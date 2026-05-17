"Grausame Serie beendet" 1. Kreisklasse: Wiepenkathen besiegt Ottensen 3:2 - Tim Happernagl schwer verletzt von Michael Brunsch · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

Marcus Lasonczyk kann es noch immer. Der 35-Jährige traf zweimal gegen Ottensen. – Foto: Michael Brunsch

Nach fünf Niederlagen in Folge konnte der TSV Wiepenkathen II gegen den SV Ottensen einen wichtigen 3:2-Erfolg einfahren und somit einen vorentscheidenden Weg Richtung Klassenerhalt gehen.

"Das sollte reichen. Endlich ist die grausame Serie beendet", freute sich Wiepenkathens Coach Manfred Mansfeld. Endlich hatte er mal wieder seinen kompletten Kader zusammen. Von der ersten Minute an kontrollierten die Gastgeber die Begegnung. Ottensen versuchte immer wieder mit langen Bällen hinter die Viererkette zu gelangen, was nur selten gelang. Marcus Lasonczyk traf mit einem Schuss aus zweiter Reihe früh zum 1:0. Einmal kam ein langer Ball der Gäste dann doch durch. Kristian Malzan vollendete frei vor TSV-Keeper Pascal Lobin. "Kurz vor der Pause muss Benjamin Heuer das 2:1 machen, als er frei vor dem Torwart stand und die Kugel über ihn, aber auch über den Kasten hob", so Mansfeld. Tim Happernagl verletzt sich an der Schulter