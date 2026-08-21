"Gravierende Fehlentscheidung": Holzkirchen kassiert späte Niederlage

„Gravierende Fehlentscheidungen“: Zweimal hatte TuS-Torwart Oleksandr Titov (r.) keine Chance gegen den SV Bruckmühl. – Foto: Stefan Schweihofer

Der TuS Holzkirchen verliert am Mittwochabend gegen den SV Bruckmühl mit 1:2. Yanik Molitor trifft in der Nachspielzeit zum Sieg für die Gäste.

Die erste Situation ereignete sich in der 36. Minute. Bruckmühls Molitor sprang gewissermaßen in Alexander Zetterer. Die überraschende Reaktion des Schiedsrichters: Elfmeter für Bruckmühl, den Patrick Kunze zum 1:0 verwertete. Kurz darauf erhielten die Grün-Weißen ein ähnliches Geschenk. Alexander Lafolger brach in den Bruckmühler Strafraum ein, drehte sich in seinen Gegenspieler und fiel hin.

Der TuS Holzkirchen ist derzeit nicht zu beneiden. Wegen der akuten Personalnot können die Grün-Weißen ihre wahre Stärke nicht aufs Feld bringen. Noch dazu steckten die TuS-Kicker am Mittwochabend gegen Bruckmühl eine Last-Minute-Niederlage ein. Erst in der Nachspielzeit traf Bruckmühls Markus Pergelt zum 2:1 und damit mitten ins Holzkirchner Herz. „Es ist schon sehr bitter, wie die Niederlage zustande gekommen ist“, sagt TuS-Coach Orhan Akkurt. „Noch dazu, weil wir zwei Gegentore nach gravierenden Fehlentscheidungen kassiert haben.“

Tobias Bebber und Tim Feldbrach brachten frischen Wind

Auch hier ertönte der Pfiff des Unparteiischen. Der Unterschied zur vorherigen Situation: Stefan Hofinger versagten die Nerven, und Bruckmühls Torwart hielt den Ball. „Es war sehr ärgerlich, dass wir den nicht gemacht haben“, sagt Akkurt. „Grundsätzlich war es in der ersten Halbzeit ein scheußliches Spiel auf niedrigstem Bezirksliga-Niveau.“

Das wurde nach dem Seitenwechsel zumindest besser, was nicht zuletzt an den Einwechslungen der Angreifer Tobias Bebber und Tim Feldbrach gelegen haben dürfte. „Die beiden haben richtig aufgedreht.“ Beide sind jedoch nach ihren Verletzungen noch weit weg von ihrer 100-prozentigen Leistungsfähigkeit.

Tobias Bebber vergibt Topchance auf Führung

Trotzdem erlebten die TuS-Kicker in den 25 Minuten nach der Pause wohl ihre beste Phase. Zunächst verschaffte Bebber den wichtigen Ausgleich: Der emsige Elias Schnier setzte sich über die Seite durch und legte in den Rückraum. Dort stand Bebber goldrichtig und zirkelte den Ball zum 1:1 ins Tor.

Anschließend drückten die Grün-Weißen mächtig aufs Tempo. Die Holzkirchner erarbeiteten sich Chance um Chance. Die wohl beste Möglichkeit vergab Bebber, als er alleine vor Bruckmühls Torwart auftauchte, den Ball aber neben das Tor schob. „Ich mache ihm keinen Vorwurf“, betont Akkurt. „Tobi hat uns jetzt schon sehr gut getan, obwohl er noch lange nicht bei 100 Prozent ist.“

TuS Holzkirchen lässt Sieg liegen

Derweil ließen die Geschehnisse in der Schlussphase den Abend des TuS Holzkirchen zu einem bitteren werden. Nicht zuletzt, weil die Bemühungen, je länger die Partie dauerte, wieder abflauten. „Wir sind schon ein bisschen selbst schuld, weil wir das 2:1 oder sogar das 3:1 hätten machen müssen“, ärgert sich der TuS-Coach.

In der Nachspielzeit kam dann der Nackenschlag. Eigentlich hätten die Grün-Weißen eine klare Ecke erhalten müssen. Stattdessen ergab der Abstoß mitsamt einem langen Ball das 2:1 für Bruckmühl. „Es war eine gravierende Fehlentscheidung“, moniert Akkurt. „Aber wir hätten vorher die Tore machen müssen.“