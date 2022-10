„Grausig wie das Wetter“: TSV Ebersberg verliert gegen Tabellenletzten Beim SV Zamdorf

Ebersberg – „Einfach grausig, so wie das Wetter“, sei der Eber-Auftritt beim 0:2 (0:0) gewesen, so der Abteilungsleiter. Abgesehen von drei guten Torchancen, habe seitens der Kreisstädter weder auf Trainer- noch Spielerseite irgendetwas auch nur ansatzweise funktioniert. Nach zuletzt zwei (gerade spielerisch) ansehnlichen Siegen des TSV „unerklärlich“. Dass ihn seine unfreiwillige Vorahnung letztlich nicht getäuscht hatte, konnte Ametsbichler am erst achten Spieltag schlecht mit der Tabellenkonstellation alleine begründen.