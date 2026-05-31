Grebenstein in der Relegation – Wanfried steigt ab

Im direkten Duell der beiden bereits feststehenden Absteiger setzte sich SV Espenau mit 2:0 bei TSV Holzhausen/Reinhardswald durch. Matchwinner war Jonas Bernhardt, der beide Treffer erzielte. Die Partie hatte nicht mehr die große sportliche Schärfe, wohl aber emotionale Momente. In Holzhausen standen neben dem Abstieg auch Abschiede langjähriger Spieler im Mittelpunkt. Espenau nahm immerhin noch einen seltenen Sieg mit aus einer insgesamt äußerst schwierigen Saison.

Zwischen SV Kaufungen 07 und TSV Hertingshausen gab es ein 2:2, das zu einem letzten Spieltag ohne taktische Fesseln passte. Tobias Boll traf zweimal für Kaufungen, doch Emilian Gutberlet antwortete jeweils und rettete Hertingshausen in der Schlussminute noch den Punkt.

Der VfL Wanfried brauchte in Breuna einen Sieg, um seine letzte Hoffnung zu wahren – bekam ihn aber nicht. Wettesingen/Breuna/Oberlistingen gewann mit 3:1 und beendete damit alle Rechenspiele. Levin Niclas Baumann brachte die Gastgeber in Führung, Rinat Kabykenov erhöhte. Zwar verkürzte Tom Ander, doch erneut Baumann stellte den alten Abstand wieder her. Für Wanfried endete die Saison damit trotz des späten Aufbäumens mit dem Abstieg.

Serie beendet

Der TSV Rothwesten setzte seinen guten Schlussspurt fort und gewann beim TSV Wolfsanger nach drei verlorenen Derbys am Stück mit 2:0. Kurz nach der Pause brachte Lukas Haack die Gäste in Führung, David Kunz legte wenig später nach. Damit zog Rothwesten in der Abschlusstabelle noch an Hombressen vorbei und beendete die Runde auf Rang elf.

Meistersaison gekrönt

Der neue Meister ließ auch am letzten Spieltag keinen Zweifel mehr an seiner Qualität. Beim FC Bosporus Kassel geriet Rengershausen nach dem frühen Führungstor von Nahom Ghebrekidus kurz ins Wanken, als Dennis Salioski ausglich. Doch die Antwort folgte schnell. Leon Lanatowitz brachte den Meister nach der Pause wieder in Front, Emin Dag setzte kurz vor Schluss den Schlusspunkt zum 3:1. Es war ein Ergebnis, das zu dieser Saison passte: souverän, abgeklärt, verdient.

Späte Erlösung

Das Drama des Tages spielte sich in Udenhausen ab. Grebenstein wusste, dass nur ein Sieg den Relegationsplatz sichern würde, tat sich gegen leidenschaftlich verteidigende Gastgeber aber lange schwer. Schon früh scheiterte Marvin Schmidt an der Latte, später parierte Luca Ilenburg sogar einen Foulelfmeter von Leon Ungewickel. Weil Sandershausen parallel führte, lief dem Tuspo die Zeit davon. Erst drei Minuten vor Schluss erlöste Marvin Schmidt die Gäste mit dem 1:0. Es war ein spätes, aber verdientes Tor – und eines mit großer Wirkung. Grebenstein geht damit in die Relegation zur Verbandsliga.

Nächster Nackenschlag

Die TSG Sandershausen erledigte gegen SG Reinhardshagen alles, was sie selbst erledigen konnte. Thomas Müller und Yannick Billing sorgten früh für klare Verhältnisse, nach der Pause erhöhten Jonas Preilowski und noch einmal Billing auf 4:0. Doch weil Grebenstein in Hombressen spät gewann, blieb Sandershausen trotz eines überzeugenden Abschlusses nur Platz drei. Es war ein Saisonende, das sportlich stark, im Ergebnis aber bitter war.

Klasse gehalten