„Grauenhafter Fußball“ : Wolfratshausen kassiert späte Niederlage

Raisting – Die positive Nachricht: Schon bald wird niemand mehr darüber sprechen, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Drei Punkte gegen das Schlusslicht der Bezirksliga Süd waren in die Saisonkalkulation des SV Raisting fest eingepreist. Bis der enorm wackelige 1:0 (0:0)-Heimerfolg über den BCF Wolfratshausen jedoch feststand, bedurfte es einer satten Geduldsprobe.

Mitte der zweiten Halbzeit begann Thomas Müller auf seinen Fingernägeln zu kauen. Der Raistinger Teamsprecher ahnte wohl, dass es mit dem erhofften Sieg nichts werden könnte. Zu fahrig agierte der SVR gegen ein Team, das ohne gelernte Innenverteidiger angetreten war und mit seinen bescheidenen Mitteln versuchte, Schaden vom eigenen Tor fernzuhalten. Unweit von Müller standen mit Maximilian Stöckl und Simon Kölbl zwei weitere Funktionäre. Mit erkennbar besserer Laune, aber auch dem bangen Blick aufs Spielfeld, weil dieses eine vermaledeite Tor einfach nicht fallen wollte.

Bis sich neun Minuten vor Ende der regulären Spielzeit der BCF beim Torabstoß ungeschickt verhielt und so der Heimelf den schnellen Ballgewinn ermöglichte. Eine Hereingabe nahe der Grundlinie erreichte nicht zwingend einen Zielspieler. Aber Francois Ngwen wollte seine Einwechselung rechtfertigen, Und so grätschte er nach dem Ball, den er tatsächlich erwischte und unhaltbar für Gästekeeper Noah Praczek über die Torlinie bugsierte.

Raisting hatte „viel Ballbesitz, wenig Ideen“

Es war ein Treffer, der in Entstehung und Vollendung zu einem Match passte, das BCF-Coach Florian Ächter mit der wenig schmeichelhaften Wertung „grauenhafter Fußball“ beschrieb. Freilich ohne einzuräumen, dass seine Eleven unterm Strich noch weniger zur Partie beitrugen als die stets eifrigen, aber selten planvollen Hausherren. „Viel Ballbesitz, wenig Ideen“, fasste SVR-Trainer Johannes Franz den ersten Abschnitt zusammen. Originärer Plan der Hausherren war, sich über außen vorzutasten und über Hereingaben gefährlich zu werden. „Aber wir haben uns verleiten lassen, zu viel durchs Zentrum erzwingen zu wollen“, bemängelte Franz.

Nach der Pause verstärkte der SVR das Pressing und erhöhte die Schlagzahl. Das sah zunächst gut aus, hielt aber nicht lange. „Wir sind zu ungeduldig geworden und wollten wieder alles durch das Zentrum lösen“, beobachtete Franz. Obgleich der BCF nach dem ersten Saisondrittel den Beweis der Ligareife schuldig blieb – eng stehen und zerstören kann Ächters Team. „Sie haben das gemacht, was nötig ist, um hinten die Null zu halten“, bilanzierte Franz. Mit einer entscheidenden Ausnahme ist das den Gästen auch gelungen.