaften wie SV Espenau, SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen und TSV Wol­fan­ger um erfolglos um Siege im Abstiegskampf.

Im Topspiel nutzte der Drittplatzierte Grebenstein die personellen Schwächen des Spitzenreiters und siegte verdient mit 4:2. Manuel Frey (9., 29 Min.) und Marvin Schmidt (25., 68 Min.) brachten den Gastgeber früh klar auf Kurs. In der Schlussphase konnte Rengershausen durch Boris Bajić (87.) und Onur Büyükata (89.) noch verkürzen, doch der Rückstand war zu groß. Dieser Erfolg bringt Grebenstein nun auf drei Punkte an den TuSpo heran.

Die SG spielte stark auf und führte früh durch Salomon und A. Paar, ehe ein unglückliches Eigentor von Ziegler (24.) für Rothwestens Anschlusstreffer sorgte. Nach dem 3:1 durch Paar (43.) kam Rothwesten durch Demirsoy (58.) und Urbano (88.) zurück – ein Remis, das sich für beide Teams nach Dramatik anfühlt. Beide Teams bleiben damit Tabellennachbarn

Nullnummer in Breuna

Im Kellerduell trennten sich zwei schwach punktierte Teams torlos. Trotz Feldvorteilen für die SG wurden klare Chancen selten, da Holzhausen defensiv kompakt stand. Beide Teams bleiben bei je 10 Zählern und müssen in den kommenden Wochen Boden gutmachen, um nicht weiter abzurutschen.

Arbeitssieg für die Großenritter

Baunatal erzielte das einzige Tor der Partie durch Hendrik Bestmann in der 59. Minute und sicherte sich damit einen wichtigen Heimsieg. Wolfsanger konnte trotz ordentlicher Leistung keine echten Ausgleichschancen erzeugen. Baunatal verbessert sich auf 18 Punkte, Wolfsanger bleibt mit 15 Zählern im Mittelfeld. Weiterhin sieglos

Die Hausherren hielten lange gut mit, doch Bosporus machte in der 72. Minute durch Memduh Eryilmaz den Unterschied. Espenau bleibt weiter ohne Sieg und auf dem letzten Platz mit nur einem Punkt. Die Gäste holen wichtige Punkte und festigen ihre Position im Tabellenmittelfeld. Hertingshausen überzeugt

Hertingshausen setzte sich früh durch ein Eigentor (29.) in Führung, kassierte aber postwendend den Ausgleich durch Genilke (36.). In Durchgang zwei drehte der TSV mit zwei Treffern von Jan Kraus (54., 70.) und einem Schlusspunkt von Pierog (84.) das Spiel. Mit diesem Sieg überholt Hertingshausen die SG in der Tabelle und zieht auf 16 Punkte vor. Brombeermänner chancenlos