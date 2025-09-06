Leopold Knauer (links) schoss den ASV Burglengenfeld auf den allerletzten Drücker zum Auswärtssieg in Dingolfing. – Foto: Dominik Adlhoch

»Grausam:« BUL siegt in der 96. – Landshut mit Arbeitssieg Landesliga Mitte, der Samstag: Dingolfing geht im letzten Augenblick k. o. +++ Vornbach kann sich nicht belohnen +++ Lam setzt Lauf gegen Tegernheim fort

Tabellenführer SpVgg Landshut schließt den zehnten Landesliga-Spieltag mit vier Punkten Vorsprung auf Eggenfelden und Seebach ab. Die „Spiele“ landete am Samstag einen typischen Arbeitssieg, kämpfte zu Hause Aufsteiger DJK Vornbach mit 2:0 nieder. Eine bittere Pille musste der FC Dingolfing schlucken. Weit in der Nachspielzeit traf der ASV Burglengenfeld zum 2:1 und somit zum Auswärtssieg. Wenig anbrennen ließ derweil die SpVgg Lam. Die Osserbuam wurden gegen den FC Tegernheimer ihrer Favoritenrolle gerecht, gewann mit 4:1 und setzen ihren Lauf fort. Es war der vierte Sieg am Stück.



Johannes Maier (Co-Trainer SpVgg Landshut): „Ein verdienter Sieg. Nicht mehr und nicht weniger. Es war keine gute zweite Halbzeit von uns. Dennoch war es durch eine sehr engagierte erste Halbzeit ein wichtiger Erfolg.“



Heiko Schwarz (Trainer DJK Vornbach): „In Summe ein verdienter Sieg für Landshut. Der Gegner hatte über das gesamte Spiel sehr viel Ballbesitz. Wir haben sehr gut und kompakt verteidigt. Respekt an meine Mannschaft, wie sie alles umgesetzt hat und wie jeder auf die Zähne gebissen hat. In der zweiten Halbzeit hatte der Gegner die Chance auf das 3:0. Fortan hatten wir ein paar richtig gute Momente, konnten uns spielerisch gut befreien und hatten die Chance auf den Anschlusstreffer. Fällt das 2:1, kann sich das Blatt schnell wenden. Das ist nicht passiert, worüber wir uns ärgern. Nun gilt es, die Wunden zu lecken und uns gut auf Teisbach vorzubereiten.“









Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Die ersten 30 Minuten gingen an Burglengenfeld und wir hätten durchaus in Rückstand geraten können. Dann waren wir top im Spiel, konnten in Führung gehen und hätten nachlegen müssen. Nach dem Ausgleich hatten wir wiederum zwei hundertprozentige Möglichkeiten und fingen uns dann in der 95. Minute das 1:2 ein. Fußball ist oft nicht gerecht und aus unserer Sicht heute grausam.“



Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Wir waren in den ersten 25 Minuten sehr überlegen und hatten alles unter Kontrolle. In dieser Phase müssen wir mindestens mit 1:0 in Führung gehen, verpassen dies aber wieder einmal. Danach haben wir den Gegner durch Abspielfehler stark gemacht und ihn mehrfach zu Tempogegenstößen eingeladen. Wie hatten dann schon Glück, dass wir das Spiel nicht frühzeitig verloren haben. Ein großes Lob an die Mannschaft: Wir haben heute immer und immer daran geglaubt und nicht aufgegeben. Wir haben heute ein Spiel gewonnen, welches auf die gesamte Sicht keinen Sieger verdient gehabt hätte. Trotzdem haben wir bis zum Schluss dran geglaubt, auch wenn es ab der 30. Minute nicht wirklich unser bester Auftritt war. Heute ist es mir egal, ich bin einfach nur glücklich.“









