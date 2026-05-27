Grazer AK: Peter Michorl wechselt ablösefrei an die Mur

Der 31-jährige Routinier unterschreibt bis 2028 beim Grazer Stadtklub – Foto: GAK 1902

Im Sommer 2024 wagte Michorl den Schritt ins Ausland und dockte bei Atromitos Athen im griechischen Oberhaus an, wo in den beiden folgenden Spielzeiten die Klasse gehalten werden konnte. Der zentrale Mittelfeldspieler netzte in 64 Pflichtspielen dreimal und legte weitere zwölf Treffer auf. Nach zwei Jahren zieht es ihn nun wieder nach Österreich, wo er mit dem GAK noch einmal einiges vorhat: "Ich bin irrsinnig froh, hier beim Traditionsverein GAK zu sein. Tino Wawra hat sich sehr lange um mich bemüht und deshalb ist mir die Entscheidung, ins rote Graz zu wechseln, letztlich nicht schwer gefallen. Ich habe die Mannschaft im Frühjahr verfolgt und sehe sehr viel Potential. Ich bin extrem ehrgeizig und hungrig auf diese Aufgabe und freue mich schon darauf, im roten Trikot auflaufen zu dürfen und die Fans zu erleben."

Auch Sportdirektor Tino Wawra freut sich über die Vertragsunterzeichnung und die Verpflichtung des Routiniers: "Mit Peter Michorl gewinnen wir nicht nur einen spielstarken Fußballer, sondern auch eine international erfahrene Persönlichkeit auf und neben dem Platz. Seine fußballerische Geschichte, Führungsqualitäten und seine Konstanz auf hohem Niveau machen ihn zu einer enormen Verstärkung für den GAK. Es erfüllt mich auch mit Stolz, dass wir als GAK mittlerweile so weit sind, auch so einen Spieler von unserem Weg überzeugen zu können – und das trotz großer Konkurrenz“,

Michorl wechselt ablösefrei aus Griechenland zum GAK und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028. Herzlich Willkommen beim Grazer Stadtklub, Peter!