Grazer AK 1902 holt Mathias Olesen von der SpVgg Greuther Fürth Der GAK verstärkt sich im zentralen Mittelfeld und holt Mathias Olesen per Leihe vom deutschen Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth nach Graz.

– Foto: GAK 1902

Der gebürtige Däne zog bereits im Kindesalter nach Luxemburg und lernte dort das Fußballspielen. Über die Jugendabteilung von Racing FC Union (Lux.) und Eintracht Trier wechselte Olesen in die Akademie des 1. FC Köln. Bei den Geißböcken schaffte der defensive Mittelfeldspieler den Sprung in die Kampfmannschaft und konnte in seiner ersten Saison bereits ein paar Kurzeinsätze in der deutschen Bundesliga verbuchen.

Nach einer Leihe zu Yverdon Sport FC (Schweiz) kehrte Olesen zum 1. FC Köln zurück, wo dem 36-fachen luxemburgischen Teamspieler 2025 der direkte Wiederaufstieg ins Oberhaus gelang. Im vergangenen Sommer unterschrieb der 24-Jährige bei der Spvgg. Fürth, für das Kleeblatt lief er in Bundesliga und DFB Pokal insgesamt 14-mal auf. Sportdirektor Tino Wawra: “Mathias ist ein echter Stabilisator vor der Abwehr. Ein sehr intelligenter Spieler mit viel Erfahrung in wichtigen Spielen trotz seines Alters. Ich bin sicher, dass er uns auch als Typ verbessert und uns dabei helfen wird, unsere Ziele zu erreichen.“