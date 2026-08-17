Grazer AK trennt sich von Trainer Ferdinand Feldhofer

– Foto: Picture Allianz

„Um in dieser noch jungen Saison die notwendige Veränderung herbeizuführen, war es unerlässlich, einen neuen Impuls zu setzen. Wir haben die Gesamtsituation analysiert und handeln konsequent. Die Aufarbeitung mit der Mannschaft läuft ab sofort. Unser Fokus gilt nun der sportlichen Neuausrichtung und der Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben“, so Präsident René Ziesler.

In persönlichen Worten blickt auch Ferdinand Feldhofer auf die Zusammenarbeit zurück: „Ich möchte mich beim gesamten Verein für die Unterstützung und das Vertrauen in den vergangenen beiden Saisonen bedanken. Der GAK ist in dieser Zeit in vielen Bereichen gewachsen, hat weiter an Professionalität gewonnen und sich als spannende Plattform für die Entwicklung von Spielern etabliert. Auch in schwierigen und herausfordernden Phasen ist es uns gemeinsam gelungen, aus eigener Kraft den Klassenerhalt zu sichern. Sportlich war die letzte Niederlage ein Rückschlag. Ich möchte mich bei all jenen Menschen bedanken, die mich in dieser Zeit unterstützt haben und diesen Weg gemeinsam mit mir gegangen sind: bei den Spielern, meinem Trainerteam, den Mitarbeitern des Vereins und allen Menschen rund um den GAK, die mit viel Leidenschaft und Einsatz für diesen Klub arbeiten. Ich war stolz darauf, an der Seitenlinie für den GAK zu stehen, Verantwortung zu tragen und gemeinsam mit dem Verein zu wachsen. Ich wünsche dem GAK, der Mannschaft und allen Menschen im Verein für die Zukunft alles Gute.“

Interims-Sportdirektor Andi Lienhart zur aktuellen Situation und der personellen Entscheidung: „Eine 0:8-Niederlage tut weh und hinterlässt Spuren. Ferdinand Feldhofer hat mit zwei erfolgreichen Klassenerhalten sehr gute Arbeit geleistet, wofür wir ihm sehr dankbar sind. Dennoch kann man nach so einem Ergebnis nicht zur Tagesordnung übergehen. Wir mussten im Sinne des Vereins eine klare Konsequenz ziehen.“