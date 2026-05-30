Grebenstein hat es in der Hand – Wanfried und Wilhelmshöhe zittern

Zwischen SV Kaufungen 07 und TSV Hertingshausen geht es tabellarisch nicht mehr um die ganz großen Ausschläge. Beide Mannschaften haben sich im gesicherten Bereich etabliert, beide wollen die Saison aber mit einem Erfolg beenden. Kaufungen kann mit einem Heimsieg noch ein paar Plätze gutmachen, Hertingshausen wiederum würde eine insgesamt ordentliche Runde gern mit einem positiven Ergebnis abrunden. Viel spricht für ein enges Spiel ohne übergroßen Druck, aber mit genug Ehrgeiz auf beiden Seiten.

Das wohl nervöseste Spiel des Tages steigt in Breuna. SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen empfängt VfL Wanfried – und für die Gäste ist die Rechnung brutal einfach: Nur ein Sieg hält die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben. Wettesingen steht ebenfalls noch nicht jenseits aller Gefahr, hat sich mit den jüngsten Ergebnissen aber ein Polster erarbeitet. Gerade deshalb wird diese Partie von Anfang an unter Hochspannung stehen. Für Wanfried ist es ein Endspiel, für Wettesingen die Chance, den Klassenverbleib endgültig selbst zu sichern.

Derby zum Abschluss

Heute, 15:30 Uhr TSV Wolfsanger TSV Wolfsang TSV Rothwesten Rothwesten 15:30 PUSH

Der TSV Wolfsanger und TSV Rothwesten bewegen sich beide in Regionen, in denen keine Abstiegsangst mehr herrscht, in denen aber ein gutes letztes Saisonspiel trotzdem Gewicht hat. Wolfsanger will eine insgesamt stabile Runde mit einem Heimsieg beschließen, Rothwesten reist nach dem 4:0 gegen Espenau mit Rückenwind an. Es ist eines jener Spiele, in denen es nicht mehr um nackte Existenzfragen geht, aber sehr wohl um Eindruck, Platzierung und Stimmung vor der Sommerpause.

Nochmal ein Topspiel

Heute, 15:30 Uhr FC Bosporus Kassel Bosporus KS TuSpo 1912 Rengershausen TuSpo Renger 15:30 live PUSH

Für den FC Bosporus Kassel ist Platz vier bereits eine starke Bilanz in der ersten Saison nach dem Aufstieg. Zum Abschluss kommt nun der frisch gebackene Meister und Aufsteiger TuSpo 1912 Rengershausen. Die Gäste haben ihr großes Ziel erreicht und können befreit aufspielen, während Bosporus die starke Saison mit einem weiteren Ausrufezeichen abrunden will. Gerade solche Spiele ohne Existenzdruck entwickeln oft ihren eigenen Reiz, weil Qualität und Spielfreude stärker durchschlagen als taktische Vorsicht.

Derby mit Folgen?

In Hombressen kommt es zu einem Derby, das für die Gäste noch erhebliche Bedeutung hat. TuSpo Grebenstein geht als Tabellenzweiter in den letzten Spieltag, liegt aber nur einen Punkt vor Sandershausen und muss deshalb liefern, wenn der Relegationsplatz verteidigt werden soll. Die Gastgeber wollen die Saison ihrerseits mit einem Derbyerfolg positiv abschließen. Für Hombressen geht es nicht mehr um den Klassenerhalt, sehr wohl aber um ein Ergebnis gegen einen Nachbarn – und damit um einen Abschluss, der hängen bleibt.

Warten auf Schützenhilfe

Heute, 15:30 Uhr TSG Sandershausen TSG Sandershausen SG Reinhardshagen SG Reinhards 15:30 live PUSH

Die Lage der TSG Sandershausen ist eindeutig. Nach dem Abrutschen auf Rang drei hilft nur ein eigener Sieg gegen SG Reinhardshagen – und zusätzlich Schützenhilfe aus Hombressen. Die Gastgeber müssen also ihre Hausaufgaben erledigen und zugleich auf einen Patzer Grebensteins hoffen. Reinhardshagen reist allerdings keineswegs als angenehmer Gegner an. Die Mannschaft spielt eine starke Saison, hat bereits 79 Tore erzielt und kann mit einem guten Auftritt noch einmal unterstreichen, warum sie in dieser Runde zu den positiven Überraschungen zählt.

Ein Punkt genügt

Für TSG Wilhelmshöhe ist die Ausgangslage klar: Im Heimspiel gegen Eintracht Baunatal geht es noch um den Klassenerhalt. Die Gastgeber brauchen zwingend ein Ergebnis, um im vierten Gruppenliga-Jahr in Folge zu bleiben. Baunatal kommt als tabellarisch gesicherte Mannschaft, hat zuletzt aber mehrfach gezeigt, dass sie ihre Spiele keineswegs herschenkt. Für Wilhelmshöhe wird es daher ein Finale, in dem Nervenstärke und Konsequenz wichtiger sein dürften als jede Schönspielerei. Abschied aus der Gruppenliga