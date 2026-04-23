»Grausam, ungenügend!« Im Tabellenkeller schrillen die Alarmglocken

Unter der Woche verlor Stadeln gegen Konkurrent Coburg mit 3:5. – Foto: Wolfgang Zink

Man muss sich fast schon entschuldigen dafür, dass wieder der FSV Stadeln im Mittelpunkt steht. Doch am mittelfränkischen Aufsteiger kommt man in diesen Tagen einfach nicht vorbei. Weil das Team mit Trainerurgestein Manni Dedaj einen durch und durch authentischen Typen an der Linie stehen hat. Und (leider) auch, weil Stadeln im Saisonendspurt für den nervenaufreibenden Abstiegskampf steht wie keine andere Mannschaft in der Bayernliga Nord. Aber nicht nur Dedaj weiß nach dem Absturz von Platz 1 auf Rang 15, dass "der Fußball grausam sein kann".

Spielfrei: SpVgg Bayern Hof

Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Mit einem Heimsieg wollen wir rechnerisch den Klassenerhalt klar machen, unsere Punktzahl weiter nach oben schrauben und außerdem haben wir vom Hinspiel noch etwas gutzumachen. Der Jahn wird angesichts der Tabellensituation alles auf dem Platz lassen, was geht. Sollten wir aus irgendwelchen Gründen nicht voll bei der Sache sein, werden wir verlieren." Personal: Es bleibt bei den hinlänglich bekannten Ausfällen.

Christoph Jank (Trainer, Regensburg): "Gegen die sehr erfahrene Mannschaft aus Neudrossenfeld werden wir höchste Konzentration und Intensität benötigen, um das Spiel erfolgreich zu bestreiten." Personal: Fabian Ziegler (muskuläre Probleme), Volodymyr Kharabara (Bauchmuskelverletzung), Henrik Heid (Wadenprobleme), Noa Rettich (Fußschmerzen), Julio Peutler (Knieschmerzen) und Paul Schmid (Ellbogenverletzung) fallen aus.

Morgen, 18:30 Uhr SV Fortuna Regensburg SV Fortuna FC Coburg FC Coburg 18:30 live PUSH

Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Der volle Fokus gilt Coburg. Wir haben im Hinspiel leider klar einsehen müssen, wie es läuft, wenn man nur eine Halbzeit konzentriert ist. Am Freitag gilt: 90 Minuten Vollgas - und die drei Punkte einfahren." Personal: Julian Ziegler ist wieder einsatzbereit. Lars Müller (Sportlicher Leiter, Coburg): "Unter der Woche: Ein ganz wichtiger Dreier für uns! Die Einstellung der Jungs hat gestimmt und wir haben endlich auch mal unsere Chancen verwertet. Wir wollen den Schwung natürlich mit nach Regenburg nehmen und dort versuchen, nachzulegen." Personal: Ricardo König ist gesperrt, Jonathan Baur, Maxmilian Kling, Leonard Späth und Lars Schilling verletzt.

Kann der ASV Cham Spitzenreiter Eltersdorf noch einmal gefährlich werden? – Foto: Thomas Schneider

[MATCH-13922320 Oliver Gorgiev (Trainer, Ingolstadt): "Uns erwartet eine erfahrene, spielerisch starke Mannschaft, die sich im Winter nochmals verstärkt hat und uns alles abverlangen wird. Wir wollen defensiv kompakter stehen und an die erste Halbzeit vom Eltersdorf-Spiel anknüpfen." Personal: Tom Ackermann, Massimo Agostinelli, Gedeon Ambrosio und Iwy Uhuns gehen weiter am Stock. Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Nach der ungewöhnlichen Niederlage in Hof haben wir die Ruhe bewahrt und die Mannschaft hat die richtige Antwort gegeben. Nun scheinen wir erstmal nach unten genug Abstand zu haben, wobei wir aber unserem Ziel Richtung Platz 5 näher kommen wollen und nun auf einen direkten Konkurrenten treffen. Der FCI hat seit der Winterpause durchwachsene Ergebnisse gezeigt, gegen eine U-Mannschaft zu spielen birgt aber immer Überraschungen." Personal: Leistungsträger Marcel Schelle kehrt in den Kader zurück.

Morgen, 19:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden SC Eltersdorf Eltersdorf 19:00 live PUSH

Michael Riester (Trainer, Weiden): : "Was Eltersdorf betrifft, bin ich nur des Lobes: Tolle Vereinsstruktur, toller Trainer, tolle Mannschaft mit unglaublich geilen Kickern - die beste Truppe der Liga! Sie stehen vollkommen verdient auf Platz eins. Für uns ist dieses Spiel ein absolutes Highlight in dieser entscheidenden Endphase der Saison. Aber auch für Eltersdorf wird es besonders sein, in Weiden zu spielen. Daher hoffe ich auf viele Zuschauer und einen geilen Fußballabend. Eltersdorf braucht einen brutalen Tag, um uns Zuhause zu schlagen." Personal: Paul Reitzig, Alexander Kautz, Lukas Bauer, Patrik Vacek, Stefan Pühler müssen zuschauen. Moritz Hügel, der unter der Woche beruflich unterwegs war, ist wieder mit dabei. Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Ich muss nochmal meine Mannschaft loben für den Auftritt am vergangen Freitag. In dieser zweiten Hälfte hat sie genau das abgerufen, was du brauchst für den Titelkampf. Diesen Schwung wollen wir in den Endspurt mitnehmen. Wir haben zum Saisonabschluss drei Spiele gegen Top5-Teams der Liga. Mit Weiden wartet jetzt am Freitag eines der mit formstärksten Teams der Liga. Es ist also keine Floskel, wenn ich sage, dass wir in den kommendne Wochen alles mobilisieren müssen." Personal: Bis auf die Langzeitverletzten Valantis Floros und Niclas Egerer sind nach langer Zeit wieder alle an Bord.

Morgen, 18:15 Uhr ASV Neumarkt ASV Neumarkt DJK Gebenbach Gebenbach 18:15 live PUSH

Sven Zurawka (Trainer, Neumarkt): "Gebenbach - der Abschluss der Englischen Wochen. Und wir wollen einen guten Abschluss, zumal wir mit den Gästen aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen haben. Domi Rühl stellt die Mannschaft, die einen intensiven Fußball spielt, immer hervorragend ein. Deshalb müssen wir die beste Performance zeigen, um Chancen zu haben, das Spiel zu ziehen." Personal: Leon Gümpelein und Moris Adelabu könnten eine Option für die Startelf sein. Dominic Rühl (Trainer, Gebenbach): "Unser vergangenes Spiel hat uns aufgezeigt, wie wir an diesem Wochenende agieren müssen. Gegen unseren kommenden Gegner wird es wieder darauf ankommen, dass wir uns an den Plan und die Prinzipien halten. Neumarkt wird sicherlich nochmal alles geben wollen, um doch noch im Aufstiegsrennen dabei zu bleiben. Wir sind aber mit der Saison auch noch nicht fertig und wollen mit Vollgas sowie viel Power das nächste Derby bestreiten." Personal: Konstantin Plankl, Leon Brandl, Lias Birle und Jonas Obendorfer fallen sicher aus. Salah El Berd, David Vidovic und Patrick Hofmann sind fraglich.

Großschwarzenlohe hofft auf ein Wunder. – Foto: Ernst Blank

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg ASV Cham ASV Cham 14:00 live PUSH

Sascha Dorsch (Vorstandssprecher, Bamberg): "Wir sehen die vergangenen vier Spiele mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Lachend, weil wir viermal gute Auftritte hingelegt und nicht verloren haben. Weinend, weil wir viele Punkte aus der Hand gegeben haben, die uns aktuell fehlen, um noch einmal vorne anzugreifen. Aber solange wir rechnerisch noch eine Chance haben auf den Relegationsplatz, werden wir weiter alles dafür geben. Mit Cham haben wir eine Top-Mannschaft zu Gast, die uns alles abverlangen wird. Wir werden auch am Samstag auf Angriff spielen und wollen unbedingt einen Sieg einfahren." Personal: Verletzt sind weiterhin Simon Kollmer (Kreuzband), Marc Reischmann (Rippenbruch) und Luca Auer (Leiste). Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Bamberg verfügt über einen Kader mit hoher individueller Qualität - eine sehr erfahrene, spielstarke und dynamische Mannschaft. Sie sind seit sieben Spielen ungeschlagen und nicht nur deshalb zweifellos ein Top-Team. Wir stellen uns auf eine physisch wie spielerisch intensive Begegnung ein. Für uns selbst die Möglichkeit, unter der hohen Spielintensität als Team weiter zu wachsen und an dieser Erfahrung gegen einen sehr ambitionierten Top-Gegner weiter zu reifen." Personal: Andre Adkins (verletzt) und Lukas Leutner (Rotsperre) können nicht spielen.

Florian Bauer (Trainer, Großschwarzenlohe): "Kurz noch einmal zu Erlangen: Schade! Es hat taktisch alles gepasst, wir haben eine gute Leistung gezeigt und hätten die Chance gehabt, auf 2:0 zu stellen. Es waren nur drei Minuten, in denen wir unaufgeräumt waren. Da muss man leider dem Gegner ein Kompliment machen, der mit hoher Effizienz Fußball gespielt hat. Zum Glück hat die Konkurrenz im Tabellenkeller nicht gegen uns gespielt. So gesehen ist das Ding weiter offen - und wir sind auch weiter positiv! Es ist alles ärgerlich, aber mit der richtigen Einordnung auch sehr ok. Wir haben das Ding nach wie vor in der eigenen Hand! Am Samstag ein Heimsieg - und die Tabelle kann anders aussehen..." Personal: Tim Koszorus, Maximilian Takacs (beide Muskelfaserriss), Maximilian Merk, Justin Opcin (Aufbautraining) und Christoph Schulz (Reha nach OP) stehen auf der Ausfallliste. Christian Breunig (Trainer, Würzburg): "In Großschwarzenlohe wollen wir unbedingt gewinnen und werden alles geben." Personal: Ausfallen werden Steffen Krautschneider, Simon Schäfer und Samuel Röthlein, der beruflich verhindert ist. Fraglich ist der Einsatz von Dennie Michel. Dazu fehlen weiterhin die Langzeitverletzten Niklas Staudt, Luca Forster und Noa Zuljevic.