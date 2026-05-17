Nach fünf Niederlagen in Folge konnte der TSV Wiepenkathen II gegen den SV Ottensen einen wichtigen 3:2-Erfolg einfahren und somit einen vorentscheidenden Weg Richtung Klassenerhalt gehen.
"Das sollte reichen. Endlich ist die grausame Serie beendet", freute sich Wiepenkathens Coach Manfred Mansfeld. Endlich hatte er mal wieder seinen kompletten Kader zusammen. Von der ersten Minute an kontrollierten die Gastgeber die Begegnung. Ottensen versuchte immer wieder mit langen Bällen hinter die Viererkette zu gelangen, was nur selten gelang. Marcus Lasonczyk traf mit einem Schuss aus zweiter Reihe früh zum 1:0. Einmal kam ein langer Ball der Gäste dann doch durch. Kristian Malzan vollendete frei vor TSV-Keeper Pascal Lobin. "Kurz vor der Pause muss Benjamin Heuer das 2:1 machen, als er frei vor dem Torwart stand und die Kugel über ihn, aber auch über den Kasten hob", so Mansfeld.
Tim Happernagl verletzt sich an der Schulter
So ging es mit einem 1:1 in die Pause. Der SV Ottensen, der seit acht Spielen nicht mehr verloren hatte, schien seine Serie fortzusetzen. Kurz nach der Pause verletzte sich Tim Happernagl bei einem Zweikampf schwer an der Schulter und wurde ins Krankenhaus gebracht. "Von unserer Seite alles Gute für den Ottenser Spieler", sagt der Wiepenkathener Coach. Mitte der zweiten Halbzeit scheiterte Zeino Saroukhan knapp per Fallrückzieher. Der A-Juniorenspieler Mohammed Kaddouh hatte geflankt. Wenig später traf er nur die Latte, auch der Nachschuss von Lasonczyk fand nicht den Weg ins Tor. Ein Handelfmeter brachte die Gastgeber eine knappe Viertelstunde vor dem Ende auf die Siegerstraße. Marcus Lasonczyk sorgte mit seinem zweiten Treffer für das 2:1.
Wilde Schlussphase
Mahsun Delik hatte vier Minuten vor Ablauf der regulären Zeit per Kopf die Möglichkeit zum 3:1, doch Jannick Matthies hielt glänzend. Besser machte es Benjamin Heuer in der Nachspielzeit, als er am zweiten Pfosten von Zeino Saroukhan bedient wurde. "Dann jubelten wir zuviel, kassierten im Gegenzug erneut durch Malzan das 3:2. Egal, ich bin erleichtert", so Manfred Mansfeld. So rissen gleich zwei Serien in einem Spiel.
Schiedsrichter: Linus Fahrenkrug - Tore: 1:0 Marcus Lasonczyk (7.), 1:1 Kristian Malzan (20.), 2:1 Marcus Lasonczyk (77. Handelfmeter), 3:1 Benjamin Heuer (90.+4), 3:2 Kristian Malzan (90.+5).